Kunstdetective vindt uit Spaanse kerk gestolen reliëfs in Britse tuin

De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand heeft twee bijzonder waardevolle stenen met afbeeldingen van evangelisten teruggevonden. De stenen zijn in 2004 gestolen uit een kerk in Spanje. Brand vond de twee historische stenen waar hij al bijna negen jaar naar zocht uiteindelijk onder de modder in een tuin in Groot-Brittannië.

Het gaat om reliëfs uit de periode tussen zevende en de elfde eeuw na Christus, die oorspronkelijk deel uit maakten van een kerkje in de buurt van de Noord-Spaanse stad Burgos. Vermoedelijk staan er twee evangelisten op. De man met de geheven hand lijkt Johannes die een zegenend gebaar maakt, de ander is niet met zekerheid te zeggen omdat hij geen attributen bij zich draagt waaraan hij te herkennen is. Vermoedelijk is het Marcus, Mattheus of Lucas.

Visigotisch

Brand, expert in het opsporen van geroofde kunstvoorwerpen, kreeg in 2010 een anonieme tip uit Engeland dat er iets opvallends op de markt was gekomen. Een Franse dealer bood onderhands bijzondere tuinornamenten aan, zo hoorde hij. De tipgever herkende het als mogelijk Visigotische reliëfs.

Visigotische kunstwerken zijn een zeldzaamheid. De Germaanse stam de Visigoten plunderde in 410 de stad Rome en vestigde vervolgens een koninkrijk in grote delen van Spanje en Frankrijk. Maar er zijn slecht een paar Visigotische kerken bewaard gebleven. De Santa Maria de Lara-kerk is een daarvan. De dieven stalen de reliëfs in 2004 uit die kerk.

Ze hoopten een grote klapper te maken, denkt Brand. Tegen de NOS zei hij gisteren: ,,De dieven dachten een onbetaalbare schat in handen te hebben. Maar de grap is: ook al zijn de stenen miljoenen euro’s waard, je kunt ze niet verkopen omdat het gaat om beschermd erfgoed. Om er toch nog wat aan te verdienen zijn ze uiteindelijk op de markt gebracht als tuinornamenten.”

Sleutelfiguren

Brands zoektocht naar de stenen leidde hem langs inmiddels overleden en demente sleutelfiguren, waardoor hij de puzzelstukjes maar moeizaam bij elkaar kreeg. Na veel speurwerk wist de detective uiteindelijk de Britse kopers van de stenen te traceren. ,,De man die de stenen had gekocht was inmiddels overleden, maar zijn vrouw wist dat ze ergens in de tuin moesten liggen”, aldus Brand. ,,Een tuin zo groot als de Veluwe! Maar daar lagen ze. De vrouw schrok enorm toen ze het verhaal hoorde. We mochten de stenen meenemen, maar zij wilde verder overal buiten gehouden worden.” Zij hadden de beelden gekocht voor vermoedelijk 50.000 euro per stuk.

Na tussenkomst van de Nederlandse politie overhandigde Brand de stenen die zo’n vijftig kilo per stuk wegen vorige week aan de Spaanse ambassade in Londen. ,,Nu zijn ze weer op Spaans grondgebied en worden ze weer teruggebracht naar het kerkje, waar ze horen.”

Brand kwam vorig jaar in het nieuws toen hij een gestolen mozaïek uit Cyprus terugvond.