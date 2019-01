Kritisch, maar wel binnen het regeerakkoord

De Haagse week

Henk van der Laan

Klimaatakkoord, kinderpardon: het lijkt ineens of de regeringscoalitie van onenigheid uit elkaar valt. Bij het klimaat valt er ondanks alle ketelmuziek van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wel iets te nuanceren. Hij zocht wel de randen van het regeerakkoord op, maar ging er niet overheen. Precies zoals zijn verre voorganger Frits Bolkestein tijdens Paars I (1994-1998) ook deed. Die zocht ook graag het conflict op, schond nooit een afspraak.

In Nederland is een regeerakkoord bijna heilig. Maar alles wat er niet in staat, is dus ‘vrij’. Zolang het meningsverschil maar in goed onderling overleg wordt opgelost. Dualisme, het idee dat alle Kamerfracties het kabinet kritisch volgen en niet vooraf al betrokken zijn bij besluitvorming, komt zelden voor. Een conflict tussen een of meerdere coalitiepartijen met de verantwoordelijke minister of staatssecretaris zie je in een Kamerdebat weinig.

Bij het vorige kabinet van VVD en PvdA was het zo, dat als er iets in het regeerakkoord stond waarbij een van de partijen merkte dat de achterban het niet kon verteren, de vrede werd bewaard door de andere partij ook iets te gunnen. Dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren na het nieuwe CDA-standpunt over het kinderpardon. Dat is namelijk wel in tegenspraak met het regeerakkoord. Maar het lijkt het CDA serieus te zijn, dus dan zal deze afspraak na een serie van intensieve coalitieoverleggen toch ongetwijfeld veranderen. En wordt de VVD iets ‘teruggegeven’ zodat die partij ook weer tevreden is. Meestal gaat dit gepaard met het instellen van een onafhankelijke commissie, maar die is al aan het werk. Deze commissie-Van Zwol zal over enkele maanden met een rapport komen, dus we hoeven ook dan pas een standpunt van het kabinet te verwachten. Dat is trouwens mooi over alle verkiezingen heen getild.

Rekentoets

Opmerkelijker was dat deze week coalitiepartijen twee keer een minister een halt toeriepen in een Kamerdebat. Eerder deze week kreeg minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) in een debat van CDA en D66 te horen dat zij zijn plan voor een (voorlopige) rekentoets niet zien zitten. Ze vinden het, net als de meeste oppositiepartijen, een onnodig en overbodig middel.

Een dag later meldden weer CDA en D66 dat zij de brexitwet van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) niet willen. Dit gaat nog iets verder dan de rekentoets. In deze wet staan veel paragrafen die regelen dat enkele Britse certificaten na het Britse vertrek uit de EU automatisch toch geldig blijven in Nederland. Niets mis mee, maar het gaat om artikel tien van de wet: die geeft de regering de ruimte om, na de brexit, van wetten af te wijken als dat nodig is zonder de Tweede Kamer hierover te raadplegen. Het kabinet vindt dat nodig, want als de brexit zonder akkoord plaatsvindt moet er snel ingegrepen worden bij noodsituaties. CDA, D66 en de oppositie vinden echter dat de wet de regering in feite carte blanche geeft en maken zich zorgen over de democratische controle.

Twee keer bakzeil halen in een week tijd. Je kan dan stellen dat de coalitie het interne overleg niet goed op orde heeft. Maar eigenlijk is het een geruststellend iets dat coalitiepartijen toch niet slaafs het kabinet volgen. Er is toch ruimte voor dualisme – zolang het regeerakkoord niet in het geding is, althans.