Het CDA en het kinderpardon

Tussen de coalitiegenoten CDA en VVD is nauwelijks licht te bekennen. Bij de tot nu toe meest in het oog springende onderwerpen van het kabinet-Rutte III (afschaffing dividendbelasting, klimaatbeleid en kinderpardon) was het zelfs een kwestie van een-op-een. Er is nu echter wat bijzonders gebeurd.

Het CDA van Sybrand Buma propageert een snoeihard migratiebeleid. Zelfs na meer dan vijf jaar moeten volgens hem vluchtelingen nog teruggestuurd kunnen worden naar het land van herkomst, Syrië bijvoorbeeld, als daar (in bepaalde streken) het oorlogsgeweld geluwd is. Ook als een tiran als Assad er nog heer en meester is. Wat mensenrechten?

Interne druk

Het CDA was het ook steeds gloeiend eens met de VVD dat het kinderpardon vooral een vrijwel lege huls moet blijven. Niks verruiming.

Tot vorige week. Toen kwam er een plotselinge maar welkome ommezwaai. Vanwaar die ‘bekering’?

Buma c.s. beroepen zich vooral op een arrest van het Europese Hof, dat de bodem zou hebben geslagen uit de bestaande pardonprocedure. Erg overtuigend klinkt het niet. Het arrest is niet eerder op deze manier geïnterpreteerd. Bovendien dateert het al van medio juni vorig jaar. Het is veel plausibeler dat de partijleiding met name gezwicht is voor interne druk. Daarbij heeft Ernst Hirsch Ballin, die in 2010 wegens zijn verzet tegen de gedoogrelatie van zijn partij met Wilders in ongenade viel, achter de schermen een belangrijke rol gespeeld.

Kinderpardon

Op 10 november 2018 schreef ik over de onvrede in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en bij veel plaatselijke CDA’ers over het genadeloze kinderpardon. Bij wijze van uitzondering – een columnist hoeft zichzelf niet helemáál weg te cijferen – een citaat uit die column: ‘Als de kerken en hun geestverwanten op het lokale vlak de trompet maar helder blijven steken. Ook al menen ze in Den Haag allemaal leeuwen en beren te zien, voor de verkiezingen over vier maanden voor Provinciale Staten (en voor de Eerste Kamer!) hebben ze diep respect. Niet versagen, te wapen!’

De volgende uitspraak van de protestantse voorman Groen van Prinsterer (1801-1876) koester ik: ,,Het moge paradox schijnen, maar het is waar: onpartijdig kan slechts hij zijn, die partij kiest.” De petitie van Tim Hofman over het kinderpardon heb ik daarom ook ondertekend, evenals een resolutie voor het CDA-congres over veertien dagen. Daarin wordt de Tweede Kamerfractie dringend verzocht het kinderpardon te verruimen. Grote kans dat ze wordt aangenomen. Een clash tussen partijleiding en achterban over zo’n aangelegen punt zou rampzalige gevolgen hebben voor de Statenverkiezingen van 20 maart. Vandaar die ommezwaai.

Ethische argumenten

Er is overigens een veelzeggend verschil in de argumentatie van Buma c.s. en die van zijn critici. Buma beroept zich bij zijn ‘bekering’ op het arrest van het Europees Hof en op de (ook al veel eerder bekende) nadelige gevolgen van een uitzetting voor in ons land gewortelde kinderen. De kerken en ‘gewone’ CDA’ers beroepen zich op ethische argumenten. Een vrijwel loos kinderpardon is niet te rijmen met elementaire barmhartigheid. En het is onaanvaardbaar als kinderen levenslang gedupeerd worden door al dan niet vermeende fouten van hun ouders.

Of er nu een kromme of rechte stok wordt gebruikt, voor de kinderen en hun ouders telt dat de uitgedeelde slag recht is. De brug is beslist nog niet gepasseerd, maar het goede heeft afgelopen week zonder meer een tikkeltje vooruitgang geboekt. Dat geeft hoop. En – het is natuurlijk van een andere orde – een beetje verkneuteren mag ook. Prachtig toch, dat in onze van partijdiscipline stijf staande politiek een partijleiding eens gedwongen wordt bakzeil te halen?