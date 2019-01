De psalmen als uitgekapte wandelpaden door de jungle

Wybe Fraanje

Met zijn band Sons of Korah biedt Matthew Jacoby nieuwe muzikale bewerkingen van de Bijbelse psalmen. De tekstuele gelaagdheid en de actualiteit ervan beschrijft hij in zijn nieuwe boek Diepe gronden. ‘De psalmdichters waren pioniers van het geestelijk leven.’

Psalmen beschrijven een geestelijke reis, die begint bij de droeve, ruwe staat van het menselijk bestaan. Vanaf dat punt slingert het pad omhoog naar de omarming met God; daar vindt ons hart, volgens de psalmen, de ultieme vorm van geluk. Zo leidt Matthew Jacoby zijn onlangs verschenen boek Diepe gronden in.

Het boek analyseert thema’s die steeds in de psalmen terugkeren, met name de ervaringen van de psalmdichters. Het is geen studie over de klassieke literaire tekst, schrijft Jacoby, predikant in een Australische baptistengemeente en frontman van de band Sons of Korah. ‘Dat heeft zeker ook waarde, maar op dat gebied zijn al andere boeken verschenen. Ik wil de psalmen beschouwen als vensters op de ervaringen van mensen.’

Jacoby, die in mei vorig jaar in Drachten optrad met Sons of Korah, schuwt de ‘moeilijke’ thema’s in de psalmen niet, zoals hij destijds al zei in een interview in deze krant. Het klaaglied is het meest voorkomende genre in het 150 psalmen tellende Bijbelboek. In Diepe gronden wijdt Jacoby een hoofdstuk aan de pijn die de dagelijkse realiteit van het leven kan meebrengen, aan de hand van de sombere psalm 88: ‘U hebt me onder in de kuil gelegd, in het duister van de diepte. Uw toorn drukt op mij, Uw golven slaan om mij heen.’

Boosheid

Ook boosheid komt aan de orde, vanuit psalm 139: ‘Zou ik niet haten wie U haten?’ Psalmen leren je woedend bidden, constateert Jacoby, en wijst op psalm 109, een lange uitbarsting van de psalmist tegen mensen die hem onterecht hebben aangevallen en beschuldigd. Het gaat hier over gerechtigheid. Jacoby: ‘Een van de grote misvattingen over genade en vergeving is het idee dat zij gerechtigheid vervangen, dat het gevoel van woede dat je hebt als je een vreselijke ongerechtigheid ondergaat, onmiddellijk moet worden vervangen door kalmere gevoelens van liefde en vriendelijkheid. Zeker, we moeten onmiddellijk reageren op het kwaad met genade, maar we moeten ook kunnen omgaan met onze boosheid. Vergeving is niet zo eenvoudig als we soms denken.’

Zo weet Jacoby steeds de pastorale, psychologische kant van de psalmen te vinden en te benoemen. Het zitten in de wachtkamer krijgt een hoofdstuk (psalm 27: ‘Wacht op de Heer’). En gebrokenheid (psalm 51: ‘Een gebroken en verbrijzeld hart zult U niet verachten’).

Het gaat hier om teksten die veel ‘vrijheid-blijheidchristenen’ maar ongemakkelijk vinden, en soms heeft de Bijbellezer de neiging maar snel door te bladeren naar de overwinnings- en lofprijspsalmen. Maar Jacoby pakt die koeien juist bij de horens.

Gelukzaligheid

Ook andere gevoelens en emotionele toestanden komen voorbij in de psalmen, en daar wijst Jacoby evengoed op. Bijvoorbeeld gelukzaligheid, vanuit psalm131: ‘Als een kind op de arm van zijn moeder, zo is mijn ziel in mij’. Of de zielenrust van aanbidding, de blijdschap die liefde brengt, het vrolijk zijn om Gods grote daden en de verheerlijking van God krijgen een hoofdstuk.

Met zijn band maakte Jacoby inmiddels tien cd’s vol hertaalde psalmen op modern gecomponeerde muziek. Hij heeft de psalmen zo uitputtend artistiek en theologisch bestudeerd, dat zijn boek echt een meerwaarde is voor de Bijbellezer. Zo staat hij in een traditie van kunstenaars die als het ware in de huid van de psalmdichter en -musicus kruipen en onvermoede dimensies van de psalmen openbaren, zoals bijvoorbeeld ook kunstschilder Henk Pietersma.

Jacoby legt inderdaad diepere gronden van de psalmen bloot, in een overzichtelijke, beknopte, goed leesbare schrijfstijl bovendien. Hij legt uit wat het belang van de psalmen in zijn geloofsleven is en gunt dat andere gelovigen ook. Lees je Bijbel, bid elke dag is een eenvoudig kinderliedje met een diepe realiteit. Het is een belangrijk advies voor christenen die hun relatie met God willen opbouwen en verdiepen, schrijft Jacoby.

Persoonlijke prestaties

Maar dan doemt ook een valkuil op: het menselijke hart heeft de neiging om een gewoonte tot sleur te maken en sleur leidt uiteindelijk tot uitholling. ‘Het is gemakkelijk om ons geestelijk leven te beperken tot een serie vrome handelingen die ons het gevoel geeft dat we onze plicht tegenover God hebben vervuld.’

Dan gaat het over persoonlijke prestaties, en niet over het opbouwen en onderhouden van een relatie. Jacoby zocht naar ‘een relationele spiritualiteit die de spanningen van ons complexe leven niet ontkent en die verder gaat dan eenvoudige, pragmatische ideeën over het geestelijk leven.’

Hij vond dat in het Bijbelboek Psalmen. De psalmen, met alle worsteling, strijd, maar ook dankzegging en lofprijzing, laten ons zien wat authentiek geestelijk leven is, aldus Jacoby, en kunnen ook ons geloofsleven vormgeven. ‘De psalmen kun je vergelijken met wandelpaden in de jungle die zijn uitgekapt door de mensen die daar eerder hebben gelopen. We worden niet aan ons lot overgelaten om op eigen houtje onze weg te vinden. De paden zijn betreden en we worden uitgenodigd om verder te gaan in de voetsporen van de psalmdichters. David en de andere psalmdichters waren pioniers van het geestelijk leven.’

Voorgeslacht

Maar er is nog een diepere laag. ‘Het doel van de psalmen is niet slechts om gelovigen dat authentieke geestelijke leven te laten zien, maar ook om hen te betrekken bij de ervaringen van het voorgeslacht, van de mensen wier levens God als voorbeeld gebruikte om duidelijk te maken waarop we ons leven baseren. De psalmen behoren tot de collectieve geestelijke canon waarin de daden van God in de levens van mensen worden gevierd en herdacht.’

De psalmen zijn niet voor niets als liederen geschreven. Muziek is de taal van het hart en juist daarom zijn de psalmen in die taal geschreven. ‘Ze zijn niet alleen gemaakt om ons iets over God te vertellen, maar om ons te betrekken bij de ontmoeting met God.’

En in die ontmoeting met God vind je rust, zoals in psalm 91 staat. ‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ,,Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik”.’

Diepe gronden – God ervaren in de psalmen. Matthew Jacoby. Uitgeverij Cultuur Kapel, 16,95 euro