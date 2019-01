Zoals bij een Zwitsers zakmes

Even stilstaan

Gabriël Anthonio

Als kind hield ík van geschiedenis. Niet alleen de jaartallen en gebeurtenis-

sen, maar vooral de verhalen. Verhalen over helden en lafaards, ridders en rovers, verstandige en onverstandige keuzes die de loop van de geschiedenis hebben bepaald. Als kind realiseerde ik me dat er een wereld aan mij vooraf is gegaan.

Nu ik volwassen, wat ouder ben, lijk ik dat soms vergeten te zijn. Ik ben vooral bezig met de toekomst, mijn werk en inzet voor vrijwillige activiteiten in kerk en samenleving en met de toekomst van mijn kinderen.

Tijdens het opruimen in de schuur zie ik het ineens. Een oud zakmes, rood en met een wapenschild met een wit kruis. Het is een Zwitsers zakmes, stoffig met een

beetje roest.

Functies

Ik ga er even bij zitten. Maak het oude zakmes open. Het grote mes is flink afgesleten. Ik bekijk de andere onderdelen, die lijken nauwelijks gebruikt te zijn. Mijn gedachten gaan terug naar mijn grootvader.

Die had ook zo’n mooi rood, Zwitsers zakmes, met wel tien verschillende functies, waaronder een groot en een klein mes, een kurkentrekker en flesopener, een priem en zelfs een pincet en tandenstoker.

Mijn grootvader was leerkracht op de basisschool. Een echte verhalenverteller. Op een dag haalde hij, tijdens het werken in de tuin, het zakmes weer tevoorschijn. Hij legde

dit zoals gebruikelijk even op zijn hand en keek ernaar. Alsof hij eerst wilde nadenken of hij het mes wilde gebruiken en welke functie hij zou inzetten. Hij koos deze keer voor het kleine mesje. Hij sneed er een reep van een juten zak mee af, die hij vervolgens gebruikte als steunband tussen de paal en een jonge boom.

Ik vroeg hem waarom hij het grote mes hiervoor niet gebruikte. Hij lachte: „Weet je jongen, mensen willen altijd veel kracht en geweld gebruiken om iets snel voor elkaar te krijgen. Als ik het grote mes gebruik beschadig ik misschien de rest van de zak, die ik graag nog een andere keer wil gebruiken. Daarom heb ik het kleine mes gekozen. Kijk, dit mes heeft tien functies, telkens vraag ik me af welke functie bij welk klusje hoort. En alleen het grote mes gebruiken is zonde van de andere mogelijkheden die er ook zijn.”

Herhalen

Het gesprek vervolgde zich op het bankje achter zijn huis. „De keuzes in het leven maken is zoals je met een zakmes omgaat. Je doet dingen op een bepaalde manier. Je herhaalt dit en het begint te slijten. Als je dit nog meer herhaalt, en nog harder probeert, slijt het nog meer. Het is tijd om je beraden, te bezinnen, of je wel op de goede weg bent. Onthoud dit goed jongen: elke situatie vraagt om een andere reactie. Niets in het leven is standaard. Probeer dus verschillende manieren van reageren uit, niet alleen kracht, maar soms ook scherpte, diepgang, voorzichtigheid of geduld zijn mo- gelijkheden die je kunt inzetten.”

Hij noemde allemaal vaardigheden die mijn grootvader zelf als leerkracht had ontwikkeld in de praktijk, met het zakmes als het ware in de hand.

Beelden en verhalen

Met open mond luisterde ik naar zulke verhalen van mijn grootvader. Vaak gaf hij er ook voorbeelden bij uit zijn onderwijspraktijk. Het was alsof ik een geschiedenisboek las, ik leerde van wat hij had geleerd. Recent heb ik een boek geschreven en via een uitgever uitgebracht over dit zakmes van mijn grootvader: Het Zwitsers zakmes van de leider. Ik kreeg onmiddellijk diverse reacties van mensen die ook zo’n zakmes heb- ben of er ook beelden of verhalen bij hebben. Eén reactie trof mij zeer:

‘Dank voor het boekje over het Zwitsers zakmes, met levenslessen en verhalen van uw grootvader. Ook ik heb een rood zakmes, van mijn schoonvader gekregen uit de erfenis. Ik herken die verhalen, de generatie voor ons nam de tijd om na te denken, te reflecteren. Ik realiseer me dat ik een gehaast leven leid, mijn manier van doen begint te

slijten. Op mijn werk zijn er spanningen, de relatie met mijn kinderen is niet goed en mijn huwelijk staat op springen. En ik maar werken, werken. Ik moet het zakmes weer eens rustig in mijn handpalm nemen, niet vanuit kracht maar weer met aandacht naar het leven kijken. Soms heb ik het gevoel dat ik vast zit, maar ik realiseer me nu weer dat er altijd meerdere opties zijn, zoals bij een Zwitsers zakmes.”

Ik stop het zakmes in mijn zak. Ga verder met werken en maak het ’s avonds met een beetje olie weer schoon. Ik neem me voor vaker stil te staan bij de geschiedenis, de generaties voor mij die allerlei lessen hebben doorgegeven. Mannen en vrouwen met hun eigen verhalen, die meer zijn dan hoe het ‘vroeger’ ging. Verhalen die over nu gaan, het leven met al zijn onmogelijkheden en tal van mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Zoals bij een Zwitsers zakmes.

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.