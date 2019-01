Moet Rutte blijven?

Sytze Faber

Verkiezingen halen bij toonaangevende politici vaak het slechte naar boven. Premier Mark Rutte en VVD-kroonprins Klaas Dijkhoff gaven weer een staaltje ten beste bij hun aftrap van de campagne voor de Statenverkiezingen (en indirect voor de Eerste Kamer) op 20 maart. De eerste klap is dan een daalder waard. Zorgt voor het initiatief in de publiciteit.

Rutte zocht het weer eens in het uitkramen van straattaal. Nooit stak hij, ondanks dringende verzoeken van deskundigen, een poot uit om het geweld tijdens de jaarwisseling in te dammen. Nu hing hij de bink uit met zijn ‘bekentenis’ dat hij de raddraaiers het liefst in elkaar had willen beuken. Wie koopt daar wat voor? Alleen Rutte. Hij was niet uit de media weg te slaan.

Dijkhoff deed er vervolgens nog een flinke schep bovenop. Zei in een mega-interview in De Telegraaf dat hij niks had met de coalitieafspraken over het klimaat. De burger moest voorop staan. Desnoods maar een kabinetscrisis. Zijn eigen denkbeelden bleven in nevelen gehuld. Met zijn druistigheid vergiftigde hij het klimaat in de coalitie. Het is veelzeggend dat in De Telegraaf gisteren geschreven werd over ‘Ongegeneerd jokken en zwabberen bij de VVD’.

Joker

Haagse journalisten zien de val van het kabinet al voor zich. Nog een kwestie van tijd. Het ligt echter ingewikkelder. Er zit nog een joker in het spel.

Na negen jaar is Rutte als premier over de top. Na de verkiezingen op 23 mei voor het Europees parlement komen er EU-topfuncties vrij. Rutte debiteert graag de belegen grap dat men voor visies en vérgezichten niet bij hem, maar bij de oogarts moet zijn. In Brussel is het dag in dag uit balanceren en dealen. Geen geschikte biotoop voor een gedreven idealist, wél voor een optimistische pragmatist als Rutte. Maar een gelopen race is het lang niet. Er is een labyrint van partijpolitieke belangen. Rutte zal zijn kruit voorlopig droog moeten houden. Een kabinetscrisis op korte termijn rijmt niet met zijn eventuele Europese ambities. Dan moet hij namelijk te vroeg beslissen of hij wel of niet opnieuw lijsttrekker van de VVD wil worden.

Profileren

Als Rutte in de zomer naar Brussel vertrekt is het ook nog maar de vraag of de VVD gebaat is bij vervroegde verkiezingen. De nieuwe lijsttrekker moet zich hebben kunnen profileren. Bij Dijkhoff is dat het geval. Hij bevindt zich al een tijdje in de publicitaire frontlinie. Maar heeft hij wel genoeg draagvlak in de VVD? Hij is wel heel erg veel met zichzelf bezig.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur, zou bijvoorbeeld zou wel eens een aantrekkelijker kandidaat kunnen zijn. Ze zou als tussentijdse premier snel haar profiel kunnen oppoetsen.

Dat willen de partijleiders van CDA en D66, Sybrand Buma en Rob Jetten, voorkomen. Ze eisen vervroegde verkiezingen als Rutte tussentijds vertrekt. Het zou een unicum zijn en illustreert hoe dominant de partijpolitiek is geworden.

Het beste

Tenslotte, niet onbelangrijk, wat is het beste voor het land? Vervroegde verkiezingen in ieder geval niet. Dijkhof zal een kandidaat zijn die qua rechts-populistische retoriek door roeien en ruiten gaat. Voor Thierry Baudet en Geert Wilders zijn ze een geschenk. Van Nieuwenhuizen en PvdA-leider Lodewijk Asscher hebben meer tijd nodig.

Over Rutte schreef ik een paar keer misprijzend dat hij voor niets staat. Desondanks kieskauw ik als broodetende profeet, dat het voor het land toch wel eens het beste zou kunnen zijn als hij de rit gewoon uitzit. Aan de andere opties kleven namelijk nogal wat gevaren en nadelen.

Reageren? fabersyma@gmail.com