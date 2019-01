Luthermuseum opent ‘nog voor de zomer’ de deuren

Jan Auke Brink

Het Amsterdamse Luthermuseum gaat na jaren van uitstel dit jaar eindelijk open, zo belooft kwartiermaker Tonko Grever. ,,Het wordt interessant voor protestanten. Luther is toch de grote reformator.”

In De Wittenberg in Amsterdam, ooit het oudemannenen vrouwenhuis van de evangelischlutherse diaconie, wordt al sinds 2015 gewerkt aan het Luthermuseum. Volgens de oorspronkelijke planning hadden de museumdeuren al in 2017 open moeten gaan, tijdens het internationale Lutherjaar. Maar door verschillende tegenslagen is twee jaar vertraging opgelopen.

,,Een precieze openingsdatum hebben we nog niet, maar voor de zomer moeten het zeker zover zijn”, stelt Tonko Grever. Hij is een halfjaar geleden aangesteld als kwartiermaker van het nieuwe museum. ,,Ik moet zorgen dat er een beheerder komt, dat er voldoende vrijwilligers zijn en dat er een kassa en toegangspoortjes staan.”

Tegenslagen

Dat het museum nog niet open is ligt aan bouwtechnische tegenslagen, vertelt Grever: ,,Het liep allemaal minder makkelijk dan vooraf verwacht. Een van de grootste problemen was dat het pand niet droog te krijgen was. Pas afgelopen december is het officieel droog verklaard.”

Het nieuwe museum is ge├»nitieerd door de diaconie van de evangelisch-lutherse gemeente in Amsterdam. Die heeft door de eeuwen heen een waardevolle erfgoedcollectie opgebouwd: ,,Lutheranen onderscheiden zich van calvinisten door een mooi schilderij gewoon op te hangen in de kerk.”

Objecten werden aangekocht, in opdracht gemaakt of uit schenkingen en legaten verkregen. Zo is een grote kunst- en erfgoedcollectie opgebouwd. ,,Ik heb er veel bewondering voor dat de kerk hiervoor kiest. Het is een erfgoedcollectie die onbedoeld is ontstaan, ze hebben niet een bewuste verzamelstrategie gevolgd. Maar met de collectie die er is kunnen we op een toegankelijke en effectieve manier verhalen vertellen. Ik kom weleens in musea die helemaal digitaal en virtueel zijn, maar dat vind ik niet aansprekend. Ik houd van objecten: een schilderij of een stuk zilver vertelt zoveel over de geschiedenis.”

Grever nam een jaar geleden na twintig jaar afscheid als conservator en directeur van Museum Van Loon in Amsterdam. Hij ziet een logische plek voor het nieuwe museum in het toch al ruime museale aanbod van Amsterdam: ,,Samen met de katholieke schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder, het Joods Historisch Museum en de Waalse Kerk vertellen we straks het verhaal van de verschillende religieuze stromingen die Amsterdam hebben vormgegeven. Ons museum zal niet alleen interessant zijn voor lutheranen, maar voor alle protestanten. Luther is per slot van rekening toch de grote reformator.”

Thema’s

In het museum zullen vier grote thema’s worden behandeld: ‘Luther en de reformatie’, ‘lutheranisme in Amsterdam’, ‘Luther en het woord’ en ‘diaconie’. In dat laatste thema belicht de diaconie van de evangelischlutherse gemeente zijn eigen verhaal.

De Wittenberg is in 1772 gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis Amsterdam. In 1967 verhuisden de ouderen uit het pand naar het nieuwgebouwde Maarten Luther Bejaardentehuis in de naoorlogse uitbreidingswijk Osdorp. In de Wittenberg bleef een Luthers verpleeghuis, dat inmiddels is gesloten. ,,Het is een uniek gebouw dat bijna niemand kent. Zelfs Amsterdammers moet ik precies uitleggen waar het is, terwijl het heel mooi ligt tussen de Hermitage en dierentuin Artis.”

De openstelling van het gebouw is een verrijking van de Amsterdamse monumentencollectie, meent Grever: ,,Het is echt een heel mooi pand. Laatst was hier een vrouw op bezoek die het zo mooi vond dat ze vrijwilliger wilde worden. In het gebouw is ook een kerk- en eetzaal aanwezig, die is gerestaureerd en zal zo nu en dan als kerkzaal gebruikt gaan worden. Dat vind ik belangrijk, het is volgens mij goed voor een monument als ruimtes gebruikt blijven in de rol die ze oorspronkelijk hadden.”

Veel kleine Amsterdamse musea zoals het Bijbels Museum en Ons’ Lieve Heer op Solder functioneren in een samenwerkingsverband met het grotere Amsterdam Museum. Grever sluit niet uit dat ook het Luthermuseum zich daarbij zal aansluiten. ,,We kijken naar alle mogelijke samenwerkingen. De diaconie is als initiatiefnemer natuurlijk de belangrijkste partner, maar we voeren momenteel ook gesprekken met Ons’ Lieve Heer op Solder over samenwerking. En zo praten we momenteel ook met het Amsterdam Museum. Maar hoe we gaan samenwerken weet ik nu nog niet.”

Zondag 27 januari is de eerste activiteit van het Luthermuseum. Strijkersensemble I Musici Gioveni uit Den Haag treedt op in de kerkzaal. Aanvang 16.45 uur. Tickets via www.luthermuseum.nl