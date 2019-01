Kerkbalans is laten zien wat de meerwaarde van je lokale kerk is

Lodewijk Born

Veertigduizend vrijwilligers in tweeduizend kerken gaan vanaf deze week op stap voor Kerkbalans, de landelijke geldwervingsactie voor de plaatselijke kerk.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Oudkatholieke Kerk in Nederland (OKKN). Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een gift te geven aan hun eigen plaatselijke kerk.

,,Alle Nederlandse bisdommen doen mee, net als de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk, maar individuele gemeenten en parochies mogen zelf beslissen óf ze er aan mee doen of op een andere wijze geld proberen op te halen”, aldus Anna Kruse, landelijk woordvoerder van Kerkbalans.

Inkomsten

Het is voor de meeste lokale kerken echter nog altijd hét moment in het jaar dat ze langs de deuren moeten om een groot deel van het bedrag op hun begroting binnen te krijgen. Heel wat Nederlanders denken overigens dat kerken door de overheid gesubsidieerd worden. ,,Dat ze jaarlijks heel veel geld krijgen of zelf heel veel geld hebben”, merkt Kruse.

Ze weten gewoon niet dat een kerk inkomsten van leden nodig heeft om alles te kunnen doen. Kruse vindt het aan de ene kant ook wel begrijpelijk. ,,We vinden de kerk iets heel vanzelfsprekends, net als de school. Mensen weten ook niet hoe die allemaal gefinancierd wordt. Het is onze taak om het goed uit te leggen.”

Dat een kerkverband honderden kerken en parochies omvat die met vele tientallen miljoenen euro’s draaiende gehouden moet worden. Dat vrijwillig gegeven geld wordt bijvoorbeeld besteed aan onderhoud van het gebouw, de koffie na de dienst, maar gaat ook naar het personeel (dominees en kosters) en missionaire en maatschappelijke projecten.

Actie

Voor de campagne van dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode start vandaag en loopt tot en met 2 februari. De vele vrijwilligers hebben zo ruim de tijd om alle adressen langs te gaan. Een goede voorbereiding daarop betaalt zich terug, aldus Kruse. ,,Het is een investering in tijd en aandacht die leidt tot een beter resultaat met een hogere opbrengst.”

Een brief door de bus gooien met de simpele vraag om een vrijwillige gift, daar kun je anno 2019 niet meer mee aankomen. Iedereen moet op een eigen toon worden aangesproken. Er zijn daarom al langere tijd voorbeeldbrieven voor jongeren, voor goedbetalende leden, gemiddeld betalende leden en ook de niet-betalende leden.

Niet-betalers worden in de brief erop gewezen hoe ze bijvoorbeeld een vast bedrag van vijf of tien euro per maand kunnen geven. ‘Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen’, is de open uitnodiging. Kruse: ,,Het apart aanspreken van groepen gevers is heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld nieuw in een kerkelijke gemeente bent na een verhuizing of wanneer je als jongere gevraagd wordt om voor het eerst een gift voor de kerk te geven, dat is een wereld van verschil.”

Draaiboeken

Voor de verschillende kerkgenootschappen zijn draaiboeken gemaakt. Compleet met instructies voor Kerkbalansvrijwilligers. Dat je de enveloppen bijvoorbeeld persoonlijk overhandigt aan de betrokkenen – en niet aan de kinderen als de ouders niet thuis zijn. Er is ook een ‘nietthuiskaart’ die een kerkbalansloper kan achterlaten. Met de boodschap dat je iemand niet thuis trof en met vermelding van de datum waarop je de brief komt ophalen.

De landelijke kerkorganisaties proberen lokale gemeenten zo goed mogelijk bij te staan zodat ze Kerkbalans effectief kunnen uitvoeren, aldus Kruse. ,,Plaatselijk zie je ook mooie dingen ontstaan. Wanneer bijvoorbeeld iemand sterk is op communicatiegebied wordt de campagne met prachtige filmpjes onder de aandacht gebracht.”

In Utrecht werden gisteren de resultaten gepresenteerd van een peiling die Kerkbalans heeft gehouden. Kruse: ,,We wilden van plaatselijke organisatoren van Kerkbalans graag horen wat zij de meerwaarde van hun lokale kerk vinden. Door die vraag te stellen breng je een bewustwordingsproces op gang.” Door na te denken over de meerwaarde van de kerk en om deze waarde vervolgens ,,ook te gebruiken in hun plaatselijke communicatie over Kerkbalans, bijvoorbeeld in de folder of de brief gericht aan de kerkleden”.

Bijna driehonderd mensen deden aan de online-peiling mee, van wie een vierde deel niet zelf actief bij de actie Kerkbalans betrokken is. Blijkbaar is het een vraag die dus breed leeft. Onder PKN’ers blijkt dé meerwaarde van de lokale kerk het ‘naar elkaar omzien in de kerk’ te zijn. Dit scoort ook bij katholieken hoog, maar onder hen werd ‘Zijn er inspirerende zondagse vieringen’ nog iets vaker genoemd. Andere waarden zijn het missionair betrokken zijn in de stad of het dorp, dat er in de kerk belangrijke gebeurtenissen in het leven gevierd en beleefd worden, het bekommeren om naasten in de directe en verre omgeving en de aandacht en zorg voor ouderen en eenzamen. Het is met nadruk geen peiling naar wat in gemeenten te weinig zou gebeuren, aldus Kruse.

Concretisering

Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, is heel blij met de uitkomst. ,,Waarom? Omdat omzien naar elkaar een concretisering is van de diep spirituele en existentiële geloofservaring door God niet weggekeken maar gezien te worden”, aldus De Reuver. ,,Omzien naar elkaar, zodat ik, zodat die ander ontdekt door God gezien en geteld te worden. Dit omzien van en naar elkaar raakt het hart van kerk-zijn.”

Bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam, kan zich ook goed vinden in de uitkomst bij katholieken. ,,In de kerk komt gebed als eredienst aan God op de eerste plaats. Vanuit deze eredienst komen we tot concrete daden van liefde, en ontvangen wij de inspiratie om het evangelie te verspreiden in woord en daad. Ook naastenliefde is een eredienst die we aan God verschuldigd zijn.”

Hij meent dat Kerkbalans in de lange traditie van de Kerk staat om haar leden te vragen om steun. ,,De apostel Paulus omschrijft deze steun als een ‘bijdrage aan de noden van de heiligen’ (Romeinen12:13). In dit perspectief betekent Kerkbalans dat je als kerklid op basis van je gelovige betrokkenheid ook materieel bijdraagt aan de gemeenschap van de Kerk als instrument van de Heer in onze wereld.”

Kruse meldt dat de landelijke organisatie van Kerkbalans gaat bekijken hoe de peiling over de waarde van de kerk volgend jaar kan worden uitgebreid. ,,Mogelijk haken we er verder op in met een peiling gericht op álle kerkleden.”

Praatpaal

Kerkbalanslopers komen dit jaar aan de deur net nadat de kerken – soms ongewild – te maken kregen met de Nashville-verklaring en alle publiciteit daarover. Het zou natuurlijk kunnen dat daar vragen over komen. Is het nog besproken hoe ze daarmee moeten omgaan? ,,Nee, er is namelijk altijd wel iets in de actualiteit wat voor mensen aanleiding kan zijn om wat over te zeggen. Dat is niet anders dan andere jaren. De Kerkbalansvrijwilligers zijn wel wat gewend”, aldus Kruse. Het advies is altijd al geweest om aan de deur discussies te vermijden. ‘Probeer het contact positief te houden’, zo is te lezen.

Kerkbalans is voor sommigen het enige contact met een kerkelijke gemeente in een jaar, en soms wordt de Kerkbalansloper dan als praatpaal of uitlaatklep gebruikt. Wat hen ter ore komt op pastoraal of diaconaal terrein, daar moet wel iets mee worden gedaan, blijkt uit de adviesrichtlijn van Kerkbalans. Dit wordt doorgeven aan de (wijk)kerkenraad of parochieraad en zo blijven ziekte, eenzaamheid, moeilijkheden, kritiek en andersoortig grieven niet ongehoord. Zo heeft Kerkbalans niet alleen een belangrijke waarde in geld, maar is ze ook pastoraal gezien van grote betekenis.