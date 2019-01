Het niet-weten is de basis van de menselijke vrijheid

Pieter Anko de Vries

Wat is echte vrijheid? Dat je weet dat je niet weet. Dat is een ongemakkelijk inzicht. Maar als je dit kunt accepteren dan ben je al een eind op weg om een vrij mens te zijn.

Soms is het verfrissend een kunstenaar met een filosofische inslag te beluisteren over een grote levensvraag. Bijvoorbeeld de vraag wat vrijheid eigenlijk is. Lucas de Man, een van oorsprong Vlaamse theatermaker en artistiek leider van de Stichting Nieuwe Helden, filosofeert in het essay Ik weet niet, dus ik ben op een onverwachte manier.

Zijn pleidooi komt erop neer dat we moeten durven níét te weten. Twijfel is voor hem een groot goed. ‘Zolang wij mensen mogen twijfelen en andere paden kiezen dan ‘wat hoort’ of ‘hoe het moet’, zijn we vrij’, schrijft hij. Maar dit inzicht is problematisch, zo vervolgt hij, want die vrijheid maakt ons ook bang.

Status

In het huidige tijdsgewricht waarin geloof, macht, markt en wetenschap niet meer de status hebben die ze ooit hadden worden mensen steeds meer op zichzelf teruggeworpen en moeten ze meer en meer leren omgaan met hun eigen niet-weten. De grote vraag is: wie ben ik als ik het diep van binnen eigenlijk niet weet?, schrijft De Man. En hij geeft direct het antwoord: er is geen sluitend antwoord.

De grote plaag van de tegenwoordige tijd vindt in deze onoplosbare vraag zijn oorzaak: burn-out en stress, de ziekten waaraan vooral veel jonge, vaak goed opgeleide mensen lijden. ‘Ik moet de beste ik zijn die ik kan zijn, maar ik weet niet wanneer en wat de beste ik is, waardoor ik voortdurend het gevoel heb dat ik niet genoeg ben en genoeg doe en dus voortdurend faal en dan ga ik maar harder, maar wel steeds meer over mijn grenzen heen en, bam, burn-out’.

Een ander effect van het onbehagen van het niet-weten is racisme, of gevaarlijke nostalgie dat zich uit in frases als ‘dit is ons land, dit is onze cultuur, ook al weten we niet precies wie ‘ons’ is’. Volgens De Man is de haat tegen de ander makkelijker dan te moeten ‘omgaan met het niet-weten in jezelf’. Echte vrijheid is volgens hem het niet-weten aanvaarden. Maar dat is moeilijk.

We zoeken daarom ons heil in wat hij noemt een nieuwe ‘god’: de algoritmes. Die verwerken digitaal gegevens en voeren op basis van die data weer taken uit. Een aantal van de grootste en invloedrijkste bedrijven ter wereld zijn hoofdzakelijk algoritmes: Facebook, Google of Amazon. Algoritmes weten alles en kunnen beter voorspellen dan het menselijke brein, dat veel dingen niet weet. Algoritmes stellen niet de waarom-vraag. Algoritmes zijn daarom verleidelijk: zij kunnen ons ontslaan van onze onzekerheid als we het even zelf niet weten. Maar ze zijn ook gevaarlijk omdat onze vrijheid in het geding is, een vrijheid die is geworteld in het het niet-weten. Algoritmes nemen steeds meer menselijke functies en verantwoordelijkheden over en tasten daardoor ons mens-zijn aan. En hij besluit: ‘Laat ons samen niet weten, ongeacht ras, gender, geloof of status’.

Ik weet niet, dus ik ben. Lucas de Man. Academia press, 7,99 euro