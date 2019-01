Eenzaamheid is een soort dorst, een verlangen: naar je medemens en God

Tjerk de Reus

Eenzaamheid komt als thema steeds vaker in de aandacht. Een goede zaak, vindt Nels Fahner, want al die aandacht resulteert ook in concrete oplossingen, zoals laat hij zien in zijn boek Eenzaam.

Eenzaamheid van mensen willen oplossen, is dat niet overmoedig? De problematiek zouden we niet moeten onderschatten – en dat is zeker ook niet wat Nels Fahner (1985) doet in zijn boek Eenzaam. Toch gaat zijn boek over méér dan alleen het probleem van eenzaamheid. Dat blijkt al uit de ondertitel van zijn boek: ‘Een zoektocht naar betekenis, oorzaken en oplossingen’. Je zou zijn boek een soort documentaire kunnen noemen, waarin via allerlei invalshoeken de ervaring van eenzaamheid geschetst wordt.

In de vele gesprekken die Fahner met deskundigen voerde, ontdekte hij handvatten voor eenzame mensen, maar ook voor mensen in hun omgeving. Meteen al in zijn eerste hoofdstuk wordt dit duidelijk: het gaat dan over bijvoorbeeld de zogenoemde lief-en-leed-straten, waarin bewoners de aandacht voor elkaar organiseren. Fahner: ,,Vooral in Rotterdam zijn er veel van dergelijke straten, zo’n zeshonderd. Ook andere steden, zoals Amsterdam en Maastricht, wil men iets in deze sfeer proberen. Het idee is dan dat een groepje bewoners van een straat een oogje in het zeil houdt bij mensen die hulp nodig hebben, een bloemetje brengt bij mensen die zich nieuw vestigen in de straat. En er wordt gelet op mensen die eenzaam zijn.”

Het boek van Fahner geeft een breed en veelkleurig beeld van eenzaamheid – en alle aspecten daarvan. Zo schrijft hij over eenzame ouderen, maar ook over eenzame mensen van allochtone afkomst. Ook is er aandacht voor eenzaamheid onder jongeren.

Existentieel

En uiteraard stelt hij de vraag wat eenzaamheid eigenlijk is. Is het probleem van eenzaamheid vooral de emotionele factor, het niet hebben van een partner? Of moet je het zoeken in gebrekkige sociale relaties, dus het ontbreken van vrienden en collega’s? Beide kanten belicht Fahner, maar hij gaat nog een stap verder, door ook ‘existentiële eenzaamheid’ te belichten.

Fahner: ,,Existentiële eenzaamheid is een ervaring die raakt aan de zin van het leven. Die ‘zin’ is men dan kwijt, om zo te zeggen. Daaruit blijkt dat eenzaamheid ook een levensbeschouwelijk probleem is, het heeft verwantschap met zinvragen zoals die in levenskunst en in religie een rol spelen. Een monnik die ik citeer in mijn boek zegt dat eenzaamheid in dit verband ook een positieve waarde heeft. Volgens hem is ieder mens een ‘holle lepel’ die vraagt om ‘vulling’. Of anders gezegd, eenzaamheid is een soort dorst, een verlangen: naar je medemens en naar God. Wij zijn gemaakt als wezens die vervulling zoeken, zei deze monnik. Eenzaamheid herbergt dus ook een kans, geeft een hint naar een mogelijkheid van vervulling.”

Diverse deskundigen die Fahner aan het woord laat in zijn boek, leggen het verband met de ‘grote vragen’ van het menselijke bestaan. Als daarop geen antwoorden zijn, kan dat een zekere existentiële eenzaamheid opleveren. Fred Beekers, oprichter van de sociale restaurantketen Resto VanHarte, zegt bijvoorbeeld dat we ons vandaag de dag steeds meer vervreemden van onszelf door ‘onze focus op geld en status’. Beekers vervolgt: ‘Ontheemd en onthecht zijn leidt ertoe dat je op drift raakt. En dan word je gek, uiteindelijk. Dat kan tot radicalisme leiden. Ik vind het ook jammer dat het geloof op zo veel plekken zijn wortels heeft verloren. Er is nog steeds veel schaamte en juist religie kan mensen helpen om stappen te zetten, en om te accepteren dat het is zoals het is.’

Levenspatroon

Het ontstaan van eenzaamheid kan niet onder één noemer gebracht worden, maar Fahner ontdekte wel dat een ingrijpende verandering van levenspatroon doorslaggevend kan zijn. ,,Als mensen een partner verliezen, kunnen vaste patronen wegvallen”, legt hij uit. ,,Dan kan eenzaamheid ontstaan. Het hervinden van levenspatronen en van verbinding kan weer een uitweg bieden. Dit is herkenbaar in allerlei situaties, ook bijvoorbeeld als je van baan verandert.”

Fahner voert in zijn boek een uitgebreid gesprek met Jeannette Rijks, auteur van diverse publicaties over eenzaamheid, zoals het recente Eenzaamheid signaleren (2018) en eerder het boek De kracht van eenzaamheid (2007). Zij is tevens de ‘drijvende kracht’ achter de website www.eenzaamheid.info. Zij legt uit dat ons leven is ingebed in patronen van relaties: ‘Dat is de basis van je bestaan.’ Als dat weefsel doorbroken wordt, kan dat ingrijpend zijn, ook desoriënterend: ‘We weten niet waardoor, maar we vragen ons af: Wat mis ik? Als iemand een partner heeft verloren, is dat gemis niet te herstellen. En zo kan een patroon vaker verstoord raken, ook door onbenullige zaken. En ook succesvolle ervaringen kunnen een gevoel van veiligheid verstoren.’

Zelfinzicht

Belangrijk – als het gaat om een oplossing of uitweg- is het ontstaan van het besef: er is iets aan de hand met mij. Fahner: ,,Dit vereist een zeker zelfinzicht. Als je dat hebt, is er vaak best wat aan te doen. Bijvoorbeeld een cursus die je kunt volgen, over omgaan met eenzaamheid. Ik heb zo’n cursus niet gevolgd, maar wel een bijbehorend lesboek gekocht, met daarin 25 oefeningen. Stel jezelf eens voor in vijf zinnen, zo begint het. Dat moet je dan opschrijven. Het lijkt een beetje schools, maar het werkt toch heel goed. Je begint na te denken over jezelf, over je levensloop. Wie ben ik eigenlijk? Wat ervaar ik als hoogtepunten?”

In 2015 is een televisieserie uitgezonden, Nooit meer alleen, waarin mensen werken met de genoemde cursus. Dat programma is nog steeds te zien via de website van de NPO. Fahner: ,,Gaandeweg zie je de bewustwording op gang komen. Welke mensen ken je, met wie heb je toch nog contact, zo nu en dan? ‘Ik ken niemand’, zei een deelnemer. Maar na een poosje stonden er toch twaalf namen op een rijtje. En die lijst werd steeds wat langer. Zo’n cursus geeft een ander bewustzijn, een andere blik op jezelf. En eigenlijk zie je mensen dan al vrij vlot opbloeien en tot actie komen. Mensen zijn vaak veel veerkrachtiger dan ze denken. Je bent niet zomaar door je levensenergie heen.”

Eenzaam. Een zoektocht naar betekenis, oorzaken en oplossingen. Nels Fahner. KokBoekencentrum. 17,99 euro