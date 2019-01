De Europese Unie is als een sekte

Tamarah Benima

Op zoek naar een artikel waarin de Britten niet als gek, besluiteloos, egoïstisch, verward, obstinaat, onrealistisch en anti-alles worden weggezet, stuitte ik op Sir Peter Marshall. Hij was RAF-vlieger in de Tweede Wereldoorlog en daarna topdiplomaat, geboren in 1924 en nog steeds alive and kicking.

Ik had nooit van hem gehoord, maar was alle commentaren zat over hoe onredelijk de Britten zijn en hoe redelijk de EU, en snakte naar een ander inzicht. Dat kwam ook omdat ik de beroemde televisie-interviewer Jeremy Paxton in Trouw las, die zei dat de Britten dachten dat de EU een club was, waarvan je lid kunt worden en waar je ook je lidmaatschap weer kunt opzeggen. Maar de EU blijkt geen club te zijn.

Inderdaad, de EU gedraagt zich als een sekte. Wie uit een sekte weg wil, moet bloeden. Uitstoting, isolement, verbreking van alle contacten, verlies aan bezittingen, besmeuring van je naam, ongefundeerde beschuldigingen – het valt je allemaal ten deel als je je aan de hermetisch gesloten groep onttrekt.

Unie van volkeren

Marshall stelt dat (dat is niet nieuw) de Europese Unie werd opgezet door Robert Schumann en Jean Monnet als een pragmatische economische structuur, maar in de loop der tijd als doel heeft gekregen een „unie van volkeren” te worden. Dat vinden de Britten „fundamenteel onaangenaam”. Hij wijst erop dat Groot-Brittanië en Zwitserland beiden „het privilege hebben van een langdurige continuïteit van hun instituties. De Britten vinden helemaal niet dat die instituties anders moeten worden ingericht. We willen er niets eens over nadenken.”

De fout die Groot-Brittanië maakte, zegt Marshall ook, is dat ze de EU niet van binnenuit heeft veranderd. Zoals de pragmatist Jean Monnet zou hebben gewild. Bovendien, het gif dat rond de toetreding van de Britten werd gestrooid, verziekt nu de wijze waarop met de wens tot uittreding wordt omgegaan. Twaalf jaar hield Frankrijk de toetreding tegen, en toen de Britten erbij mochten komen, in 1973, was dat tegen een hoge prijs.

Je aansluiten bij een sekte is duur, eruit stappen niet minder.