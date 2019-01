Cynische en goedkope stoerdoenerij

De Haagse week

Henk van der Laan

Een politiek idee is een ding, het aan de man of vrouw brengen is twee. Politici en partijen doen wel eens schuchter en stiekem over hun partijpropaganda, alsof ze zich ervoor schamen, of vrezen dat ze als ideologisch leeghoofd worden afgeschilderd. Maar goed: er moeten toch posters en folders komen, net als reclamespotjes en toespraken. Die kun je wel zelf in elkaar sleutelen, maar er zijn mensen die daar meer verstand van hebben, dus waarom zou je die dan niet vragen of ze jouw boodschap ook leuk kunnen verpakken?

Zo ontdekte de Volkskrant deze maand de campagnestrategie van twee partijen, de PvdA en de VVD. De PvdA had bedacht het kabinet aan te pakken op sociaal-economische punten. Logisch, want daar is de PvdA nu eenmaal voor op de aarde. De door de PvdA ingehuurde reclameman bevestigde tegen de krant dat hij voor de partij werkt en wat hij bedacht had: de PvdA moet staan voor zekerheid in het leven van mensen. Loon, uitkeringen, huisvesting, immigratie: uiteindelijk draait het bij burgers om zekerheid van bestaan. Klinkt logisch, tot je er achter komt dat PvdA’ers bij alle debatten het woordje ‘zeker’ te voorschijn toveren.

Potsierlijk, maar het is nog inhoud. Dan de campagne van de VVD. Die hebben de Belg Erik Saelens gevraagd. Saelens stuwde de eens obscure Vlaamse nationalisten van de N-VA op naar de grootste partij van België met een simpele tactiek: gooi als eerste een bom. Zorg dat je ruim voor de verkiezingen met een uitspraak doet die zoveel wrevel wekt, dat alles en iedereen daar wel over moet vallen en over moet hebben. Het is het aloude reclame-cliché: ‘slechte publiciteit bestaat niet’. Beter aangevallen dan doodgezwegen.

Dus denk niet dat Mark Rutte echt raddraaiers in elkaar gaat slaan (daar is ‘ie echt niet sterk genoeg voor) of iets tegen witte wijn sippende mensen heeft (VVD’ers drinken graag witte wijntjes). Of dat Klaas Dijkhoff echt bezorgd is over de portemonnee van de gewone man als het gaat over het Klimaatakkoord. Want dan had hij in al die maanden overleg over het Klimaatakkoord daar wel wat aan gedaan – in plaats van Shell ontzien.

Breekbaar vaasje

Het is cynische en goedkope stoerdoenerij. Het is afleiding om het niet over de inhoud te hebben. Het kan natuurlijk ook zijn dat de VVD na negen jaar regeren niemand meer de schuld kan geven omdat ze zelf voor eigenlijk elk gevoerd beleid verantwoordelijk is. Het valt in de partij ook niet altijd goed. De burgemeesters van Assen en Purmerend hebben vanwege de onstaatsrechtelijke en weinig liberale proefballonnetjes van Dijkhoff hun partijlidmaatschap opgezegd, een derde – die van Den Helder – kraakte in NRC Handelsblad de partijlijn.

En nog erger: de stoere praatjes van Dijkhoff hebben de sfeer in de coalitie geen goed gedaan. Zit je maanden met elkaar te praten over het Klimaatakkoord, gaat een van de club opeens in een krant net doen alsof hij er niets mee te maken heeft. En D66-leider Rob Jetten is terecht niet blij dat de VVD’er hem wegzette als klimaatdrammer.

Straks denken ze bij de VVD dat ze lekker lomp campagne voeren voor provincie en Europa, maar kunnen ze zich ook gaan opmaken voor landelijke verkiezingen. Blijkt ineens niet Nederland, maar het kabinet een breekbaar vaasje te zijn.