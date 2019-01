Christenen en joden: het blijft moeizaam

Frans Wijnands

De relatie tussen de Rooms-Katholieke Kerk en het jodendom is een moeizame, ondanks welwillende intenties over en weer. Paus Franciscus pleit in het boek The Bible of friendship voor verdere dialoog: ‘Joden en christenen moeten zich als broer en zus voelen’.

Voor de Romeinen is het al ruim dertig jaar een vertrouwde foto in de lokale kranten: de paus op bezoek in de grote synagoge van Rome. Sinds het historische eerste bezoek van paus Johannes Paulus II aan de synagoge in 1986 hebben opeenvolgende pausen open contact met opeenvolgende rabbi’s van de joodse gemeenschap in Rome.

Ze zijn buren. Van het Vaticaan is het – langs de Tiber – een half uurtje lopen naar die synagoge: een indrukwekkend gebouw met een deels rechthoekige koepel. Heel herkenbaar tussen de torens en koepeltjes van de tientallen roomskatholieke kerken in de omtrek.

Getto

Paus Paulus IV gaf in 1555 opdracht in Rome – naar Venetiaans voorbeeld – een getto in te richten, mede om te voorkomen dat katholieken ‘besmet’ zouden worden met joods-religieuze opvattingen. Het was een vorm van antisemitisme, van religieuze discriminatie. De joden werden verplicht om eens in de week in een katholieke kerk naar de preek te komen luisteren. Voor veel joden onverdraaglijk, vandaar dat een wijze rabbi hen zei hun oren dicht te stoppen met kaarsvet, zodat ze de ‘godslasterlijke’ preken niet hoefden te horen.

Van het getto, dat pas in 1870 werd opgeheven, is weinig meer over. Wél de (streng bewaakte) synagoge en een aantal voortreffelijke restaurants in de joodse culinaire traditie: veel gefrituurd, zoals de artisjokken, en de beroemde baccalà, stokvis. Ook het voormalige hart van het getto bestaat nog: de Piazza delle Cinque Scuole, het plein van de zeven Talmoed-scholen.

Vijandschap heeft plaats gemaakt voor verdraagzaamheid. Al blijft de omstreden rol van paus Pius XII in de oorlogstijd een hoge hobbel in de verstandhouding. Niettemin wordt er naar elkaar geluisterd. Toenadering en dialoog blijven sleutelwoorden.

Dialoog

Paus Franciscus onderhield in de tijd dat hij aartsbisschop was in Buenos Aires uitstekende contacten met rabbijn Abraham Skorka. Recent nog moedigde de paus de dialoog opnieuw aan, in een voorwoord van het zoveelste boek over de joods-christelijke relatie, The Bible of friendship (Bijbel van de vriendschap).

‘Want’, zo schrijft de paus, ‘zowel voor joden als christenen bestaat er geen twijfel over dat het belangrijkste gebod in de liefde tot God tevens de liefde voor de naasten is’. En: ‘Joden en christenen moeten zich als broer en zus voelen, verenigd in het geloof in één God en een rijk geestelijk erfgoed’. Paus Johannes Paulus II sprak bij zijn historische bezoek aan de Romeinse synagoge in 1986 en zijn ontmoeting met de legendarische rabbijn Elio Toaff van ‘onze oudere broeders’.

Opvolger Benedictus XVI bracht een nuance aan en vroeg zich af of deze benaming behulpzaam is in de ontmoeting tussen christenen en joden. Maar hij was voorstander van dialoog, liefst op theologische basis.

Voor zijn veelgeprezen Jezus-boeken gebruikte hij onder meer een fictieve dialoog met een rabbijn over de Bergrede. In het tweede Jezusboek komt Benedictus tot de conclusie dat niet het joodse volk, maar de joodse leiders en aanhangers van Baràbas verantwoordelijk zijn voor de kruisdood van Jezus.

Studie

Paus Franciscus roept de christelijke gemeenschap op om meer studie te maken van de joodse geschriften, zoals de Thora en meer aandacht te hebben voor de joodse tradities. ‘We moeten er intensiever aan werken, om vergeving bidden en de door onbegrip aangebrachte schade op te ruimen. De waarden, de tradities en de grote ideeën die het joden- en christendom gemeenschappelijk hebben, moeten in dienst van de gehele mensheid worden gesteld.’

Dat kan overal en op alle niveaus. Zoals ook bleek uit de jaarlijkse katholieke Dag van het Jodendom, die afgelopen weekend in Nederland werd gehouden. Zo kwamen zo’n tachtig bezoekers naar de studiedag in de synagoge in Groningen over het lernen, het leren. Centraal in de bijeenkomst stond de toepassing van de Thora-voorschriften in het dagelijkse leven. Dat Jezus in zijn tijd als ‘leraar’ werd aangesproken is niet zo verwonderlijk; hij legde op zijn manier de Joodse traditie uit maar stond in dezelfde traditie als de rabbijnen.