Paus werkt toe naar de misbruiktop die bepalend is voor zijn pontificaat

Frans Wijnands

Het Vaticaan is in voorbereiding op de belangrijkste bijeenkomst uit het bijna zesjarige pontificaat van paus Franciscus. Van 21-24 februari vindt de misbruiktop plaats in Rome.

Wie de dikke dossiers over het wereldwijde kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk inkijkt kan niet anders dan constateren dat vrijwel alle slachtoffertjes in feite twéé keer misbruikt zijn: een keer door de dader(s) en vervolgens door de medeplichtige zwijgers; de bisschoppen, de oversten en Vaticaanse beambten die van het misbruik wisten maar het zonder gewetenswroeging in de doofpot stopten.

De verwijten aan het adres van paus Franciscus dat hij niet doortastend genoeg is geweest zijn begrijpelijk. Weliswaar werden – zeker ook in de afgelopen maanden – links en rechts bisschoppen en priesters uit hun ambt gezet of gedwongen om terug te treden, maar de bezem die de paus hanteerde was van het zachte soort; allesbehalve een schrobber.

Gemeld

Toch is de richting die Franciscus uit wil in de bestrijding van het misbruik even duidelijk als hoopgevend: daders horen onverwijld en zonder pardon bij politie en justitie te worden gemeld, vertelde hij net voor Kerst. Een niet mis te verstane boodschap voor de Curie, het bestuurlijke apparaat van de kerk. Binnenkerkelijke rechtspraak is volgens de paus onvoldoende. En iedere meerdere in het kerkelijk hiërarchische systeem moet ervan doordrongen zijn dat hij medeschuldig is als hij of zij weg kijkt. En dus aan de kant zal worden gezet.

Dat is vroeger nooit, en in het recente verleden onvoldoende gebeurd. Daders en hun superieuren vonden altijd wel ergens een dikke mantel van zogenaamde liefde om de daden te bedekken. Daarbij aangemoedigd door de opstelling van de kerk om nooit vuile was buiten te hangen. De beeldvorming van die eerzame, liefdevolle, meevoelende kerk mocht geen deuken oplopen. Warm pastoraat – wat je toch zou mogen verwachten – werd kil machtsmisbruik.

Paus Franciscus was begin dit jaar graag naar de Verenigde Staten gereisd om er deel te nemen aan de bezinningsretraite van de Amerikaanse bisschoppen. Maar het zat er logistiek niet in; zijn agenda puilt nu al uit en dus schreef hij een brief naar zijn Amerikaanse confrères. Om ze te bemoedigen, maar ook om ze de les te lezen. Want dat veel gelovigen het vertrouwen in de kerk kwijt zijn komt deels ook door de halfhartige houding van bisschoppen die geen tijd hadden voor de slachtoffers.

Zichtbare dienstbaarheid

Volgens de paus is het misbruik niet op te lossen met nog meer comité’s of regels. ,,Dan lopen we het gevaar om alles tot een organisatorisch probleem te reduceren.” Terwijl het volgens de paus vooral moet gaan om een ,,verandering in onze geest, een verandering in onze manier van bidden, in onze omgang met geld en macht. Wat echt kan helpen om het vertrouwen van de gelovigen terug te winnen is een zichtbare dienstbaarheid”, aldus Franciscus.

Volgens de Duitse jezuïet en vice-rector van de pauselijke universiteit Gregoriana, Hans Zollner, die de aanstaande misbruiktop mee voorbereidt, moet de conferentie in februari vooral het besef versterken dat er veel meer aandacht moet zijn voor de bescherming van minderjarigen. ,,Dat is immers wat Jezus ons leert.” Maar de ontelbare misbruikte minderjarigen hebben die aandacht nooit gekregen en ook nooit durven vragen. Uit schaamte, uit angst. Machtsmisbruik, beseft de katholieke kerkleiding nu. Niet alleen van de daders maar van het hele instituut kerk.

Opvallend is dat zowel de paus als pater Zollner lof hebben voor de eerlijke journalisten die links en rechts in de wereld misbruikschandalen aan het licht brachten, ,,wat ons kan helpen om eerlijk te zijn tegenover onszelf en om onze verantwoordelijkheid te nemen”, aldus Zollner.

De paus reist eind deze maand naar Panama voor de Wereldjongerendagen en bezoekt begin februari de Verenigde Arabische Emiraten. En dan volgt de misbruiktop. Allesbehalve in een rustige fase, want ook de Spaanse bisschoppenconferentie heeft nu erkend dat er in het verleden misbruikgevallen onder het tapijt zijn geveegd. Intussen wacht kardinaal George Pell in Australië op het vervolg van zijn rechtszaak wegens schuldig verzwijgen van misbruik door priesters en wordt ook Philippe Barbarin, de aartsbisschop van Lyon, van eenzelfde verzuim beschuldigd en justitieel verhoord.