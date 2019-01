Niets is echt onverwoestbaar

Tamarah Benima

Angela Merkel was in Griekenland om met premier Alexis Tsipras te spreken. Als de noorderburen zich Noord-Macedonië noemen, mogen ze dan van Athene lid worden van de EU?

In de Republiek Macedonië wonen geen etnische Macedoniërs, maar Slaven. Griekenland ontfutselde tijdens de Balkanoorlogen Zuid-Macedonië aan de Ottomanen. Ze waren de Bulgaren en de Serviërs te snel af. Die aasden er ook op, vooral vanwege de havenstad Salonica, op zijn Grieks: Thessaloniki.

Als je ergens op aarde wilt zien hoe snel alles kan veranderen, dan daar. In 1917 verwoestte een brand het stadshart. De stad had op dat moment 150.000 inwoners. Plus nog eens 450.000 Britse en Franse militairen, die daar gelegerd waren vanwege WOI. Van de joodse wijk bleef niets over: 52.000 van de 54.000 Joden werden dakloos. Zes jaar later, in 1923, sloten Grieken en Turken een overeenkomst over uitwisseling van bevolkingsgroepen. Voorafgaand daaraan hadden de Grieken huisgehouden in en rond Smyrna. Daarop was het de beurt aan de Turken. Uiteindelijk werden 300.000 veelal Griekssprekende moslims, onder wie 10.000 zogeheten Dönmeh (‘joodse’ moslims), verdreven uit Griekenland, dat in 1912 (!) onafhankelijk was geworden. Tegelijkertijd moesten 130.000 veelal Turks sprekende Grieks-orthodoxen uit onder meer Anatolië naar Griekenland vluchten.

Metamorfose

In Thessaloniki werden 100.000 van deze vluchtelingen opgevangen. Van een joodse stad waar Judeo-Spaans een belangrijke voertaal was (de helft van de stad was ooit joods) werd het een Grieks-orthodoxe stad. Toen de nazi’s vanaf 1943 de 40.000 overgebleven Joden deporteerden (slechts een handjevol overleefde), was de metamorfose compleet. Je ziet er niets van.

Vooral de Britten en de Fransen hebben zich eeuwenlang met Griekenland bemoeid. En toen de nazi’s. Daarom is het een beetje bizar dat uitgerekend Merkel de brand tussen Macedonië en Griekenland moet blussen. Maar ja, Jeroen Dijsselbloem sturen, die een door Grieken gehate rol speelde tijdens de crisis, was ook geen optie.