‘Nashville’ en een wondertje

Contrapunt

Sytze Faber

Als het gaat om seks en sekse telt ons land drie keer zoveel intolerante christenen als intolerante moslims. Respectievelijk anderhalf en een half miljoen. Dat rekensommetje maakte De Volkskrant – met hulp van het stafbureau van de Protestantse kerk Nederland (PKN) – op 1 juli 2017. Vermoedelijk valt het verschil in werkelijkheid nog groter uit. De rekenexercitie lijkt namelijk alleen betrekking te hebben op protestantse christenen, de katholieken komen in het stuk niet voor. Maar dit terzijde.

Het kardinale punt is dat in het publieke debat werd genegeerd, dat een groot aantal christenen dezelfde opvattingen hebben over homoseksualiteit en transgenders als orthodoxe moslims. Na alle ophef over de orthodox-protestantse steun voor de Nashville-verklaring is dat wegkijken onmogelijk geworden. Een onverwachte maar waardevolle bijvangst van de handtekeningenactie, die een evenwichtiger beeldvorming ten goede komt.

In het straatje

Orthodoxe moslims worden met hun opvattingen exclusief als achterlijk weggezet. Dat is Thierry Baudet en Geert Wilders wel toevertrouwd. Na ‘Nashville’ hoorden we ze nauwelijks. Kwam niet in hun straatje te pas. Ook CDA-leider Sybrand Buma houdt zich tot nu toe stil. CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom nam resoluut afstand van de Nashville-verklaring, ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers deed eveneens een zegje. Het zwijgen van Buma zou kunnen duiden op ongemak over ‘Nashville’. Terecht, zou ik zeggen. Ook hij glibberde.

Buma verkondigt dat de integratie van orthodoxe moslims mislukt is. Ze hadden, zo suggereerde hij een paar keer, een voorbeeld moeten nemen aan de Nederlandse christenen. Die hebben de tijdgeest goed aangevoeld en hun opvattingen gemoderniseerd. De orthodoxe moslims zijn, zeker als het gaat seks en sekse, volgens hem echter blijven hangen in gedateerd conservatisme. Ze hebben tot zijn teleurstelling de afslag naar een vrijzinniger islam gemist. En dat heeft hun integratie in de weg gestaan.

De handtekeningenzettende orthodoxe protestanten, met name afkomstig uit kleine kerkgenootschappen, sloegen de bodem onder deze redenering weg. Zouden zij – ze zijn zoals gezegd met ongeveer anderhalf miljoen – dan ook niet geïntegreerd zijn? Kom nou. Ze vertolken opvattingen over homoseksualiteit en transgenders die tot voor een jaar of twintig, dertig toonaangevend waren in heel christelijk Nederland. Toen ons land (als eerste) in 2001 het homohuwelijk mogelijk maakte, was niet alleen ‘klein rechts’ maar ook het CDA mordicus tegen. Buma houdt nieuwkomers een spiegel voor, waar het gros van de christenheid bijna tweeduizend jaar niet in heeft willen kijken.

Afslag

SGP-leider Kees van der Staaij en de zijnen staan van kop tot teen in een klassieke denkwereld. Ze hebben het volste recht hun opvattingen van de daken te roepen, ook al spat de liefdeloosheid en het gebrek aan empathie er vanaf. Zo zit onze rechtstaat gelukkig in elkaar. En respect is op zijn plaats voor homo’s en transgenders, die op grond van hun geloofsovertuiging een persoonlijke keuze maken voor een celibatair leven. Het is echter onverdraaglijk als geprobeerd wordt mensen, die niet voldoen aan het (orthodoxe) heteroseksuele ideaal-type, seksuele onthouding op de dringen. Dat is theocratie anno 2019.

De eenentwintigste eeuw is nog jong, maar er heeft zich toch al een wondertje in voltrokken. In relatief korte tijd heeft de protestantse hoofdstroom (vooral vertegenwoordigd in de PKN) vaarwel gezegd tegen theocratische en fundamentalistische dwingelandij. In het voetspoor van het unieke artikel 1 van onze grondwet werd gekozen voor radicale gelijkwaardigheid van alle inwoners van ons land. Niks religieuze superioriteit. Als het gaat om seks en sekse en niet ten koste gaat van anderen, staat leven en laten leven vaak hoog in het vaandel. Laat Buma maar oppassen dat híj als partijleider deze afslag niet mist.

Reageren? fabersyma@gmail.com