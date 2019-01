Hoe duurzaam is de groene politieke golf?

De Haagse week

Henk van der Laan

Terwijl in december tienduizenden burgers in gele hesjes Parijs op stelten zetten, ging een groter aantal burgers de Parijse straten op om meer klimaatactie te eisen. En terwijl de Beierse christendemocraten van de CSU heel zenuwachtig waren over de concurrentie van het rechts-populistische AfD, verloren ze bij de deelstaatverkiezingen van oktober meer kiezers aan Die Grünen.

Het is een rare ontwikkeling dat middenpartijen bij de opkomst van rechts-populistische partijen wel zeggen dat we naar hun kiezers moeten luisteren, maar dat nooit zeggen over de kiezers van groene partijen. Terwijl die partijen toch ook in opkomst zijn en de kiezers die naar de groene partijen overstappen ook heel bezorgd zijn. (Overigens verloor de CSU de meeste kiezers door overlijden, maar dat is een heel ander probleem van de traditionele middenpartijen).

Maar wie zijn dan die potentiële groene kiezers? Op de weblog stuk-roodvlees.nl kwam de politicoloog Matthijs Rooduijn tot het volgende beeld. Het kiezerspotentieel ziet hij vooral bij wat jongere, hoger opgeleide, stedelijke kiezers die voor economische herverdeling, Europese samenwerking, duurzaamheid en de multiculturele samenleving zijn.

Postmaterialistisch

Groene partijen zijn postmaterialistisch: ze komen niet op voor hogere lonen of voor een auto voor iedere arbeider, maar voor waarden als vrijheid, duurzaamheid, zelfontplooiing en internationale solidariteit. Verder zijn groenen kosmopolitisch en gespeend van nationalisme.

Het gaat vooral goed met groene partijen als materialistische waarden minder belangrijk zijn; dat is meestal het geval in rijkere landen wanneer er geen economische crisis is. Ook moet het even minder goed gaan met andere linkse partijen. Kortom: nu het economisch weer goed gaat, maar de sociaaldemocratie met zichzelf worstelt en klimaat een belangrijk politiek thema is, steeds meer mensen een opleiding op hbo- of wo-niveau hebben, en de verstedelijking doorzet, betekent dat volgens Rooduijn dat ‘veel maatschappelijke seinen op groen staan’ voor GroenLinks.

Nu is het altijd maar de vraag hoe lang het goed gaat met de economie, dus dat is een onzekere voorwaarde. Maar de rest van de voorwaarden blijven nog wel even aanwezig. Vooral ook de door Rooduijn geschetste belangrijke scheidslijn tussen nationalisme en kosmopolitisme helpt partijen die hier een duidelijke positie op innemen.

Meerpartijenstelsel

Er is natuurlijk wel de vraag hoe blijvend het groene succes is. Als GroenLinks, of zusterpartijen in buurlanden, zo succesvol is dat regeringsdeelname binnen handbereik is, ligt een ander probleem op de loer. Want de groenen komen op in landen met een meerpartijenstelsel, waar een regering gevormd wordt uit meerdere partijen. Dat vraagt om het sluiten van compromissen met andere, soms niet linkse partijen. Zeker in ons land, waar nog nooit een linkse meerderheid is geweest.

Populair worden in de oppositie is één ding, die aanhang behouden in regeringstijd, wanneer er compromissen en vieze handen gemaakt worden, is iets anders. Kijk maar naar D66, een paar jaar geleden dé partij voor kosmopolitische, jonge, hoogopgeleide stedelingen: een jaar regeren en de zetels vliegen er in de peilingen van af.