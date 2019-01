Endo zet barmhartigheid voor de mens die aan verscheurdheid lijdt centraal

Tjerk de Reus

Hoe barmhartigheid kan opbloeien in een rauwe, tegendraadse werkelijkheid laat Shusaku Endo zien in zijn roman Het meisje dat ik achterliet. Mensen kunnen dan ook boven zichzelf uitgroeien.

Hij was niet zo lang geleden ook al in het nieuws, de Japanse schrijver Shusaku Endo (1923-1996), met de vertaling van zijn boek Jezus. Het verhaal van een leven. Een opmerkelijk boek, alleen al omdat het overgrote deel van het werk van Endo bestaat uit romans en verhalen.

Beeldend proza

Endo was een op en top literair auteur, die fictie gebruikte om zichzelf en zijn situatie te doorgronden. Dat resulteerde in betrokken, beeldend proza, dat de tand des tijds prima heeft doorstaan. Van het werk van Endo kennen we het een en ander in vertaling, bijvoorbeeld de romans Stilte (1966) en Diepe rivier (1993); in totaal zijn vier romans in het Nederlands vertaald.

Het leek er niet op dat ook ándere romans of verhalenbundels genade zouden vinden in de ogen van een uitgever. Toch is dat nu gebeurd: uitgeverij Van Oorschot heeft een tot dusver onvertaalde roman van Endo in het Nederlands laten verschijnen: Het meisje dat ik achterliet, in de vertaling van Maria Smolders.

Het meisje dat ik achterliet verscheen oorspronkelijk in 1964 en is vermoedelijk geïnspireerd door Endo’s eigen studententijd. Het verhaal speelt zich af kort ná de Tweede Wereldoorlog, deels tegen de achtergrond van de Koreaanse oorlog. Het was destijds armoe troef voor studenten in de Japanse steden. De woonomstandigheden waren erbarmelijk, de perspectieven niet al te rooskleurig.

Achterlaten en vergeten

Hoofdpersoon van het verhaal is Tsutomu Yoshioka, een niet al te ijverige student, die het leven beschouwt als een strijd die je moet winnen. Ook minder nette middelen zijn geoorloofd, vindt hij; zijn geweten is niet al te sterk ontwikkeld. Omdat hij behoefte heeft aan seks, legt hij contact met een meisje – Mitsu Morita heet zij – via een contactadvertentie. Hij misbruikt haar, en laat haar dan nogal onbeschoft achter.

Maar kan dat eigenlijk wel, iemand echt achterlaten en dan ook vergeten? Het is een van de dragende motieven in de roman dat dit níét goed zal lukken, omdat de dingen met je meegaan, verzonken als ze zijn in de diepte van je ziel. Pas nu Yoshioka zijn herinneringen aan Mitsu opschrijft, beseft hij dat ‘de dingen die we tijdens ons leven voor iemand doen en laten niet zomaar verdwijnen als sneeuw voor de zon’.

Onze handelingen, beseft hij, laten sporen achter ‘in het diepst van ons hart’. Mitsu keert nog vaak terug in de gedachten van Yoshioka, meestal roept dat bij hem gevoelens van verachting en weerzin op. Hijzelf krijgt een fatsoenlijke baan en een relatie met een meisje van goede maatschappelijke komaf. Het leven lacht hem toe, althans, hij kan zichzelf als tamelijk succesvol beschouwen. Maar het slot van de roman is helemaal voor Mitsu, en dan zal Yoshioka een en al aandacht zijn.

Aan lager wal

Mitsu volgt de omgekeerde route. Zij raakt in zekere zin ‘aan lager wal’. Op een kwade dag wordt bij haar lepra geconstateerd, waarop ze haar intrek moet nemen in een leprozenkolonie. In die tijd was dat een macaber eindstation: hier leefde je nog een poosje voort, al of niet gekweld door intense pijnen, in volstrekte afzondering van de buitenwereld.

In Endo’s roman liggen er echter nog wat verrassingen te wachten voor Mitsu, en natuurlijk ook voor de lezer – die zal ik hier niet verklappen. In elk geval wordt duidelijk hoe we de roman moeten zien: het is hoofdzakelijk een verslag van Yoshioka’s herinneringen aan zijn levensloop en daarin aan de betekenis van Mitsu. Terugkijkend krijgt hij een compleet ander besef van wie zij is geweest.

Dan wordt ook duidelijk waarom in het allereerste hoofdstuk déze notie al naar voren kwam: ‘Niemand gelooft vandaag de dag in de ideale vrouw, maar ik ben er nu van overtuigd dat die Mitsu Morita een heilige was…’ Het christendom is in Het meisje dat ik achterliet minder prominent aanwezig dan in andere romans van Endo. Maar het ontbreekt zeker niet. Een bij toeval ontvangen kruisje speelt een betekenisvolle rol, die ook expliciet gemaakt wordt: ‘Wat nodig is in dit leven is dat je je eigen verdriet verbindt met dat van anderen. Dat is waar mijn kruis voor bedoeld is.’

Verscheurdheid

Mededogen blijkt de concrete vorm van het geloof zoals het hier wordt ontdekt en beleefd. Daarmee is ook deze vroege roman van Endo karakteristiek voor zijn denkwereld, zoals die we al kennen uit zijn latere werk.

Centraal in het godsbeeld dat hij in alle kwetsbaarheid neerzet, is de diepe barmhartigheid voor de mens die aan verscheurdheid lijdt, in verwarring is en soms ook het kwade dat hem voordeel biedt, goedpraat.

Het universum van Endo is vervuld van een diep verlangen naar genade en mededogen. Als je die intensiteit geproefd hebt, kijk je niet vreemd op dat er zo nu en dan een heilige langsloopt, door wie een ongewoon licht straalt.

Het meisje dat ik achterliet. Shusaku Endo. Van Oorschot. 24,99 euro