Een kerk die de weg wijst naar zinvol leven in de gecrashte samenleving

Lodewijk Born

Edy Korthals Altes (94) heeft zijn geloofszoektocht en leven opgetekend in het boek Sprokkelhout. Hij droomt van een kerk die zich samen met andere religies inzet voor gerechtigheid, vrede en duurzaamheid in de wereldsamenleving.

Edy Korthals Altes (Vught, 5 maart 1924) is oud-diplomaat. Hij werkte van 1951 tot 1986 in de Buitenlandse Dienst. Zijn laatste standplaats als ambassadeur was Madrid. Nadien was hij actief betrokken bij tal van Nederlandse en internationale organisaties op het gebied van ontwapening en vredesbevordering, zoals Pugwash Nederland; ook was hij copresident van Religions for Peace (WCRP). ‘Aan de constructieve samenwerking met vertegenwoordigers van alle wereldreligies bewaar ik een warme herinnering’, vertelt hij in de bundel Sprokkelhout.

Die titel is niet zomaar gekozen, want het zijn bijeen gesprokkelde notities over een reeks van jaren. ‘Meestal van levensbeschouwelijke aard. Zij zeggen iets over de binnenkant, over wat richting gaf aan mijn leven’. Heel vaak krabbelde hij die plotseling opkomende gedachten op ‘lege enveloppen of andere vodjes papier’. Het drukke diplomatenbestaan liet weinig tijd voor verwerking en reflectie.

Al dat verzamelde hout – soms bijna niet meer leesbaar – heeft nu een plek gekregen in een bundel die in zekere zin een geloofstestament is. ‘Op de zoektocht naar zin heb ik geloof als richtinggevend ervaren. Dat richt zich op Jezus Christus. Hij wijst op een zinvolle weg, liefde tot God en medemens.’

Midden in de wereld

Korthals Altes gelooft in een kerk die midden in de wereld staat en laat zien dat een samenleving zonder geloof minder goed af is. Geloof vraagt om een open, luisterende houding, meent hij. ‘Voor de verdieping van het geloof heb ik veel te danken aan de kerk. Ook voor de samenleving is een levende kerk, die de vreugde van het Evangelie uitstraalt, van groot belang. De christen leeft immers niet in een ivoren toren maar staat naast andersdenkenden in een bedreigde wereld. Wij mensen dragen samen de verantwoordelijkheid voor een leefbare wereld.’

Hij beschrijft hoe de moderne mens zich verzet tegen iets dat groter is dan zichzelf. De mens is echter onlosmakelijk, ‘met huid en haar, verbonden met die werkelijkheid die hem oneindig overstijgt’.

De godsdienstige mens spreekt hier van God, anderen over het transcendente. Wanneer dat fundamentele bewustzijn wordt losgelaten, raken we de koers kwijt, is zijn overtuiging. ‘Zonder dat kompas dreigt een catastrofe’.

Zinloosheid

Feitelijk is die er al. Velen gaan gebukt onder ‘een gevoel van zinloosheid’. Mede onder invloed van de toenemende individualisering, verharding en vereenzaming. Hij vindt het van groot belang dat mensen zich bewust worden van hun oorsprong en bestemming. ‘Ontwaken uit een door materialisme en banaliteit verziekte cultuur. Weer mens worden. Als we dat gaan inzien gebeurt er wat, komt er een proces op gang dat ons kan bevrijden uit de slavernij van het consumentisme.

De mens heeft koninklijke waardigheid want hij is immers ‘Gods kind’. Als dat wordt ingezien wordt hij pas echt vrij, onafhankelijk.’ Korthals Altes schrijft het vanuit diepbeleefde geloofservaringen zoals met Pasen in een pikdonker kerkje in Oost-Polen. Een levend geloof betekent voor hem een permanente dialoog en betrokkenheid in en op de samenleving. Namen die hem sterk beïnvloed hebben zijn bijvoorbeeld Blaise Pascal, Dietrich Bonhoeffer, Dag Hammarskjöld en Desiderius Erasmus.

Geestelijk leven moet gevoed worden, anders verschrompelt en vervlakt het. ‘Wanneer de bron voor onze levenshouding opdroogt, heeft dit negatieve invloed op de wijze waarop we omgaan met de medemens, materie en natuur’. Waar hij zich tegen keert is de onverschilligheid, totale gebrek aan belangstelling voor de bronnen van het christelijk geloof, Bijbel en kerk. ‘Het zomaar klakkeloos wegwuiven daarvan, zonder eerst duidelijk te weten waar het eigenlijk over gaat.’

Even ademen

Het geloof zit voor Korthals Altes ingesleten in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in het bidden op een vast moment van het avondgebed. ‘Even ademen, afstand nemen van het geraas in en om je heen’. En ook in bidden en Bijbellezen bij het eten. ‘Je staat even stil bij je afhankelijkheid. Ook bij het voorrecht samen te mogen zijn.’

Als kind van gescheiden ouders werd hij als twaalfjarige jongen eerst nog afgeschrikt door de zware zwarte preken in de kale sombere dorpskerk in Zeist. Echter, later bij de Hernhutters klonk er iets door van een levend geloof in Christus. In zijn studententijd bij de NCSV (Nederlandse Christen Studenten Vereniging) ontwaakte ds. Van Bruggen bij hem een warme belangstelling voor de kerk. Toen hij 22 jaar was deed Korthals Altes belijdenis en verslond vervolgens de boeken van zendingspionier Hendrik Kraemer (1888-1965).

Gods waarheid kan niet in beslag genomen worden door de kerk, betoogt de oud-diplomaat, bezield als nooit te voren – zo lijkt het. ‘Het evangelie is groter dan de kerk. De kerk hoort daaraan dienstbaar te zijn’. De kerk rust niet op een theorie of een stel dogma’s, maar op een persoon, een mens doorgloeid van Gods Geest, die hier op aarde heeft geleefd, vervolgt hij. ‘Hier in Jezus Christus ligt de hoeksteen van de kerk, niet in haar macht en aardse grootsheid of in kerkelijke bestuursorganen die in hoofdzaak met zichzelf bezig zijn.’

Sluitsteen

Liefde is dé dragende sluitsteen, een samenbindende kracht die overgedragen wordt, generatie op generatie. De mensheid kan er niet zonder en staat volgens Korthals Altes op ‘een kruispunt’. De heersende myopie (bijziendheid) moet overwonnen worden en er moet een leefbare visie ontwikkeld waarin er oog is voor de medemens, ‘Geloof in Christus sluit geenszins uit een constructieve samenwerking met andersdenkenden voor een duurzame, meer rechtvaardige en vreedzame wereld.’

De Man van Nazareth, Jezus, is voor hem de richtingwijzer in de moderne tijd, zo besluit hij. ‘Geloof kun je niet als een presentje overdragen. Eenieder zal zijn of haar eigen weg moeten zoeken. Het enige dat ik kan doen is wijzen in een richting die mij tot een dankbaar, vrij mens heeft gemaakt, kracht gegeven in moeilijke omstandigheden.’

Sprokkelhout. Een zoektocht naar zin en geloof. Edy Korthals Altes. Discovery Books. 12,50 euro.