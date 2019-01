Tamarah Benima

Op een sporadische trip naar het centrum van Amsterdam (tien minuten met de tram) werd ik blij verrast door ongewone dingen. Twee blinde geliefden, elk met blindegeleidehond, vonden elkaar in het wachthuisje van de tram. Hun ‘hallo’ was niet alleen een begroeting, maar ook een manier om te weten waar de ander was (voordat ze elkaar vonden). Ik kon het rustig bekijken, zonder me schuldig te voelen.

Wat ik me wel voel als ik me erop betrap dat ik weer eens naar iemand zit te staren. Zoals naar de vrouw getooid met een muts in een prachtige kleur blauw met het opschrift ‘Beemsterkaas’. Duizend gedachten gingen door mijn hoofd. Wordt zij betaald om met reclame door het leven te gaan? Zat de muts in haar kerstpakket? Heeft ze erover nagedacht of ze de muts wel of niet zou dragen?

Een jonge vrouw droeg spuugdure oorbellen. De versiering van de oorbellen was…het logo van Chanel! Waarom zou iemand dat willen? Een oude dame hoorde ik zeggen dat ze het Amsterdamse Barleus-gymnasium zouden moeten afbranden: zo’n verschrikkelijke school. Ze oogde verpletterend respectabel. Ik zag een Aziatisch gezin dat uit Wok-to-go-kartonnetjes at. Tot nog toe vond ik het vreselijk om te zien dat over de hele wereld dezelfde winkels en koffietenten en typen restaurants ontspruiten. Zodat het niet uitmaakt waar je je koffie of taco of won-ton-soep nuttigt: het kan in elke willekeurige stad zijn.

Maar opeens dacht ik: misschien is het wel goed dat iedereen overal ter wereld iets kan eten wat lijkt op het eigen voedsel. Zo zijn ze een beetje thuis terwijl ze niet thuis zijn. (Maar zijn ze dan wel echt op reis?). Voor mij zorgden de blinde geliefden voor een gevoel van thuis. Voor hen maakt het niet uit waar zij zijn (tot op zekere hoogte). Alleen taal en geur telt. Stel dat niemand van ons iets zou kunnen zien, en de politici alleen naar hun taal en klank zouden kunnen beoordelen, hoe zou de politiek dan zijn? Kiezen blinden anders dan niet-blinden? Beeld uit, geluid aan. Dat lijkt me wel wat voor 2019.