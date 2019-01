Subsidie voor christelijke LHBT’ers

Jan Auke Brink

De alliantie van christelijke LHBT-organisaties LCC Plus heeft subsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de sociale acceptatie van LHBT’ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgenders) in christelijke kring te vergroten. De periode van de subsidie loopt van eind 2018 tot 2021.

Het is sinds 2008 de derde maal dat de aliantie subsidie krijgt. Volgens Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van LCC Plus, is er afgelopen tien jaar al veel bereikt: ,,Binnen de meeste kerken wordt nu onderkend dat er ook christelijke LHBT’ers zijn. Er zijn in gemeenten gesprekken gevoerd en het klimaat is dusdanig veranderd dat homo’s en lesbo’s zich nu meer thuis voelen in veel kerken. Ze mogen nu bijvoorbeeld veel vaker deelnemen aan het avondmaal, iets wat ze eerder vaak verboden werd.”

Van Leeuwen maakt zich echter ook zorgen: ,,Vooral in reformatorische hoek zie je dat standpunten verharden. In een-op-een gesprekken blijkt er wel altijd oog voor de menselijke kant van het verhaal, maar in officiĆ«le statements wordt er de laatste tijd sterk stelling genomen tegen LHBT’ers. Dat maakt het voor reformatorische homo’s en lesbo’s moeilijk om uit de kast te komen.”

De toegekende subsidie wordt niet alleen in Nederland ingezet, ook het in Nederland gevestigde Europees Forum van christelijke LHBTgroepen krijgt steun om de positie van gelovige LHBT+’ers in Oost- en Centraal-Europa te verbeteren.