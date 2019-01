Wat in 2018 toch nog bijna onvermeld bleef

Henk van der Laan

Terugkijkend op het politieke jaar 2018 zijn er drie dingen die afgelopen jaar nog best belangrijk waren maar deze rubriek niet gehaald hebben. En toch gaan we er in 2019 nog vaker van horen.

Privéleven

Tweede Kamerleden houden zich niet aan de veertigurige werkweek. Vergaderingen gaan tot ’s avonds laat door en in het weekend is er vaak nog wel een werkbezoek of een lokale afdeling die een avondje organiseert. En al dat werk wringt soms wel eens met thuis. Zo vertrok Nine Kooiman (SP) er in maart uit de Kamer omdat ze het Kamerwerk niet kon combineren met de opvoeding van haar eenjarig kind. SGP’er Elbert Dijkgraaf verliet de politiek een maand later omdat de combinatie Tweede Kamerlid-hoogleraar zijn gezinsleven en huwelijk te veel onder druk zette.

Dat in een jaar twee Kamerleden het bijltje erbij neerleggen omdat het Kamerwerk te veel werd, is een teken aan de wand. Het controleren van de regering is een belangrijke taak en dat moeten Kamerleden goed kunnen uitvoeren zonder thuis offers te moeten brengen. De oplossing is overigens vrij simpel: meer geld vrijmaken voor ondersteuning van Kamerleden. Hoe meer beleidsmedewerkers zij hebben, hoe lager hun werkdruk en hoe beter hun werk wordt. En anders moet een groot politiek taboe doorbroken worden: benoem meer Kamerleden.

CDA

CDA-congressen waren vaak niet zo spannend. Het zijn geen bijeenkomsten waar de gemoederen hoog oplopen. De aanwezigen, actieve leden en politici, komen vaker voor netwerken en lobbyen in de wandelgangen dan voor een uitgebreide discussie over een resolutie. Maar dit keer had de politiek top het lastiger. Op het voorjaarscongres steunde het congres de oproep om kritischer te zijn over de Hongaarse zusterpartij van Viktor Orbán. Op het najaarscongres riepen de leden de Kamerfractie op om de rente op de studielening niet te verhogen, ondanks dat partijleider Sybrand Buma het voorstel ontraadde.

Geen reden voor Buma om naar zijn coalitiepartners terug te gaan om de maatregel te blokkeren. In december stemde de CDA-fractie gewoon in met de verhoging. Interessant is daarom bij het volgende congres te kijken wat het gevolg hiervan is. Laten de CDA-leden dit passeren of worden ze in 2019 wat recalcitranter?

Partijruzie

Ook dit jaar was het onrustig bij 50Plus. Laatst vochten bestuursleden hun ruzie nog uit op een partijcongres. Ruzies bij de ouderenpartij gaan nooit over inhoudelijke zaken maar over procedures en persoonlijke vetes. En blijft bij veel partijen dit soort onmin binnenskamers, bij 50Plus komt alles naar buiten.

Het opvallende is dat dit gedoe geen enkele invloed heeft op verkiezingsuitslagen of peilingen. Tot nu toe overigens. Want partijoprichter en sterke man Jan Nagel werkte nog wel eens als de deksel op de pan: als de gemoederen te hoog opliepen, dan hakte hij een knoop door en was de boel snel gesust. In 2019 vertrekt hij uit de Eerste Kamer. Kan 50Plus dat aan? Al bestaat de kans dat de 79-jarige Nagel, politiek dier pur sang, het niet kan laten zijn geesteskind helemaal los te laten.