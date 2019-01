Hoe geef je vorm aan een christendemocratisch klimaatbeleid

Pieter Anko de Vries

Binnen het christendemocratisch denken leven verschillende opvattingen over hoe we met het klimaatvraagstuk om moeten gaan, blijkt uit het winternummer van het wetenschappelijk tijdsschrift van het CDA.

Bestaat er zoiets als een christendemocratisch klimaatbeleid. En zo ja, waar moet dat dan aan voldoen? Deze vraag staat centraal in de jongste editie van Christen Democratische Verkenningen (CDV), het wetenschappelijk tijdsschrift van het CDA.

CDA-voorman Sybrand Buma zorgde onlangs voor enige opschudding toen hij er op wees dat er door het klimaatbeleid van de overheid een tweedeling dreigt te ontstaan tussen zeg maar de elite en de ‘gewone’ mensen, De eerste groep zijn burgers die de urgentie van het klimaatprobleem zien en in staat zijn in hun persoonlijk leven aanpassingen te doen. De tweede groep bestaat uit burgers die veelal hun schouders ophalen als het over het klimaat gaat, omdat ze in hun leven hebben te kampen met heel andere problemen. Volgens Buma heeft de christendemocratische beweging de opdracht om de verbinding tussen de twee groepen te herstellen.

Sociale kwestie

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) moet het klimaatvraagstuk worden gezien als een sociale kwestie, vergelijkbaar met het klassieke arbeidersvraagstuk in de negentiende eeuw. In een interview met CDV noemt directeur Kim Putters van het SCP het verhaal van Buma ,,wel relevant” nu het vertrouwen van middengroepen in de overheid steeds meer onder druk komt te staan door het beleid dat de afgelopen 35 jaar in het teken heeft gestaan van wat de overheid níét meer gaat doen voor de burgers.

,,De aanpak van duurzaamheid mag er dus niet toe leiden dat de mensen in de middengroepen het gevoel krijgen aan de verkeerde kant van de streep te staan”, zegt Putters. Hij stelt voor dat de elite het goede voorbeeld geeft door initiatieven van onderop te steunen en te versterken.

De interessantste bijdragen gaan over de principiële vraag hoe christelijke tradities (en islamitische) vruchtbaar kunnen worden gemaakt als het gaat om duurzaamheid.

Bijvoorbeeld het verhaal van Hans-Willem van der Waal (technisch-chemicus en directeur van AgroFair Europe bv, bekend van de Oké-banaan). Hij heeft duidelijk een ander standpunt dan Buma. Hij stelt dat een levensbeschouwelijk perspectief mensen oproept hun menselijke begeerten te te begrenzen. Zo kan duurzame ontwikkeling mogelijk worden gemaakt.

Goudzwaard

Hij vindt dat het tijd wordt om de ‘economie van het genoeg’, ooit gemunt door de econoom en ex-CDA-Kamerlid Bob Goudzwaard, weer af te stoffen. ‘Er is niets tegen economische groei en het bevredigen van begeerten, maar wel als dit bij voortduring alleen mogelijk is door uitbuiting van de natuur en de medemens.’ Niet de hoeveelheid, maar kwaliteiten en reële waarden moeten volgens hem ten grondslag liggen aan een economie die duurzame ontwikkeling mogelijk maakt.

En hij besluit: ‘Voor zo’n minder materialistische herijking van de westerse levensstijl is misschien meer steun dan we denken.’