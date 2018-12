Wrevel op wrevel

Sytze Faber

Minstens 20.000 Nederlanders hebben ten onrechte een strafblad. En hun aantal neemt toe. Ministers en Kamerleden zijn op de hoogte, maar zwijgen. Hopelijk komt er, mede dankzij een staaltje onderzoeksjournalistiek van NRC, binnenkort toch een eind aan deze aanranding van onze rechtsstaat. Wat is er aan de hand?

Tien jaar geleden wilde men ook al bezuinigen op de rechtspraak. Haagse politici kregen het lumineuze idee de rechtbanken te ontlasten door een deel van hun werk over te hevelen naar het Openbaar Ministerie. De toen aan het OM toegekende bevoegdheid zelf overtredingen en misdrijven te bestraffen nam een grote vlucht. Er worden jaarlijks 30.000 zogenaamde strafbeschikkingen opgelegd, waar geen rechter aan te pas komt. Bij liefst tweeduizend deugt er geen hout van. Het bewijs ontbreekt, het dossier rammelt, de argumentatie is kreupel of wat dan ook. De gedupeerden wordt bovendien vaak een strafblad aangesmeerd.

Vorige week deed Ankie Broekers-Knol (VVD), voorzitter van de Eerste Kamer, in een interview in NRC een boekje open. Net als veel anderen had zij indertijd voorzien dat de strafbeschikkingen door het niet voor rechtspraak in de wieg gelegde Openbaar Ministerie tot problemen zou leiden. Toch stemde ze voor het wetsontwerp. Waarom? Ze windt er geen doekjes om: ze bezweek voor coalitiebelangen en de druk vanuit haar partij. Het is trouwens op het Binnenhof strijk en zet dat het landsbelang ondergeschikt gemaakt wordt aan partijbelangen (en eigen politieke carrières).

Ontluisterend is ook dat Broekers-Knol noch haar interviewers zich er om lijken te bekommeren dat de Grondwet, die voorschrijft dat Kamerleden ‘zonder last’ stemmen, tot een dode letter wordt gemaakt. Min of meer onafhankelijke geesten zijn in Den Haag een uitstervende soort geworden. Door de in zwang geraakt strakke partijdiscipline is volgzaamheid, een deugd van schapen, in de politiek een dominante factor geworden. Kiezers ruiken dat. Ze snuiven óók op dat de politiek haar ziel verkocht heeft aan marktwerking en flitskapitalisme.

Partijcratie

Al een generatie lang stagneren de particuliere inkomens. Vooral bij de managers van financiële instellingen en het internationale bedrijfsleven klotst het geld echter steeds hoger tegen de plinten. Bovendien kennen ze de sluipwegen om belastingen tot in het absurde te vermijden.

Persoonlijke vrijheid is tot hoogste goed verklaard, sociale bescherming viel in ongenade. Steeds meer werkers zijn aangewezen op onderbetaalde flexbanen. Uitzicht op verbetering is er niet, ook niet voor hun kinderen.

De politiek liet toe dat het kapitalisme doorschoot, dat de verschillen in inkomens- en vermogensongelijkheid met de dag toenemen. Een tikkende tijdbom. Er is nog eentje. Ook de partijpolitiek schoot door. Democratie werd partijcratie. Zie de biecht van Broekers-Knol.

Het aanzien van de politiek is minimaal geworden. Ze draait op slechts nul komma twee procent van het electoraat. Steeds meer kiezers – op grond van eerder onderzoek schat ik minimaal de helft – voelen wel wat voor een sterke leider, die niet te veel te stellen heeft met verkiezingspoespas.

Giftige cocktail

Wrevel over weglekkende bestaanszekerheid plus wrevel over vooral met zichzelf in de weer zijnde politici vormen een giftige cocktail. De voormalige Zweedse minister van Financiën Allan Larsson zei onlangs dat de situatie hem doet denken aan 1928 toen de beurscrash in New York de Grote Depressie inluidde. Het Westen, waarschuwt hij, bevindt zich in een lege kamer, die ruimte biedt voor allerlei duistere krachten.

Zijn, zo kan men zich afvragen, de trillingen die voorafgaan aan een sterke aardbeving soms al niet voelbaar?

Kerstdagen met inhoud toegewenst.

Reageren? fabersyma@gmail.com

P.S.: de komende twee of drie weken geen Contrapunt