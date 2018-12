Wat ga je doen met Kerst?

Even stilstaan

Gabriël Anthonio

Op de een of andere manier willen we graag van elkaar weten wat we met de

feestdagen gaan doen. We delen onze stress met de familie of met een paar goede vrienden, of blijven op ons eigen. Anderen ontvluchten de drukte en vertrekken voor een korte vakantie richting de Veluwe of naar een van de Waddeneilanden. Even op onszelf zijn, even genieten van het hotel of vakantiehuisje en uitwaaien in de natuur.

Ik vraag voorzichtig aan een van de leden van een groep ervaringsdeskundigen in de verslavingszorg wat hij met de feestdagen gaat doen. Hij kijkt voor zich uit en zegt met een onbewogen gezicht: „Ik ga me vervelen, oeverloos vervelen. Niets doen, de leegte voelen en dan nog steeds niets doen.” Hij zucht en kijkt me vervolgens strak aan. „Dat vind je zeker een raar antwoord, hè?” Ja, ik moet bekennen dat ik dit antwoord niet had verwacht. Vervelen lijkt me nu niet iets waar je naar uitziet of wat je graag wilt. Of zie ik dat verkeerd?

„U moest eens weten hoe het leven van een verslaafde zoals ik eruitziet. Altijd onrustig, altijd onderweg op zoek naar dope, altijd om je heen kijken. Dealers en andere gebruikers in de gaten houden of bedelen om een klein beetje dope op de pof. Om me heen blijven kijken omdat ik bij velen op de pof leef en schulden heb. Op het laatst sliep ik zelfs met een mes onder mijn kussen.”

„Ik was altijd bezig met gebruiken en de angst die daarom heen hangt. De angst om ziek te worden, de angst voor problemen, de angst om gesnapt te worden als ik weer eens een pak vla uit de supermarkt had gestolen. Altijd die onrust meneer, onrust voor van alles, maar gewoon ook als een vast gegeven in mijn leven. Altijd een opgejaagd gevoel. En weet u waar ik dit jaar zo naar uit zie? Naar helemaal niets!”

Vervelen

„Ik ga me vet vervelen, nietsdoen en genieten van dat ik niet meer opgejaagd word. Ik ben met Kerst precies een jaar clean, na achttien jaar gebruik! Ik ga alleen, languit op de bank liggen. Domme tv kijken, reclamefolders lezen en stripboeken doorbladeren. Het klinkt gek, maar ik ga me voor het eerst in achttien jaar met de kerstdagen stierlijk vervelen! Een soort schaap in de kerststal, het ligt er maar te herkauwen en laat het kerstgebeuren maar gebeuren. Een stuk decor op de achtergrond, half in de schaduw, niemand die me stoort. Ik ken het leven in de stal.”

Hij lacht, zijn bruine en gebroken tanden worden ineens zichtbaar. „Ik vier geen Kerst, Kerst komt over me heen, in de verveling, in de leegte, in de duisternis. Ik zie ernaar uit!”

„Zo en wat gaat u doen met de feestdagen als ik vragen mag? Heeft u ook al een plek bedacht in de kerststal? Zeker ergens op de voorgrond, in het licht? Lekker druk doen? Of gaat u ook wat leuks doen met Kerst?” Zijn bruine, gebroken tanden lachen me opnieuw toe.

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.