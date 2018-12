Vrijheid is meer dan wat de markt dicteert wat we moeten doen

Pieter Anko de Vries

Vrijheid is meer dan alleen doen waar we zin in hebben en kopen wat we kunnen kopen. De vrije markt biedt ons veel, maar niet genoeg om het goede leven te kunnen leiden.

Er wordt de laatste tijd nogal wat geschamperd op de vrije markt en het neoliberale marktdenken. Toch heeft deze vorm van ‘hypermodernisme’ ons veel vrijheid en keuzemogelijkheden gebracht. Maar betekent dat ook dat de markt ons het goede leven kan brengen? Dit is de centrale vraag in het boek Het goede leven en de vrije markt van de denkers Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk. Zij hebben in een lijvig boekwerk een cultuurfilosofische analyse gemaakt van ons huidige tijdsgewricht waarin ze ook te rade gaan bij verschillende filosofen, van de oudheid tot deze eeuw.

En wat blijkt? Er is voor het goede leven meer nodig dan alleen de markt, hoewel neoliberale denkers ons het anders voorspiegelen. ‘De door abstracte vrijheid ‘ontketende’ markt gaat de menselijke bloei bedreigen, vormen hiervan zijn dehumanisering, ecologische uitputting en financiële verstikking’, zo menen de schrijvers.

De communistische denker Karl Marx bekritiseerde in de negentiende eeuw al het idee dat markten over een eigen soort toverkracht zouden beschikken. Ook tegenwoordig wordt de markt gepresenteerd als een soort natuurverschijnsel of zelfs als een denkbeeldig iets dat allerlei commando’s geeft waaraan wij te gehoorzamen hebben en dat zelfs bepaalde gevoelens heeft, zo schrijven de auteurs. Zo zouden de financiële markten ‘niet houden’ van sommige ontwikkelingen.

Individuen

In het huidige marktdenken komt de nadruk te liggen op vrijblijvende transacties tussen individuen. Relaties worden vooral beoordeeld in termen van wat ze opleveren voor het individu. De natuur wordt gezien als iets wat oneindig exploiteerbaar is. Instituties die de mensen door de decennia of de eeuwen hebben gevormd moeten de markten dienen. Ons lichaam is het ‘jachtterrein van marketeers die mensen prikkelen om zoveel mogelijk te doen waar ze zin in hebben’. En de vraag naar de zin van het leven lijkt te worden verstikt in een ‘permanente vloedgolf van belevenissen, zaken die je meegemaakt moet hebben in het altijd weer te korte leven, dat voortdurend perfect moet zijn’.

De analyse is prima, maar wat moet er nu gebeuren? De auteurs zien heil in het ‘lokaliseren’ van de markt, zodat we kunnen zien waar de producten vandaan komen en zodat er een relatie komt tussen producent en consument. Financiële markten moeten zich verantwoorden over de vraag voor wie, met wie en waartoe ze hun diensten verlenen. Instituties moeten de markt beperken: leerlingen zijn geen ‘klanten’ en mensen die zorg behoeven evenmin. Het lichaam kan zich wapenen tegen ongezonde marktprikkels door verantwoord te eten en te bewegen. De auteurs noemen dat ‘consumptieve weerbaarheid’. Met het oog op de natuur is het nodig dat we harder inzetten op een ecologische transitie. En waar het ten slotte gaat over zingeving is het van belang dat we ‘vrijheid’ breder definiëren dan het huidige marktdenken doet. We zijn niet alleen maar individuen, maar leven in een groter geheel van natuur en medemens zodat we kunnen ‘bijdragen aan het goede leven en de bloei van wie we zijn’.

Het goede leven en de vrije markt. Ad Verbrugge, Govert Buijs, Jelle van Baardewijk. Lemniscaat, 29,95 euro