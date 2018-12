Religie om een goed humeur

Lodewijk Born

Een rondreis door godsdienstig Nederland met een rondgang door Europa. Zo noemt het SCP het rapport Christenen in Nederland zelf. Daarmee is niets te veel gezegd, want het geeft een kristalhelder beeld van de situatie anno 2018.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komen regelmatig met cijfers over de kerkelijke betrokkenheid in ons land. In oktober verscheen nog een CBS-rapport waaruit bleek dat voor het eerst een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet rekent tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

Het rapport van het SCP gaat dieper in op mensen die wel naar de kerk gaan en gelovig zijn. Het brengt natuurlijk ook in beeld hoe de secularisatie in de twintigste eeuw zich zeer snel voltrok. Toch speelde het al veel langer. ‘Kerkverlating manifesteerde zich al in de tweede helft van de negentiende eeuw binnen protestants Nederland’, zo is te lezen.

Aan invloed inboeten

Nederland is een land waar de kerken al decennialang aan invloed inboeten. Dat is het geval op het niveau van de samenleving en binnen maatschappelijke instituties, wat betreft de aantrekkingskracht van lokale godsdienstige gemeenschappen en waar het gaat om de rol die kerkelijke leerstukken en rituelen spelen binnen het persoonlijke leven van individuele Nederlanders.

Een proces waarvan het eind voorlopig nog niet in zicht lijkt, zo wordt door het SCP geconcludeerd. Nederland behoort tot het Europese ‘secularisatiekopgroepje’ met landen als Tsjechië, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waar ongeveer de helft van de bevolking – of zelfs iets meer – aangeeft nooit naar een religieuze dienst te gaan.

Nederland bevindt zich in de middenmoot tussen enerzijds Tsjechië en de Scandinavische landen, waar men niet of nauwelijks religieus is, en anderzijds relatief religieuze landen als Polen, Portugal en Ierland. Ook die werden in het tijdvak 2002-2016 minder religieus, maar de religiositeit is in Nederland het snelst gedaald sinds het begin van deze eeuw, zo blijkt.

Modularisering

Onderzoeker dr. Joep de Hart ziet dat er sprake is van ‘een verflauwende christelijke orthodoxie’ en ‘een modularisering van de christelijke geloofstraditie’: sommige onderdelen worden nog onderschreven, zonder dat men bereid is ze allemaal te omarmen. Uit een peiling uit 2015 bleek dat 17 procent van de katholieken ervan overtuigd is ‘dat er een God bestaat die zich om ieder mens persoonlijk bekommert’, tegen meer dan de helft van de aangeslotenen bij de Protestantse Kerk in Nederland.

De algemene trend is dat christelijke geloofsinhouden aan populariteit inboeten, tegelijkertijd loopt de (in aantallen krimpende) kerkelijke jeugd (van 17-30 jaar) wat dit betreft uit de pas. Zij typeren zichzelf juist vaker als uitgesproken gelovig. Ze geloven zonder enige restrictie in God, zien in de Bijbel zijn Woord en geloven ook vaker in een leven na de dood. ‘Er is onder de kerkjeugd ook minder sprake van modularisering, een pick and choose-houding tegenover de geloofsleer’, aldus De Hart.

Migranten

Het rapport wijdt ook een hoofdstuk aan de migrantenkerken en migrantenchristenen. Onderzoeker Pepijn van Houwelingen meent dat er uitgegaan moet worden van ruwweg1 miljoen christenmigranten (westers en niet-westers) in ons land, verspreid over een paar duizendkerken en parochies.

Ze vormen een belangrijke en vermoedelijk ook steeds belangrijkere geloofsgroep in ons land, aldus Van Houwelingen. ‘Migrantenchristenen zijn vaak niet alleen regelrecht geschokt door de graad van secularisatie in Nederland maar ook de wijze waarop Nederlandse kerken hiermee omgaan.’ Hij noemt hoe in Den Haag migrantenkerken 18.000 uren per jaar aan het bekeren van niet gelovigen besteden.

Christenen in Nederland laat ook kerkleiders aan het woord, zoals scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook Joost Röselaers (secretaris van de Remonstranten), woordvoerder Michel Hilten (Jehovah’s Getuigen) en kardinaal Adrianus Simonis.

Sociaal kapitaal

Het SCP noemt uitgebreid hoe groot het sociaal kapitaal van de kerken is, met duizenden plaatselijke kerken. ‘Kerken fungeren niet alleen als instituties die spirituele en praktische bijstand gevenaanhunleden,maar genereren ook vaak breder sociaal engagement. Ze dragen in hoge mate bij aan allerlei onbetaalde vormen van sociale dienstverlening.’

Onderzoeker Joep de Hart schrijft in het slothoofdstuk dat speculaties over een postchristelijk, ja zelfs postkerkelijk Nederland prematuur zijn. ‘Het beeld is pluriform en paradoxaal, al helemaal op wereldschaal. Hier is sprake van secularisatie, daar veeleer van transformatie en weer ergens anders van herleving. De ontwikkelingen zijn, ook in ons land, lang niet altijd eenduidig en soms ronduit tegenstrijdig.’

Nog altijd zijn meer dan zes miljoen Nederlanders aangesloten bij alleen al zes van de grootste christelijke geloofsgemeenschappen, is tweederde van de bevolking in een geloof opgevoed, typeren vier op de tien Nederlanders zich als een gelovig mens en vormen atheïsten een minderheid van ongeveer een vierde van de bevolking. Ongeveer de helft van de Nederlanders geeft aan wel eens te bidden, kent belang toe aan religie bij bijvoorbeeld herdenkingen en rampen, bij de opvoeding en levensmomenten als geboorte en overlijden, somt hij op.

Groeiers

Naast de krimpers zijn er onder de kerken ook groeiers. Maar het is de vraag of succesvolle stromingen als de evangelischebeweging, de pinksterbeweging of de Evangelische Broedergemeenten soelaas kunnen bieden voor de leegloop en vergrijzing bij de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland – en niet alleen getalsmatig, aldus De Hart. ‘Hun rekruteringskracht ontlenen zij voornamelijk aan hergroeperingen in (orthodox) protestantse kring. Niet aan een toestroom van buiten de kerken.’

De term die blijft hangen is: de modularisering van de (christelijke) religie. De Hart: ‘Wel met Kerstmis naar de kerk maar niet komende zondag, wel eens gebed maar geen Bijbel, wel geloof in religieuze wonderen of een leven na de dood maar niet in de duivel of de hel. Een kijk op religie die ervan uit lijkt te gaan dat zij bedoeld is om ons een goed humeur te bezorgen.’

Misschien duiken religie en spiritualiteit in het hedendaagse Nederland steeds vaker op als in een gebroken spiegel, meent de SCP-onderzoeker. ‘Herkenbaar, maar in stukken en brokken en niet op de plaats waar je ze verwacht.’ Dit zoekgedrag buiten alle vertrouwde kaders om zal centraal komen te staan in een SCP-rapport dat in de loop van 2019 verschijnt.