Psalm 23, Jesaja 41 en liefde en licht populair in digitale bijbels

Jan Auke Brink

Welke Bijbelboeken leest u het liefst? En op welke gebieden geeft de Bijbel u kracht en steun? Bij online-lezers worden dit soort gegevens allemaal vastgelegd. Vooral ‘De heer is mijn herder’ en ‘Wees niet bang, want ik ben bij je’ blijken populair.

Zo tegen het einde van het jaar maken beheerders van Bijbelapps en -websites de balans op: naar welke woorden en Bijbelboeken hebben gebruikers in 2018 vooral gezocht? Op debijbel.nl, de Bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), blijken Psalm 23 met ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’ en het Johannes- evangelie populair. Bij de Amerikaanse Bijbelapp YouVersion, die ook door veel Nederlanders wordt gebruikt, is de tekst ‘Wees niet bang, want ik ben bij je’ (Jesaja 41:10) het meest gelezen. 850.000 bezoekers De Bijbelwebsite van het NBG biedt twintig Bijbelvertalingen, waar onder de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal en de Herziene Statenvertaling. Het totaal aantal bezoekers van debijbel.nl steeg van 650.000 in 2017 naar 850.000 in 2018.

Zij openden de Bijbel samen 8,9 miljoen keer. De begin dit jaar door het NBG gelanceerde app Mijn Bijbel is 78.000 keer gedownload. ‘Liefde’, ‘licht’, ‘genade’ en ‘vertrouwen’ waren op debijbel.nl de populairste zoekwoorden, waarbij vertrouwen nieuw is in de top vier. ,,Deze uitkomsten laten zien hoe relevant de Bijbel is”, meent NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ,,Mensen zoeken in tijden van wantrouwen richting politiek en zakenleven in de Bijbel op wat vertrouwen betekent.”

Rust

Naast de Bijbelboeken kunnen gebruikers online ook artikelen ter verdieping en verbreding lezen. In die categorie blijken vooral de thema’s ‘rust’, ‘doopnamen’ en ‘omgang met de natuur’ populair. Peter Siebe, persvoorlichter van het NBG, verklaart de interesse in doopnamen en natuur vanuit de activiteiten die de organisatie in 2018 zelf heeft ondernomen. ,,We hebben afgelopen voorjaar bijvoorbeeld een leesplan ‘Maak je Bijbel groen’ gemaakt, ook over doopnamen hebben we een item gemaakt. We zien in de statistieken terug dat gebruikers dat interessant vinden en meer willen lezen over die onderwerpen.”

De interesse in ‘rust’ is volgens Siebe een constante: ,,Ik ben zelf natuurlijk ook Bijbellezer, en als ik onrustig ben, pak ik de Bijbel erbij. Dat geldt voor veel mensen.”

Apps

De Amerikaanse Bijbelapp You-Version biedt in ruim 1250 talen 1800 Bijbelvarianten, waaronder de Statenvertaling, de NBG-vertaling uit 1951 en Het Boek. De app is wereldwijd op meer dan 350 miljoen apparaten geïnstalleerd. Volgens pr-medewerker Rachel Feuerborn van de app-uitgever Life.Church laat 2018 een grote groei zien in het Nederlandse gebruik van de app: ,,Er worden maandelijks ruim twaalf miljoen Bijbelverzen gelezen vanuit Nederland, dat is een stijging van 60 procent ten opzichte van 2017.”

Wereldwijd is Jesaja 41:10 (‘Wees niet bang, want ik ben bij je’) het meest gelezen op YouVersion. Ook Nederlandse lezers openden dat Bijbeldeel het meest in de app. Volgens Siebe is die tekst op debijbel.nl meer dan 10.000 keer gelezen, waarmee het wel een populaire tekst is, maar niet in de top tien van meestgelezen Bijbelboeken staat.