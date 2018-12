Kluizenaar André Louf als geestelijk leidsman

Tjerk de Reus

André Louf was een boeiende, invloedrijke spirituele schrijver uit de twintigste eeuw. Over zijn ‘geestelijk testament’ schreef Charles Wright een uitnodigend boek.

Misschien is André Louf (1929-2010) nog het meest bekend dankzij een KRO tv-uitzending uit 2008, uitgezonden in de Kruispunt Kloosterserie. Daarin zien we de bejaarde Louf in zijn ‘kluis’ in de Provence, waar hij de laatste dertien jaar van zijn leven doorbracht. In dit gesprek met Leo Fijen, dat op YouTube terug te zien is, wordt duidelijk hoe belangrijk gebed en toewijding waren in zijn leven, evenals religieuze kunst en orgelmuziek.

Je zou zeggen, Louf was iemand die ver van de wereld leefde, voortdurend biddend om goddelijke genade over alle aardse narigheid. En zo was het ook gesteld met Louf, in de jaren vanaf 1997. Maar daarvoor leidde hij toch ook een actief leven, niet zonder ‘wereldse’ aspecten. Hij was van 1963 tot 1997 abt van de trappistenabdij van de Katsberg in Frans-Vlaanderen, dus in de noordelijkste regio van Frankrijk.

Hij was betrokken bij talloze retraites en themabijeenkomsten over mystiek en spiritualiteit, reisde over de wereld en knoopte contacten aan met geestelijken uit de Oosterse Orthodoxie. Over dit boeiende leven publiceerde Charles Wright een prima toegankelijk boek, getiteld: De weg van het hart.

Jonge Jaak

Loufs levensloop volgend, komen we allereerst in een verre wereld terecht: jeugdjaren in gezin in het Vlaamse Brugge, de vooroorlogse periode, de alomtegenwoordigheid van de kerk. De jonge Jaak – zo heette hij voordat hij intrad in de abdij – voelde al vroeg het gewicht van een geestelijke roeping en was graag lid van de KSA. Dat was een organisatie die in het kader van de zogenaamde Katholieke Actie aanspoorde tot persoonlijke toewijding en kerkelijke betrokkenheid, als weerwoord op de voortschrijdende moderniteit.

Als zeventienjarige trad Jaak in bij de trappisten, een kloosterorde die behoort tot de cisterciënzers. Dit betekent dat hij een plek innam in de spirituele bedding waarin Bernardus van Clairvaux (1090-1135) als leidsman geldt. In de eerste jaren van Loufs verblijf in de abdij zijn er nogal wat worstelingen tussen het wereldse aspect van zijn ambt en het ingekeerde, louter geestelijke aspect. Louf beschikte over talenten, bijvoorbeeld om onderwijs te geven – maar wil hij liever niet de weg van de volledige toewijding gaan? Deze spanning zou pas in zijn laatste levensfase tot een oplossing komen.

Tweede Vaticaans Concilie

Als hij in 1963 onverwacht verkozen wordt tot abt van zijn gemeenschap, beseft hij dat de volstrekte eenzaamheid op dit moment niet voor hem is weggelegd. Eind jaren tachtig lijkt hij ontheven te worden van zijn taak als abt, maar dat wordt anders beschikt. Dan volgt een pijnlijk laatste traject als abt: hij functioneert minder goed, krijgt te maken met tegenstand en kan daar slecht mee omgaan. Uiteindelijk is zijn afscheid pijnlijk. Hij vindt echter een plek als kluizenaar en ervaart de laatste twaalf jaar van zijn leven als de ‘gelukkigste jaren’.

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft grote betekenis in Loufs leven gehad. Hij wilde graag mee in het getij van aggiornamento, dus aanpassing van het geloofsgoed aan de veranderende cultuur en maatschappij. Voor hem betekende dit dat de geestelijke toewijding een veel meer persoonlijk karakter moest krijgen. Geestelijk leven zou geen kwestie moeten zijn van het voldoen aan voorschriften en regels.

Het ging om ‘de weg van het hart’: om de Godsliefde, om de nabijheid van de genade, zoals ervaren in omgang met de Schriften. Opvallend genoeg is hij hierbij op beslissende punten beïnvloed door Maarten Luther en Karl Barth, maakt Wright duidelijk. Tevens wist hij zich geïnspireerd door heiligen en kerkvaders uit de geschiedenis van het christendom, van wie hij veel heeft vertaald. Hij was in Vlaanderen opgegroeid, maar het Frans lijkt langzamerhand de eerste plaats bij hem te hebben ingenomen, lettend op zijn publicaties.

Onbelemmerd inzicht

Uit De weg van het hart blijkt zonneklaar dat Wright een bewonderaar is van Louf. Dat bepaalt stijl en inhoud van het boek. Voordeel hiervan is dat je dankzij veel citaten een tamelijk onbelemmerd zicht krijgt op de spiritualiteit van deze abt. Maar je krijgt in mindere mate objectief inzicht in de theologische en kerkelijke context waarin Louf zich bewoog en zijn impact daarop.

Jammer is dat er in de literatuurlijsten achterin nauwelijks aandacht is voor de Nederlandstalige publicaties van Louf. De twaalf pagina’s bibliografie bevatten bijna alleen maar Franstalige titels, ook over Louf en over theologie en spiritualiteit in het algemeen. Daar kunnen Nederlandse lezers in de regel weinig mee beginnen.

De weg van het hart. Geestelijk testament van André Louf (1929-2010). Charles Wright. Uitgeverij Halewijn/ Adveniat, 28,95 euro