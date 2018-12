In Trump-doctrine geldt alleen het eigenbelang

Niek van der Molen

Een gebrek aan eenduidigheid in het buitenlands beleid kan de Amerikaanse president Donald Trump niet worden ontzegd. In de verkiezingscampagne zei hij de troepen uit Syrië te halen en deze week is hij die belofte nagekomen.

De terugtrekking past naadloos in zijn America First-beleid waarbij het harde Amerikaanse belang voorop staat. Bondgenoten zijn in de ogen van Trump geen partners maar profiteurs die op Amerikaanse kosten genieten van welvaart en veiligheid. En Amerika is niet langer ‘de politieagent van de wereld’. Waar vroeger om moralistische redenen de VS zich verantwoordelijk voelden voor de veiligheid in de wereld en voor verspreiding van vrede en democratie, onthouden de VS zich onder Trump zoveel mogelijk van internationale bemoeienis. Om die reden wil Trump niet meedoen aan vrijhandels- of klimaatakkoorden en zaait hij twijfel over het nakomen van bondgenootschappelijke verplichtingen. En dat niet alleen bij de NAVO. Japan gaf deze week aan flink te investeren in de defensie (en zelfs vliegdekschepen aan te schaffen) omdat het niet langer kan rekenen op de voorheen vanzelfsprekende Amerikaanse militaire bescherming.

Blunder

Dat Trump de stekker trok uit de Amerikaanse operatie in Syrië leidde tot afschuw van zelfs zijn eigen ministerie van Defensie en prominente partijgenoten. Volgens Trump zit de missie er op omdat Islamitische Staat zou zijn verslagen. Dat wordt algemeen betwijfeld, maar daarnaast wordt het vertrek ook scherp bekritiseerd omdat het de Amerikaanse belangen op langere termijn beschadigt. Gesproken wordt van een strategische blunder.

Allereerst omdat vooral de rivalen profiteren van Trumps op Twitter – waar anders? – aangekondige zet. Met het ingrijpen in de Syrische oorlog heeft Rusland zich weer gepresenteerd als een grootmacht in het Midden-Oosten. De Amerikaanse aanwezigheid in Syrië vormde daar enigszins een tegenwicht tegen. Moskou krijgt nu nog meer vaste voet in de regio. Iran profiteert ook van Trumps kerstcadeau. Het ziet de kans schoon een corridor te vestigen over land via Syrië naar Libanon waar het geestverwante Hezbollah wordt gesteund. En Turkije kan eindelijk een offensief beginnen tegen de Koerden in het noordoosten van Syrië, waardoor de Turkse invloed in het Midden-Oosten verder toeneemt.

Het Westen niet-vriendelijk gezinde landen springen in het gat dat het terugtrekkende Amerika achterlaat. Mogelijk nog erger is dat door Trumps buitenlandse politiek de VS worden gezien als een onbetrouwbare partner. Dat geldt in het geval van Syrië voor de Koerden maar ook voor Israël nu Iran minder in toom wordt gehouden. Ook Europa kan er een les uit trekken. De vrees dat de VS onder Trump weinig oog hebben voor de belangen van hun partners is weer eens bevestigd.