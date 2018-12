Het kabinet is zelf een breekbaar vaasje

Henk van der Laan

Een breekbaar vaasje. Daarmee vergeleek premier Mark Rutte Nederland in een advertentie deze week in het AD. Ruttes punt was dat Nederland een fantastisch land is, en dat dit een gezamenlijke inspanning is. Tegelijk is dit niet vanzelfsprekend en moeten we ervoor blijven waken dat Nederland fantastisch blijft. Klopt, Nederland is ook een fantastisch land. Want al kan er nog veel beter, er zijn weinig landen in de wereld waar je het als inwoner zo goed hebt als in ons land. En dat dit niet vanzelfsprekend is, klopt ook.

Toch was het een beetje een gekke boodschap van Rutte. Want de onderliggende conclusie was natuurlijk: kies niet iets geks, kies mij. Het is ook een beetje een vorm van chantage. In plaats van ‘na mij de zondvloed’ ademde de advertentie ‘ik, of de zondvloed’.

En dat terwijl het derde kabinet-Rutte niet echt lekker draait. Het is een coalitie die geen gemeenschappelijke visie op Nederland uitstraalt. Dat wreekt zich op het belangrijkste politieke thema dat dit kabinet zelf heeft aangewezen: klimaat. Er is overeenstemming over de abstracte einddoelen van percentages afname CO2. Het zal de komende maandne nog vaka gaan over hoe die doelen bereikt moeten worden. De afspraken in het gisteren gepresenteerde concept-klimaatakkoord moeten nog wel door de Tweede Kamer bekrachtigd worden. En zal al gauw de vraag rijzen bij wie de rekening gelegd wordt. De politiek heeft zich van links en rechts solidair verklaard met de ‘gele hesjes’, maar het is geen geheim dat het grote bedrijfsleven een betere lobby heeft.

Binnen VVD en CDA is klimaatbeleid een verplicht nummer, terwijl ChristenUnie en D66 het zien als een belangrijke opdracht. Als puntje bij paaltje komt zullen veel leden van de VVD-fractie schrikken van verschillende maatregelen. Vooral hogere lasten voor de autorijder zullen bij de VVD als zelfverklaarde autopartij niet goed vallen. Bovendien vindt compromiskampioen Rutte het sluiten van een akkoord vaak belangrijker dan het strijdvaardiger bewaken van de eigen partijpiketpaaltjes. De kans dat Rutte zijn eigen partij voorbij raast is dan groot; gevaarlijk voor iemand die al jaren een partij leidt en een teen over de drempel van de uitgang heeft.

Jezelf profileren

Aan de andere kant staat Rob Jetten, de nieuwe fractieleider van D66. Zijn voorganger Pechtold was goede maatjes met Rutte en bovendien was de D66-deelname aan dit kabinet voor hem de kroon op zijn Haagse carrière. Jetten moet zijn nieuwe positie verdedigen, laten zien waar hij voor staat. En als er een onderwerp is waar Jetten zich druk om maakt dan is dat het klimaat. Hij zal niet snel zijn klimaatambities temperen, dat maakt zijn positie in de partij minder stevig.

Bovendien komen er twee verkiezingen aan, voor de provincies en voor Europa. De kans dat van de vier coalitiepartijen alleen de ChristenUnie het redelijk gaat doen is groot. Dan verliest de coalitie niet alleen de meerderheid in de Eerste Kamer, die wordt gekozen door de nieuwe Statenleden, maar sluipt er ook chagrijn in bij de partijen. Want dan is al snel de gedachte dat verlies bij Kamerverkiezingen alleen te voorkomen is door jezelf te profileren en niet te veel in te schikken.

Met andere woorden: in 2019 is niet Nederland, maar Rutte III het breekbare vaasje.