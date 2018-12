Christendom in Nederland in bijzaaltjes

Lodewijk Born

Kerkelijk Nederland is niet verdwenen, maar inmiddels wel aanzienlijk geslonken en als dagelijkse realiteit uit het leven van de meeste Nederlanders verdwenen. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het vandaag verschenen rapport Christenen in Nederland. Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid.

Tussen 1970 en 2010 nam de bevolking toe met 28 procent. In diezelfde periode nam het aantal Nederlanders ingeschreven bij een kerkgenootschap af met ruim 3,1 miljoen: een krimp van een derde, aldus het SCP.

In 2002 beschouwde nog 43 procent van de Nederlanders zich als lid van een religieuze gemeenschap, in 2016 was dat 31 procent. Daarnaast ging in 2002 49 procent (soms) naar een religieuze bijeenkomst, in 2016 was dat 38 procent.

Breuk

Ook de breuk met de kerk wordt radicaler. Drie kwart van de Nederlanders vindt dat de kerken te weinig aansluiten bij de eigen visie op de zin van het leven. Twee derde zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in kerken of religieuze organisaties.Vergeleken met andere Europese landen zijn Nederlanders vaker voor een strikte scheiding van kerk en staat.

Nederland telt zevenduizend kerkgebouwen, waarvan vierduizend in gebruik zijn. ‘Het ontstaan van megakerken in dorpen op de Veluwe en elders doet anders vermoeden, maar vertekenen het beeld: het algemene patroon is een snel afnemend aantal kerken, een ontwikkeling waarvan het eind nog niet in zicht is’, aldus dr. Joep de Hart, onderzoeker bij het SCP. Sinds 2000 keren per dag 267 mensen een kerk de rug toe.

De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland omvatten 90 procent van alle Nederlanders die bij een christelijke kerk of groepering zijn aangesloten. De R.-K. Kerk verloor tussen 2003-2015 50.000 leden per jaar; de Protestantse Kerk ruim veertigduizend. In dezelfde periode daalde het aantal kerkgangers voor beide kerkgenootschappen met circa 200.000 per weekend. De teruggelopen kerkgang bij de katholieken – rond 1965 nog 86 procent en in 2004 nog maar 25 procent – wordt ‘dramatisch’ genoemd.

Keurkorps

Een opvallend verschijnsel noemt het SCP het groeiend aantal jongere kerkleden (17-30 jaar), dat vooral terug te zien is in protestantse kring. De jeugd die nog wel kerkelijk of religieus gericht is, is zo ongeveer uitgegroeid tot ‘een keurkorps van godsdienstigheid’, aldus De Hart. 70 procent van de jongere Nederlanders vindt dat de overheid er garant voor moet staan dat in elke plaats minstens één gebouw overblijft waar mensen kunnen samenkomen, zo wordt het rapport God in Nederland (2015) geciteerd.

Het SCP, dat put uit vele publicaties uit het verleden, komt in 2019 met een rapport hoe de religieuze kaart is veranderd en waar ex-gelovigen en niet-gelovigen tegenwoordig hun heil zoeken (de niet-kerkgebonden spiritualiteit). Onderzoeker Joep de Hart vat samen wat de neergang voor gevolgen had: ‘Voor het christendom lijkt te gelden dat het in het Nederland van nu van het hoofdprogramma van de samenleving is afgevoerd naar besloten optredens in bijzaaltjes. Zijn vrijwel alle maatschappelijke sectoren bestrijkende dominantie heeft het moeten opgeven’.