Al het leven is waardevol

Tamarah Benima

Met schimmels kun je duurzame producten maken, schreef ik vorige week enthousiast. Wetenschappers doen daar onderzoek naar, vertelt het Utrechtse Hortusmuseum. Om zo enthousiast te zijn, moest ik wel een kritische stem in mij het zwijgen opleggen. Want de schimmels die de stro vastplakken tot een plankje, worden gedood in de hete persmachine waar het plankje uitkomt. De schimmels zijn dus pas nuttig als ze zijn doodgemaakt. Is dat het soort duurzaamheid dat we moeten nastreven?

In 1920 pleitte de Duitse strafrechtexpert en filosoof Karl Binding voor het toestaan van euthanasie. Hij muntte daartoe het begrip ‘leven dat het niet waard is geleefd te worden’ (lebensunwerten Leben). De nazi’s gingen met die denkwijze aan de haal. Het doden van geesteszieken, geestelijk gehandicapten, zwaar lichamelijk gehandicapten en menselijk ‘ongedierte’ werd ermee gelegitimeerd.

Natuurlijk zijn de schimmel-onderzoekers geen nieuwe nazi’s. Maar het gaat mij om het principe: alles wat leeft (afgezien van mensen) mag in onze samenleving en economie alleen blijven leven als het nuttig is en/of niet in de weg staat en/of geen schade toebrengt (en wat ‘schade’ is bepalen wij). Bomen en planten die op de plek van een geplande autoweg of fietspad staan, worden als vanzelfsprekend omgekapt. Weidevelden worden omgeploegd voor huizenbouw. Gezonde dieren worden gedood, omdat hun soortgenoten ziek zijn en ‘het vertrouwen in de markt’ moet worden behouden. Insecten worden vergiftigd als zij gewassen aantasten. Onze huisdieren en huisplanten hebben een ‘leven dat waard is geleefd te worden’, maar alles daarbuiten is vogelvrij.

Kerst is het feest van het leven. We genieten van het licht, het eten, het gezelschap, de liedjes en liederen, de cadeautjes en de sfeer. Maar als u nadenkt over de diepe betekenis van de geboorte van al het leven, denk dan ook over ‘duurzaam zonder dood’. Oftewel: hoe bouwen we een economie en samenleving op het principe dat ál het leven waard is om geleefd te worden.