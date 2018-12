Wie nepnieuws wil vermijden kan zich het best afzijdig houden

Pieter Anko de Vries

Er komt in ons land een campagne tegen nepnieuws en desinformatie. Het is maar zeer de vraag of zo’n actie zoden aan de dijk zet. Het onderscheiden van wat waar is of niet, is gewoon heel moeilijk.

Het lijkt een nieuw fenomeen, maar dat is het allerminst: nepnieuws. Vroeger werd het ‘propaganda’ genoemd. Dat overheden en burgers zich er wereldwijd nu zo druk over maken heeft alles te maken met de verspreidingsmogelijkheden ervan. Na de komst van de sociale media is iedereen wereldwijd zijn eigen uitgever geworden.

Onze regering wil burgers bewuster maken van desinformatie en nepnieuws rond verkiezingen. Er komt een bewustwordingscampagne in aanloop naar de verkiezingen volgend jaar voor Provinciale Staten, de waterschappen en het Europees parlement, zo werd deze week bekend.

Eric Rassin (1969) heeft een opmerkelijk boek geschreven over onze perceptie van nieuws. Hij studeerde rechten en gezondheidswetenschappen en promoveerde aan de Universiteit Maastricht. Zijn hulp wordt geregeld ingeroepen tijdens rechtszaken als er een beoordeling moet komen over de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en bekentenissen. Als het gaat over betrouwbaarheid van wat ‘feiten’ worden genoemd, zet hij veel vraagtekens. Ons brein kan ons op foute sporen zetten zonder dat we ons dat goed realiseren. Dan hebben we het bijvoorbeeld over ‘tunnelvisie’ (redeneren naar een mogelijke dader van een misdrijf waarbij alternatieve verklaringen worden verwaarloosd). Of onbetrouwbare herinneringen van getuigen. Of dat we graag ‘feiten’ willen horen die overeenkomen met onze eigen mening.

Onderzoek

Ons brein werkt om te overleven en is daardoor geschapen om snel te reageren op bedreigende omstandigheden. Daarom ‘zien’ we soms dingen die er niet zijn en missen we zaken die er wél zijn, zo heeft psychologisch onderzoek aangetoond.

Vanuit zijn specialisme beschrijft Rassin het fenomeen nepnieuws. En de beste remedie is natuurlijk om geen nieuws tot je te nemen. Maar wie wil dat? Voor wie wel nieuws volgt zijn hier een paar ‘feiten’. Sommige beweringen vallen gewoon niet te toetsen. Liep er echt een poema op de Veluwe en hoe wil je dat controleren? Is Kennedy echt vermoord door slechts één persoon en hoe wil je dat toetsen?

Rassin wijst erop dat er slechts een paar middelen zijn waarop je kunt onderscheiden tussen echt en nepnieuws. Is het een mening of is het een controleerbaar feit? Wat is de bron? Professionele media zijn betrouwbaarder dan sociale media, want de eerste doen als het goed is aan wederhoor. De nieuwe media hebben daar lak aan en plaatsen alles door wat in hun straatje te pas komt. Geschreven bronnen zijn beter te controleren dan andere vormen van communicatie. ‘Een en ander overziend lijkt de beste tip om ons leven zodanig in te richten dat nieuws een minder cruciale rol speelt. Op die manier kan nepnieuws ons minder raken.’

Alternatieve feiten. De psychologie van nepnieuws. Eric Rassin. Scriptum, 18,99 euro