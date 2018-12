Schimmels om te bouwen

Tamarah Benima

Ooit stond ik op het punt een belangrijke spirituele leraar van mij naar Katowice te sturen. Hij snapte veel van mensen en de wereld, maar niks van mij als Jodin.

Waarom naar Katowice? Het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau ligt op 30 kilometer afstand.

Via mij is mijn leraar niet in de Zuid-Poolse stad terecht gekomen. Maar een paar van zijn andere leerlingen zullen zeker bij de Klimaattop daar aanwezig zijn geweest. Al dertig jaar geleden was hij namelijk diepgaand met het milieu bezig. Daar is niets mis mee. Integendeel. Diersoorten verdwijnen in rap tempo. Op onvoorstelbare schaal worden de wouden van de Amazone omgehakt. De aanslag op het milieu door industrialisatie, intensieve landbouw en overbevolking is enorm. Ik maak me daar heel veel zorgen over. Dat we minder consumptief moeten gaan leven is evident.

Tegelijkertijd geloof ik de klimaat-alarmisten totaal niet. Het wetenschappelijk bewijs voor cruciale klimaatveranderingen is buitengewoon matig. Gevolg: alles rond ‘het klimaat’ – de politici, rapporten, congressen, onheilsboodschappen en de drastische maatregelen tegen dit voorspelde Armageddon – komt mij voor als een massa-hysterie. De zoveelste in de geschiedenis.

Maatregelen

En zoals zo vaak bij massahysterie kan ook deze uitlopen op veel doden. Misschien niet door rechtstreeks geweld, maar door maatregelen waarvoor de onderbouwing gebrekkig zal blijken te zijn en die desastreus uitpakken.

Toch ben ik er heilig van overtuigd dat er veel technisch-wetenschappelijke vindingen zullen komen die het milieu zullen redden. In het Utrechtse Hortus-Museum is bijvoorbeeld te zien hoe er onderzoek wordt gedaan naar het maken van materialen uit schimmels.

Ik geloof niet in Armageddon, ook niet in de voorspelde moderne Eindtijdcatastrofe. Want dat de messiaanse tijd alleen kan aanbreken na grootscheepse vernietiging à la Auschwitz, is echt niet meer dan de angstdroom van een paar schrijvers uit de oudheid.