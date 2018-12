Meer licht en vreugde dan we dachten

Tjerk de Reus

De mens is een bijzonder verschijnsel, net als de raadselachtige kosmos om hem heen. Verwondering daarover ligt voor de hand, zelfs ook een besef van ‘heiligheid’. Dat – en nog veel meer – schrijft Marilynne Robinson in haar boek Wat doen wij hier?

Uiteindelijk zijn wij zeer bijzonder’, valt te lezen in Wat doen wij hier? van de Amerikaanse schrijfster Marilynne Robinson (1943). Een bemoedigende observatie, die we best graag horen! Met oppervlakkig positivisme heeft de uitspraak niet zoveel te maken. De gedachte dat wij ‘zeer bijzonder’ zijn, staat in haar boek tegen een donkere achtergrond. Robinson maakt zich ongerust over het sombere, negatieve beeld van de mens waar we aan gewend zijn geraakt, in de Westerse cultuur.

De mens zou ‘slechts’ een dier zijn en dus helemaal niet bijzonder, zoals ooit het fabeltje van de kerk luidde. Althans, dat beweert de wetenschap. Bovendien is de mens niet edel of moreel hoogstaand, hij wordt slechts aangestuurd door onbewuste hersenprocessen, al of niet uit het reptielenbrein. Tegen de achtergrond van dergelijke opvattingen zegt Robinson dat de mens een wonderbaarlijke, bijzondere verschijning is. Bijna een geloofsbelijdenis, zou je zeggen – en dat is het bij Robinson ook.

Beschouwingen

Robinson is waarschijnlijk bekender als romanschrijfster dan als essayist. Althans, bij een bredere lezersgroep. In 2005 verscheen haar roman Gilead in Nederlandse vertaling, de eerste van een trilogie (met ook Thuis en Lila) die veel indruk heeft gemaakt. Maar zij schrijft ook essays: korte beschouwingen over tal van onderwerpen, van de breinwetenschappen en het Darwinisme tot Johannes Calvijn (1509-1564) en Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Haar meest recente essaybundel is nu vertaald als Wat doen wij hier?

Om eerlijk te zijn, voor de meeste lezers zal haar fictie aantrekkelijker zijn. Robinson is in haar romans toegankelijker dan in haar essays. Maar goed, als je eenmaal geboeid bent door haar werk en meer wilt weten van haar denkbeelden, kun je er natuurlijk niet omheen – en dan ben je dankbaar dat een Nederlandse uitgeverij de moeite neemt om dit boek in vertaling aan te bieden.

In haar essays laat Robinson het licht vallen op uiteenlopende kwesties. Het gaat, zoals de ondertitel aangeeft, over ‘geweten, geloof, geluk en wat het betekent om te leven’. Die breedte is indrukwekkend en steeds merk je dat zij terdege op de hoogte is van de thema’s die ze aansnijdt, van de Amerikaanse geschiedenis, de theologie van Calvijn of Jonathan Edwards (1703- 1758) of de natuurwetenschappen.

Een zeer bijzonder verschijnsel

Opvallend is verder, lettend op de titels van de afzonderlijke essays, haar focus op ‘het heilige’ ofwel ‘het goddelijke’, ‘genade’ en ‘schoonheid’. Om een indruk te geven hoe zij aanhaakt bij deze begrippen, keren we terug bij haar opmerking dat de mens een ‘zeer bijzonder’ verschijnsel is. Ze vertelt dat Albert Einstein (1879-1955) zo nu en dan God noemde in zijn beschouwingen.

Dit betekent niet dat de natuurwetenschapper een traditioneel geloof beleed, maar wel dat hij het besef had dat het universum ‘geordender, veelomvattender en uiteindelijk onkenbaarder is dan in een theorie of formule is te vatten’, aldus Robinson.

Dit punt maakt zij graag, mikkend op de raadselachtige complexiteit van het universum. Daar koppelt ze de notie aan vast dat er álle reden is om te vermoeden dat ‘het zijn’, dus het universum inclusief mens en wereld, ‘weidser, lichtgevender, zwaarwegender is dan we onszelf vele generaties lang hebben toegestaan te veronderstellen.’

Eerbied en hoop

Robinson kiest dus positie tégen iets wat je reductionisme zou kunnen noemen. We vinden onszelf erg belangrijk, luidt dan de redenering, maar de wetenschap leert ons dat we tamelijk onbelangrijke, betekenisloze en toevallige oprispingen zijn van doelloze materie.

Robinson wil de ander kant op, het spoor volgend van eerbied en hoop. Niet als zweverig avontuur, maar juist nadrukkelijk vastgehecht aan de complexe realiteit, die eerbied en bewondering oproept. Van die natuurlijke werkelijkheid hebben de volkeren altijd beseft dat die getuigde van een goddelijk geheim. De moderne natuurwetenschap zou daar eigenlijk heel goed een bijdrage aan kunnen geven, vindt Robinson. Als ons bestaan deel uitmaakt van ‘zoiets mysterieus’ als de kwantumfysica, moet dat toch te denken geven. ‘Dit zou kunnen leiden tot een reveil van dat subtiele ontzag voor de wonderen der schepping dat zo typerend is voor de theologie,’ aldus Robinson.

De strekking van de vijftien essays uit dit boek laat zich niet in kort bestek samenvatten, daarvoor is de inhoudelijke ‘dichtheid’ te hoog. Duidelijk is wel: hier wordt een zeer sensitieve, intelligente en liefdevolle blik geworpen op de mens en zijn wereld.

De innerlijke goedheid der dingen, die getuigt van een hogere orde en van een goddelijk geheim, plaatst Robinson in het kader van de hedendaagse cultuur, waarbij in haar betoogtrant heel wat theologie en Bijbels besef meekomt. Zij verleidt haar lezers tot vreugde om het bestaan. Nogmaals, niet altijd eenvoudig, deze essays – maar toch zeer aan te raden voor wie zich tot deze thema’s aangetrokken voelt.

Wat doen wij hier? Over geweten, geloof, geluk en wat het betekent om te leven. Marilynne Robinson. De Arbeiderspers, 22,99 euro