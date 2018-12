Meer dan kopje thee heeft EU May niet te bieden

Achtergrond

Niek van der Molen

De Britse premier Theresa May overleefde woensdag een motie van wantrouwen van een groep parlementariërs uit haar eigen Conservatieve partij. Aanleiding voor de stemming was het omstreden akkoord over de brexit dat May heeft gesloten met de EU. Als zij was weggestemd, was de brexitchaos nog groter geweest. Dat is een lichtpuntje. Verder is het een en al ellende. Hoe moet de brexit nu verder?

Is de positie van May als premier versterkt nu zij de vertrouwensstemming heeft gewonnen?

Ja en nee. May houdt voorlopig de regie over het regeringsbeleid. Volgens de regels van de Conservatieve partij kunnen de parlementariërs nu een jaar niet meer met een motie van wantrouwen komen. Maar dat van de 317 Conservatieve parlementsleden er 117 tegen haar stemden, betekent dat haar mandaat beperkt is. Voorstanders kozen niet voor haar omdat zij achter haar brexitdeal stonden, maar mede omdat er geen geloofwaardige opvolger is die haar termijn kan afmaken, en uit vrees dat na eventuele nieuwe verkiezingen de links-radicale Labour-leider Jeremy Corbyn regeringsleider wordt.

Is de EU opgelucht dat May kan blijven zitten?

Ja. De 27 andere regeringsleiders zijn blij dat May premier blijft. Zij heeft een goede reputatie vanwege haar vechtlust om de brexit-deal door het Britse parlement te krijgen. Maar meer dan sympathie en een kopje thee hebben de EU27 May niet te bieden. De EU wil niet opnieuw onderhandelen.

Waarom wil de EU May de helpende hand niet bieden?

De onderhandelingen zijn na zestien maanden bezegeld met het 585 pagina’s tellende Withdrawal Agreement. Als de EU te veel toegeeft aan Groot-Brittannië gaat er voor andere eurosceptische landen een minder afschrikwekkende werking uit van een mogelijke exit. Bovendien helpen concessies niet. De verdeeldheid in de Britse politiek is zo groot dat een toezegging voor de een winst betekent, maar voor de ander verlies. Voor de brexiteers gaat May niet ver genoeg, de remainers willen sowieso in de EU blijven. Niemand is tevreden.

Als de politiek er niet uitkomt, waarom dan geen tweede referendum?

De meeste Britten hebben zo langzamerhand wel in de gaten dat een brexit ten koste gaat van banen en welvaart. Maar een nieuwe People’s Vote zou de maatschappelijke verhoudingen te veel op scherp stellen. Als nu wel een meerderheid voor lidmaatschap van de EU kiest, heeft dat grote woede van de geharnaste brexiteers tot gevolg. Het woord ‘kiezersbedrog’ zal niet van de lucht zijn. Bovendien ontbreekt de tijd voor het organiseren van een nieuwe volksraadpleging. De klok tikt genadeloos verder naar B-day, 29 maart 23.00 uur.

Hoe nu verder?

Niemand die het weet. May heeft in het parlement nergens een meerderheid voor. Niet voor haar deal en niet voor intrekking van artikel 50 dat over beëindiging van het EU-lidmaatschap gaat. Voorlopig komen er geen nieuwe verkiezingen en wordt het huidige beleid dus voortgezet. Er komt geen nieuw referendum. En de rest van de EU wil en kan May niet tegemoet komen. Het zit muurvast. May staat nog niet schaakmat, wel schaak.