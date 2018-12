Het gevaar van de diepe bureaula

De Haagse week

Henk van der Laan

Het leuke van een staatscommissie is dat er allerlei doorwrochte ideeën in staan over ons parlementaire stelsel die even creatief als veelbelovend klinken. Het jammere van dit soort commissies is dat hun werk meestal in een diepe bureaula verdwijnt.

De commissie-Remkes deed deze week allerlei voorstellen waarvan je weet dat de interessantste en ingrijpendste het minst kansrijk zijn. Dat bindend correctief referendum bijvoorbeeld: te vaak geprobeerd, te vaak gesneefd.

De gekozen formateur is misschien wel nog kanslozer. Al in 1970 stelden PvdA en D66 dit voor in een motie, die een jaar later werd weggestemd. Ook de Staatscommissie-Cals/Donner stelde in 1971 een gekozen formateur voor. Nooit meer wat van gehoord.

Mandaat

Het probleem met gekozen formateurs en referenda ligt besloten in het fenomeen mandaat. In een democratie besluit het volk. Met z’n zeventien miljoenen elke keer bij elkaar komen is wat veel, en bovendien hebben we wel wat beters te doen. Daarom is gekozen voor een representatieve democratie. Burgers kiezen een keer in de vier jaar 150 mensen uit hun midden die namens hen vergaderen over het landsbestuur en de regering controleren.

Oftewel: het parlement is het volk. Als het parlement iets niet of juist wel wil, dan dient de regering hier naar te luisteren. Leidt dit tot een conflict, dan moet het kabinet, of alleen een minister, aftreden.

Komt er een gekozen formateur, dan komt er dus een gekozen premier. Want een formateur die in zijn klus slaagt, wordt premier. Alleen: wie heeft dan het mandaat van het volk? De premier of het parlement? Kan het parlement iemand wegsturen, die het mandaat van de kiezer heeft – met als gevolg dat er een nieuwe formateur gekozen moet worden? Of kan de premier de representatie van het kiezersvolk negeren – en moet er een nieuw parlement gekozen worden terwijl de premier aanblijft?

Dat wordt dus een ingewikkelde vraag: wie representeert het volk het meest?

Coalitievoorkeur

De staatscommissie stelt terecht dat Nederlandse kiezers niet voor de macht kiezen. Bij verkiezingen is het altijd maar de vraag welke regering er uitrolt, met name omdat partijen van te voren nooit helder zijn over hun coalitievoorkeur.

Directe democratie klinkt leuk en toch is het beter als in een democratie de macht versnipperd is. Hoe meer versnipperd de macht, hoe moeilijker het is voor een partij of persoon om alles in handen te krijgen. Hoe meer macht bij één persoon of partij, hoe meer kans op ontsporing. Immers: daadkracht kent ook heel nare kantjes – en dan is saaie en taaie politiek wel zo rustig.

Maar de commissie-Remkes werpt een vraag op waar wel wat mee gedaan moet worden: wat als veel burgers zich niet gerepresenteerd voelen door de 150 mensen die hun zouden moeten representeren? En hoe moet onze democratie, die gebaseerd is op het partijstelsel, functioneren nu partijen veel minder geworteld zijn in de samenleving dan veertig jaar geleden?

Dat zijn fundamentele vragen waar de commissie antwoord op probeert te geven en een poging tot een oplossing doet. Daarom is het onverstandig als kabinet en parlement dit lijvige stuk te snel en te diep wegstoppen in een diepe bureaula.