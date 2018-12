Het DoMu-koor is sinds oktober in kerstsfeer

Jan Auke Brink

Marisa Cortes Moreno (20) uit Oosterwolde zingt al sinds oktober kerstliederen. Dinsdag doet ze als lid van het DoMu-koor van het Prins Claus Conservatorium in Groningen voor het derde jaar op rij mee in de Kerstsamenzang in de Grote Kerk in Leeuwarden.

,,We repeteren sinds de herfstvakantie iedere maandagmiddag voor het optreden. Daardoor zitten we al heel vroeg in de kerstsfeer. Dat vind ik wel leuk, en het hoort ook echt bij de opleiding.”

Studenten van de opleiding Docent Muziek (DoMu) zingen vanaf hun eerste jaar mee in het DoMu-koor. Marisa zit nu in het derde jaar van de opleiding. ,,De afgelopen twee jaar heb ik als koorlid meegezongen in de Kerstsamenzang. Dit jaar moet ik ook dirigeren. Aan het einde van het schooljaar worden we daarop beoordeeld.”

Dat duurt nog een halfjaar, maar volgende week moeten Marisa en haar medestudenten bewijzen dat ze het in de praktijk al kunnen. ,,Dat brengt wel spanning met zich mee, je hebt toch een verantwoordelijkheid als dirigent. In de bladmuziek staat omschreven hoe de liederen moeten klinken, maar als dirigent kun je daar je eigen smaak aan geven. Zo kun je bepalen hoelang het koor een zin moet aanhouden en of je een lied heel vloeiend of juist puntig wilt laten klinken. Ook moet ik aan de mensen in de kerk aangeven wanneer ze moeten meezingen.”

Energie

Er zijn dertien derdejaars op de opleiding, zeven van hen nemen als dirigent een lied voor hun rekening. Marisa dirigeert het laatste nummer: Hark, the herald-angels sing. ,,Ik vind het daarbij belangrijk dat het koor energie uitstraalt. De mensen in de kerk moeten het optreden met een positief gevoel verlaten.”

Het koor zal de Leeuwarder kerk dinsdag in processie binnenkomen op het lied Dans nos obscurit├ęs van de Franse componist Jacques Berthier (1923-1994). ,,Dat is mijn lievelingslied uit het optreden. Het is erg mooi en lyrisch. En het is het enige lied in het Frans, dat speelt ook mee. Daardoor heeft het een heel eigen sfeer.”

Marisa verwacht dat er veel bekenden van de koorleden in de kerk zitten: ,,Er zijn veel studenten uit Friesland, dus die brengen wel bezoekers mee. Mijn ouders kunnen jammer genoeg niet, maar er komt wel iemand van mijn dansgroep uit Leeuwarden.”