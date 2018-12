Gemengde reacties op onafhankelijkheid Oekraïense kerk

William Immink

Met een kerkvergadering in de kathedraal van Kiev is zaterdag de onafhankelijke Oekraïens-Orthodoxe Kerk opgericht. De 39-jarige Sergej Doemenko is aangesteld tot metropoliet Epifanius van Kiev en heel Oekraïne.

De Oekraïens-Orthodoxe Kerk is sinds afgelopen zaterdag officieel een feit. Voor sommigen is de vrijgevochten kerk een teken van vrijheid en democratie. Veel mensen in Kiev gingen daarom zaterdag de straat op om feest te vieren. Voor veel anderen echter is het een verlies van historische broederlijke banden: pijnlijk en treurig dat twee Slavische volkeren zo van elkaar willen losbreken.

Vooral in Rusland speelden deze gevoelens een grote rol in de reacties op de onafhankelijkheid van de Oekraïense kerk. Dat bleek alleen al bij de belangrijke kerkvergadering in de kathedraal van Sint Sophia in Kiev: het patriarchaat van Moskou stuurde geen vooraanstaande leiders naar de synode.

Doorn in het oog

Dat de Oekraïense-Orthodoxe Kerk onder het patriarchaat Moskou viel, was een doorn in het oog van de regering in Kiev. De relatie tussen de buurlanden is dramatisch verslechterd door de Russische annexatie van de Krim in 2014 en de steun van Moskou aan opstandige separatisten in het oosten van Oekraïne. De creatie van een onafhankelijke orthodoxe kerk in Oekraïne is de laatste ontwikkeling in een soort vrijheidsstrijd om los te komen van de grip van het Kremlin.

In oktober kregen de Oekraïners daarvoor al groen licht voor op een driedaagse vergadering in Istanbul, de zetel van de geestelijk leider van de ongeveer driehonderd miljoen orthodoxe christenen in de wereld. De kerk in Istanbul, het patriarchaat van Constantinopel, feliciteerde de Oekraïense kerk met de woorden: ‘Het is met lof aan God, grote vreugde en voldoening dat de kerk zijn onafhankelijkheid heeft afgerond’.

President Petro Porosjenko heeft zich sterk gemaakt voor onafhankelijkheid van de kerk. Volgens hem probeerden de Russen via religie invloed te winnen in zijn land. ,,Voor ons is een eigen kerk een garantie van spirituele vrijheid”, zei Porosjenko. In een toespraak noemde hij de onafhankelijkheid van de orthodoxe kerk net zo belangrijk als het onafhankelijkheidsreferendum dat de Oekraïners hielden in 1991, om los te komen uit de Sovjet-Unie.

Bemoediging

Voor de Tataarse bevolkingsgroep op het door Rusland bezette schiereiland van de Krim is de onafhankelijkheid van de Oekraïense kerk een bemoediging. Het gaat veel verder dan religie, vindt volksleider van de Krim- Tataren, Refat Tsjoebarov: ,,De Oekraïense kerk is eindelijk verlost van de giftige tentakels van Moskou die de Oekraïense natie ervan weerhielden om zich in vrijheid te ontwikkelen.”

Rusland is in rouw over het verlies van het ‘broederland’ Oekraïne. Oekraïne is voor de Russische kerk van groot historisch en politiek belang. De banden tussen de Oekraïense en Russische kerk gaan ver terug.

De Russen bekeerden zich tot de orthodoxie in het jaar 988 toen Kiev nog de hoofdstad van het oude Russische rijk was. Sinds de zeventiende eeuw valt de Oekraïense kerk al onder Moskou. Daar komt dus nu een einde aan.

Geïsoleerd en arm

Opvallend genoeg zijn de oppositieleiders in Rusland ook kapot van het nieuws van het verlies van Oekraine. Zij leggen de schuld bij hun eigen president. ,,Onderschat het belang hiervan niet voor Rusland,” zegt Garri Kasparov, die vijf jaar geleden naar de Verenigde Staten vluchtte voor het Poetin-regime: ,,Jarenlang heeft Poetin de Russen vertelt dat ze door vijanden zijn omsingeld, maar nu voelen de Russen zich alleen maar meer en meer geïsoleerd en arm.”

Aleksej Navalni, de belangrijkste Russische oppositieleider, klonk bitter over het nieuws van de onafhankelijke kerk. Hij schreef via Twitter, vlak voor de aanvang van de synode: ‘Vandaag vond een evenement van historische proporties plaats: Een schisma. De synode van Kiev zal de onafhankelijkheid van een nationale kerk in Oekraïne voltooien. De Russisch- Orthodoxe Kerk zal de helft van haar ‘levende’ parochies kwijtraken. Dat wat honderden jaren heeft gekost om op te bouwen is in vier jaar door Poetin en zijn idioten vernietigd. Poetin is de vijand van de Russische wereld’.

Het venijn zit hem precies in die staart: de Russisch-Orthodoxe Kerk zal door de afscheiding een hoop parochies verliezen, en dat wil ze niet. De duizenden kerken en de grond waarop die staan zijn van grote waarde.

Oorlog

De Oekraïense kerken die vallen onder het kersverse patriarchaat van Kiev zullen niet veel merken van de onafhankelijkheid. Inhoudelijk zal er voor hen weinig veranderen. Maar de Oekraïense kerken die nog steeds vallen onder het patriarchaat van Moskou voelen nu al de consequenties van een religieuze ‘oorlog’ van de Oekraïense politiek.

De afgelopen weken zijn al een aantal Russische kerken binnengevallen en is een aantal priesters opgezocht door de Oekraïense veiligheidsdiensten. Zo probeert Oekraïne te voorkomen dat het Kremlin de Russische kerken op Oekraïens grondgebied gaat gebruiken om het volk op te zwepen tegen Kiev.

Tot slot gaat het om eer. Zowel Moskou als Kiev ziet graag meer kerken onder haar gezag. Want: hoe meer kerken en grond en hoe meer pracht en praal, hoe meer macht.