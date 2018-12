Draaien en paaien

Contrapunt

Sytze Faber

Een illusie armer. Opnieuw een politicus die legioenen mensen, onder wie ik, een rad voor de ogen draaide. Op 7 mei 2017 was ik gefascineerd door de veelbelovende manier waarmee Emmanuel Macron zijn overweldigende verkiezingsoverwinning aanvaardde. Ik schreef over een indrukwekkende ceremonie, die eenzaamheid, bescheidenheid, verantwoordelijkheidsbesef, zelfvertrouwen, durf en moed ademde. Niet het Franse maar het Europese volkslied omlijstte het gebeuren: Beethovens symfonie Alle Menschen werden Brüder. Tijdens zijn campagne keek Macron het monster van het extreemrechtse nationalisme recht in de bek. Hij beloofde zich krachtig in te zetten voor hervormingen in Frankrijk en de EU. Zijn verkiezing zou een kantelpunt in de Europese geschiedenis kunnen worden.

Van de verwachtingen en de hoop van toen is nauwelijks iets over. Macron blijkt, net als zijn Europese collega’s, in een bubbel te leven. Hij kent de zorgen en angsten van een groot deel van zijn eigen volk niet.

Globalisering en flitskapitalisme hebben de bestaanszekerheid van vooral modale en lage inkomensgroepen verwoest. Ze moeten zich zien te redden met onderbetaalde flexbanen. De schaduwen van de immigratie vallen vooral in hun wijken. Het enige wat politici ze te bieden hebben is vervreemdend technocratenjargon. De opstand van de gelehesjesdragers liet zien dat ook Macron een president zonder kleren is. De glans is er bij hem helemaal af.

Nu probeert hij de onvrede opeens af te kopen door met de geldbuidel te zwaaien. De brandstofprijzen worden niet verhoogd, het minimumloon stijgt, de lasten voor gepensioneerden gaan omlaag. Maar zonder financiering! Dus schiet het begrotingstekort omhoog. Het wordt nog groter dan dat van de Italiaanse populistenregering. Met déze Macron heeft Europa er nog een probleem bij.

Politiek knekelveld

De EU begint te lijken op een politiek knekelveld. De ontluistering van Macron. Merkel die een halfjaar na haar beëdiging al aan haar aftocht moet beginnen. De ontreddering in België en Zweden. Italië dat in populisme dreigt te verdrinken. In Oostenrijk draait extreemrechts al mee aan de regeringsknoppen. Duitsland en Spanje dreigen gegijzeld te worden door uiterst rechts- nationalisme. De met grove leugens tot stand gebrachte brexit heeft het Verenigd Koninkrijk in chaos gestort. De Hongaarse premier Orbán lijkt meer te hebben met Poetin dan met ‘Brussel’.

De Verenigde Staten is een rechtsstaat in verval. Gaat het in Europa dezelfde kant uit? Met het slag politici dat nu de lakens uitdeelt, is de kans daarop zonder meer aanwezig. Ze hebben geen verhaal, waarmee ze de kiezers – en zeker de lagere inkomensgroepen niet – bij de hand nemen en vertrouwen wekken. Ze geven geen richting aan, het politieke handwerk bestaat bij hen vooral uit draaien en paaien. Zie in eigen land – elders is het meestal van hetzelfde laken een pak – onze huidige twee politieke toppers. Bij de afschaffing van de dividendbelasting hadden ze geen boodschap aan het ontbreken van maatschappelijk draagvlak. Het internationale bedrijfsleven zat in de cockpit, van begin tot eind. Zij, Rutte en Buma, mochten voor politieke draaitol spelen. Vorige week was het paaien geblazen. Zonder dat er (al) zicht was op eventuele racistische en gewelddadige aspecten van de amorfe Nederlandse hesjesgroepjes, riep Rutte meteen dat hij ook een geel hesje droeg en wilde Buma al met ze om tafel gaan zitten. Paaien om te behagen.

Sympathiek van Gert-Jan Segers dat hij nu pleit voor een compensatie voor de minima voor de stijgende energielasten. Dat blijft echter een incident als er geen totaalverhaal onder komt te liggen voor de slachtoffers van globalisering en flitskapitalisme. Als dat in Den Haag en Brussel uitblijft, gaan we de Verenigde Staten inderdaad achterna.

Reageren? fabersyma@gmail.com