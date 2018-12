Raad van Kerken: pas kinderpardon toe

Jan Auke Brink

De Raad van Kerken (RvK) vraagt het kabinet in een brief zorg te dragen voor een zorgvuldige en snelle uitvoering van het kinderpardon. De vorige week verzonden brief is gericht aan premier Mark Rutte en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers.

De achttien lidkerken van de RvK roepen ‘met klem op tot zorgvuldige en adequate uitvoering van de Regeling langdurig verblijvende kinderen, opdat de waardigheid en de rechten van kinderen worden erkend en internationale afspraken worden nagekomen’.

Geworteldheid

Volgens die wetgeving zouden kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland verblijven en inmiddels geworteld zijn, niet mogen worden uitgezet. Maar volgens de RvK legt de overheid te veel de nadruk op de formele vraag of het gezin in kwestie wel goed heeft meegewerkt in alle procedures, waardoor de vraag naar geworteldheid niet meer voorop staat.

De kerken vragen in de brief humaniteit en recht het uitgangspunt van het beleid te laten zijn: ‘Dat wil zeggen dat bij de toepassing van de regeling de maatstaf van vijf jaar centraal staat en niet het meewerkcriterium, hetgeen in de huidige praktijk het uitgangspunt is geworden’.

Het onderwerp is volgens Dirk Gudde, voorzitter van de RvK, al maanden actueel. ,,Wij hebben nu deze brief geschreven omdat we zien dat de uitvoering van de wet door de overheid niet het effect heeft dat de Tweede Kamer voor ogen had. Dat, gecombineerd met de situatie van het Armeense gezin Tamrazyan in het Haagse buurt- en kerkhuis Bethel, is voor ons nu reden om ons op deze manier uit te spreken.”

Noodsituatie

Het is uitzonderlijk dat de organisatie zich middels een open brief tot de minister-president richt. De laatste keer was in januari 2015, toen de RvK een verzoek van de Syrisch-Orthodoxe Kerk aan Rutte ondersteunde. ,,Wij hebben een goed contact met de overheid en de Raad van Kerken stelt zich in principe vrij bescheiden op. Maar soms is er een situatie die er echt om vraagt, en dit is echt wel een noodsituatie. Als christenen komen wij op voor de zwakkeren in de samenleving, dat doen wij in navolging van Jezus. Het lot van deze kinderen trekken wij ons nadrukkelijk aan.”

Gudde benadrukt dat het uitzetten van een kind na vijf jaar verblijf ernstige en blijvende schade oplevert. ,,Dit is wetenschappelijk aangetoond en door de Nederlandse overheid erkend.”

De voorzitter van de RvK hoopt dat de brief de Tweede Kamer aanzet tot actie: ,,Iedereen kan zien dat deze regeling niet functioneert. En wij zijn geen kleine groep, als Raad van Kerken vertolken wij de stem van vele christenen. in Nederland.”