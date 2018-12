Nog steeds niets geleerd van het populisme

De Haagse week

Henk van der Laan

Het is helaas een constante in de politiek, maar de ingrijpendste besluiten passeren vaak zonder al te veel ophef en vaak met veel consensus in het parlement. Pas als de gevolgen zichtbaar worden, staan land en Kamer in vuur en vlam. Maar dan is het verzet vaak te laat.

Wie bijvoorbeeld toestaat dat de gezondheidszorg in handen van zorgverzekeraars komt, ziekenhuizen privaat gefinancierd mogen worden en marktwerking zijn intrede doet in de zorg, moet vervolgens niet gaan zeuren dat er ziekhuizen failliet gaan. Dat had je kunnen weten.

Deze week was er een Kamerbrief van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarvan je nu al weet dat er over een x-aantal jaren ongelofelijk veel gedoe van komt.

De minister wil het bouwtoezicht deels toevertrouwen aan bouwkundige bureaus die betaald worden door de aannemers zelf. Deels blijft het toezicht in handen van gemeenten, die nu nog het toezicht geheel in handen hebben.

Ollongren

Het is het herstel van een vorig voorstel van het vorige kabinet om het toezicht in zijn geheel te privatiseren. Dat leidde tot veel protest van gemeenten. Bij behandeling in de Eerste Kamer bleek in juni 2017 dat er zoveel bezwaren waren onder senatoren dat Ollongrens voorganger Ronald Plasterk de wet aanhield. Na veel overleg met gemeenten en bouwsector komt Ollongren dus met dit nieuwe voorstel.

En je weet nu al wat SP en PVV zullen zeggen: doe het niet. Doe het nog steeds niet. En je weet ook dat de het toch doorgaat omdat coalitiepartijen de minister niet gaan dwarsliggen. En je weet ook dat over vijf jaar ergens een huis of een kantoor instort. En je weet nu al dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een onderzoeksrapport dan gaat concluderen dat er vanaf het begin gebreken lagen maar dat die genegeerd werden omdat er snel gebouwd moest worden. En dat dan de verre opvolger van Ollongren moet aftreden. En dat SP en PVV gaan zeggen: zie je wel.

Het hele idee klinkt alsof je de slager het eigen vlees laat keuren. Veel slagers kunnen dat, maar een enkeling denkt: ach ja, zo kan het best en anders heb ik geen omzet. En om die enkeling gaat het.

Verslonst

Het is alsof ambtelijk en politiek Den Haag het nog steeds niet begrijpen. Alle onvrede over de overheid, van de opkomst van Pim Fortuyn tot aan de protesten van onderwijzers, heeft een duidelijke oorzaak: het gevoel dat de overheid de publieke zaak verslonst.

Soms moet je als overheid iets in handen houden. Zorg, infrastructuur, onderwijs, veiligheid: het is allemaal publiek belang. Dat lost de markt niet op. Als puntje bij paaltje komt, gaat het in de markt om winstcijfers. Dat is niet erg, want we hebben de overheid uitgevonden om het belang van de burger in de gaten te houden. Die, zodra er problemen zijn, kan ingrijpen. Dat kan niet als het uit handen is gegeven.

Zodra burgers het idee krijgen dat de overheid niet aan hun kant staat, broeit de onvrede. En wie dat niet inziet als politicus of ambtenaar kan zeuren over opkomst van populisten, maar als je zestien jaar na Fortuyn nog steeds denkt dat het overlaten van vitale publieke taken aan marktpartijen en goed idee is, heb je het toch echt niet begrepen.