Mijn kinderen houden me van de drank af

Een paradigmawissel betekent een verandering in ons denken. Veel nieuwe ideeën worden eerst bestreden, dan nader onderzocht en vervolgens als normaal geaccepteerd. Dit overkwam Copernicus, die in 1539 schreef dat niet de aarde het middelpunt was, maar dat de aarde om de zon heen draaide. Paus Clemens, die kennis kreeg van de theorie, complimenteerde de Poolse arts en wetenschapper, Copernicus.

Deze inzichten van Copernicus leidde vervolgens tot de discussie dat de kerk(katholieke) het niet altijd bij het rechte eind had. Dit gaf ook voer aan de discussie of door de kerk gesteunde machthebbers, koningen en keizers wel via de kerk door God bevestigd zouden zijn. Immers, als de kerk zich eeuwen- lang fundamenteel heeft vergist over de positie van de aarde, waar- om zou zij dan op andere fronten wel gelijk hebben?

Na het eerste enthousiasme over dit nieuwe inzicht werd met een edict, tachtig jaar na het verschijnen in 1633 de theorie van Copernicus streng verboden. Galileo Galilei werd in datzelfde jaar veroordeeld als ketter, omdat hij als wetenschapper de theorie van Copernicus onderschreef. Hij kreeg levenslang huisarrest. Pas in 1822 gaf de katholieke kerk haar verlies toe en werd de ban op de theorie van Copernicus opgeheven.

Dit bekende voorbeeld van een verandering in het denken over hoe de wereld of het leven in elkaar zit, staat niet op zichzelf. Wij maken allemaal grote of kleine revoluties in ons denken mee. Na een periode van weerstand en strijd moeten we erkennen dat we (te) lang op een verkeerd spoor of op basis van onjuiste aannames hebben gedacht en gehandeld.

Stress

Tijdens een college over verslaving vertel ik de groep studenten wat over het begrip self-management. De vraag is hoe ik leiding geef aan mezelf en in het bijzonder hoe ik om ga met stress. Stress wordt snel en makkelijk onderdrukt met medicatie of drugs. Ritalin, dat op recept verkrijgbaar is, is een soort speed om sneller te denken en beter te presteren en is nogal populair onder studenten. We zien dat in tentamenperiodes medicatie- en drugsgebruik onder studenten toeneemt.

Studenten beamen dat signalen van stress en spanning in hun leven vaak door hen onderdrukt worden en niet als een serieus signaal worden gezien. We bespreken andere mogelijkheden dan medicatie of drugs om met stress om te gaan, zoals sporten, zingen of wandelen.

Voor sommige studenten is dit een nieuwe, andere manier van denken om met stress om te gaan. Een aantal beaamt dat het tijd wordt om een draai in hun leven te maken. Op

zoek naar een betere balans.

Ik leg op basis van een artikel waaraan ik heb meegewerkt uit, dat een mens een biologisch, psychologisch, sociaal en zingevend wezen is. In die vier levensdomeinen zitten de oorzaken van problemen, maar zijn ook verschillende hulpbronnen aanwezig. Zoals bij een biologische benadering: medicatie, bij een psychologische benadering is traumabehandeling een optie, vanuit sociaal perspectief helpen positieve vrienden en de zingeving kan door een persoonlijk geloof worden versterkt. De studenten luisteren aandachtig en maken aantekeningen.

Moeder

In het tweede gedeelte van het college vertelt een ex-verslaafde, een ervaringsdeskundige, haar verhaal. Een moeder, Nienke vertelt dat ze uit een gezin komt met verslaafde ouders. Verslaving was een gewoonte in haar gezin. Ook zij ging al vroeg drugs en alcohol ge- bruiken. Een van de studenten vraagt Nienke wat maakte dat ze uiteindelijke stopte.

Nienke valt even stil en slikt. „Mijn leven was gevuld door mijn alcoholverslaving. Alleen tijdens de zwangerschap dronk ik niet. Het was mijn gewoonte, mijn manier van denken en leven. Ik zag wel in dat dit op termijn niet goed ging, maar zag geen uitweg. Ik besloot een einde aan mijn leven te maken. Ik had de drank en pillen beneden in de woonkamer voor me klaar staan. Ik hoorde ergens een stem, een stem die me aanspoorde om nog even naar boven naar de kinderen te gaan. Met een zucht en zwaar gevoel stond ik op. Toen zag ik mijn twee kinderen op bed liggen slapen. Ze hielden elkaar stevig vast. Ik brak van binnen en moest huilen. Ik kan toch geen zelfmoord plegen en ze hier zo aan hun lot overlaten? Ze hebben dan geen moeder meer!”

„Dat was het moment dat ik een radicale keuze maakte om van de alcohol af te blijven. Ik heb me laten opnemen, samen met de kinderen. Ik ben nu twee jaar van de alcohol af en volg een hbo-opleiding. Maar ik blijf gevoelig voor alcohol. Als ik het ruik, dan reageert mijn hele lichaam erop. Ik krijg dan weer zin in drank. Ik verzet me ertegen. Mijn kinderen houden me op het rechte pad. De therapie en begeleiding, vooral de traumabehandeling bij de verslavingszorg, hebben me verder geholpen. Ik ben ook naar de kerk gegaan op zoek naar die stem die ik hoorde. Daar voelde ik me welkom en werd ik niet veroordeeld. Die stem, ja het is maar hoe je het ziet, maar ik denk dat het iets van ‘boven’ was. Dit heeft een draai aan mijn leven gegeven.“

Draai

De studenten vallen stil. Sommigen pinken een traan weg. In hun academische wereld wordt weinig over problemen als een ernstige verslaving of suïcide gesproken en al helemaal niet over een ‘stem’ horen. Ze zijn even in een andere wereld beland. Een wereld die kennelijk ook waar en echt is. Na afloop geven meerdere studenten Nienke en mij een hand. Een jongen, met ruig uiterlijk, houdt mijn hand wat langer vast. „Dank u wel professor… Dit alles, en vooral het verhaal van mevrouw Nienke, heeft mij aan het denken gezet. Het is misschien tijd om een draai aan mijn leven te geven.”

Een medestudente, die achter hem loopt pakt zijn hand vast. Ik begrijp door de manier waarop ze naar hem kijkt, dat het zijn vriendin moet zijn. Ze knipoogt naar ons, Nienke knipoogt terug en steekt haar duim op. „Sterkte met draaien!” Er wordt door de omstanders voorzichtig gelachen.

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.