Kerst gaat over kwetsbaarheid en verlangen

‘Ik geloof dat ik nu al een kerstblokkade heb’ appte ds. Christien Ferrari vorige week grappend naar haar kinderen. 18 december houdt zij tijdens de Kerstsamenzang in de Grote Kerk in Leeuwarden de kerstmeditatie.

,,Met Kerst zijn er altijd hooggespannen verwachtingen. Dat is mooi, maar voor een predikant is dat soms ook lastig: wat kun je na al die eeuwen van kerstmeditaties nog zeggen? Ik ben ook niet het type dat twee dagen van te voren gaat zitten om een verhaal te schrijven; ik ben nu al een tijdje aan het zoeken naar wat ik moet zeggen. Daarom ben ik bij mijn kinderen te rade gegaan, ik heb ze gevraagd wat zij zouden willen horen.”

Ferrari’s dochter en haar vriend en zoon, allemaal halverwege de twintig, vertelden haar dat ze soms moeite hebben met de druk die ze ervaren in de samenleving. ,,Zij worstelen met de dingen waar zo veel mensen van hun leeftijd mee worstelen. Ze zien dat we elkaar opleggen dat we zo veel moeten en dat vooral de buitenkant belangrijk is. Daar doen ze zelf via de sociale media ook aan mee. We hadden hier een heel mooi en eerlijk gesprek over.”

In haar werk als predikant in Joure ziet Ferrari dat de druk en de drukte invloed hebben op alle generaties: ,,De ervaringen van mijn kinderen zijn herkenbaar voor mensen van alle leeftijden, al is het maar dat je het als ouder of grootouder ziet gebeuren in de samenleving. We leggen de lat steeds hoger en rennen ondertussen aan elkaar voorbij. Maar ik zie dat eenzaamheid een belangrijk onderwerp is onder ouderen. Ik hoor verhalen van mensen die bijna niks meer aan hun kinderen of kleinkinderen durven te vragen omdat die al zo druk zijn. Maar daardoor vereenzamen zij wel verder.”

Vlammetje

Het gesprek met haar kinderen stimuleerde Ferrari om met haar kerstmeditatie verder te gaan op het pad dat ze zelf ook al was ingeslagen. ,,Voor mij gaan advent en Kerst altijd over het kleine, over kwetsbaarheid. Ik vind het prachtig zoals we afgelopen zondag het eerste lichtje hebben aangestoken. Daarbij gaat het over woorden als verwachting, voorbereiding en verlangen. Ik vraag me wel af of we dat nog echt kennen; kunnen wij ergens echt naar verlangen? Ik heb het gevoel dat de kerk soms haaks staat op de samenleving. Als we iets willen dan bestellen we het gewoon en is het de volgende dag in huis. En als er vertraging is dan worden we boos, we zijn het gewoon niet meer gewend om ergens naar uit te kijken. Terwijl het daar bij advent wel over gaat. De kleinheid van dat ene vlammetje is zo mooi, daarmee bouwen we het licht langzaam op richting Kerst. Dat zal ik zeker laten terugkomen in mijn verhaal.”

Het zingen zoals dat gebeurt tijdens de Kerstsamenzang is voor Ferrari een belangrijk onderdeel van het Kerstfeest. ,,Ik zing sowieso graag, voor mij is een kerk zonder zingen ondenkbaar. Bij het samen zingen maakt het niet uit of je mooi zingt of niet; het gaat er om dat we het samen doen.”

Zo richting het einde van het jaar is Kerst ook een periode van nostalgie, merkt Ferrari. ,,We zitten dan niet voor niets in de ‘Top 2000-sfeer’. Mensen vertellen op de radio over herinneringen van jaren geleden die weer bovenkomen bij het horen van een liedje. Zo werkt het met kerstliederen ook. Door samen te zingen denk je terug aan je jeugd, bijvoorbeeld aan hoe je als kind in een koor kerstliederen zong.”

Verwondering

Een van Ferrari’s lievelingsliederen wordt ook op 18 december tijdens de Kerstsamenzang in de Grote Kerk gezongen: Komt, verwondert u hier mensen, met als openingszinnen ‘Komt, verwondert u hier, mensen, / ziet, hoe dat u God bemint, / ziet vervuld der zielen wensen, / ziet dit nieuwgeboren kind!’

,,De verwondering van de hele kerstperiode vind ik heel mooi”, legt Ferrari haar liefde voor dit lied uit. ,,En daarbij is het ook gewoon heerlijk om het uit volle borst mee te zingen.”

De Kerstsamenzang is op 18 december in de Grote Kerk in Leeuwarden. Aanmelden vooraf is vanwege de verwachte belangstelling gewenst. Dit kan via de website: www.frieschdagblad.nl/kerstsamenzang.