Karl Barth helpt de christelijke openbaring beter te begrijpen

Karl Barth (1886-1968) wordt beschouwd als misschien wel de belangrijkste protestantse theoloog van de twintigste eeuw. Zijn vijftigste sterfjaar wordt aangegrepen voor een grootse herdenking van zijn erfgoed. Dr. Gerben J. Stavenga uit Buitenpost schreef Het verborgen fundament.

Generaties theologen groeiden op met het denken van Barth. De man van de Römerbrief uit 1922, de Barmer Thesen tegen het naziregime en natuurlijk zijn standaardwerk: Die Kirchliche Dogmatik.

Dat Stavenga (80) zich bezig houdt met het denken van Karl Barth is op het eerste gezicht niet voor de hand liggend. Hij studeerde namelijk natuurkunde en filosofie en is géén theoloog, maar wetenschapsfilosoof, benadrukt hij. ,,Als wetenschapsfilosoof richt ik me in mijn boek op een bijzondere wetenschap, de theologie. Die richt zich, zoals elke wetenschap, op haar empirisch materiaal, de Bijbelse teksten als neerslag van fundamentele ervaringen.

De taak van theologen is omdat materiaal rationeel inzichtelijk te maken. Als filosoof interpreteer ik zelf geen Bijbelse teksten, maar ga uitsluitend af op wat er in de theologie ter sprake wordt gebracht. Mijn bedoeling is de fundamentele werkelijkheid waarover de theologie en met name die van Barth spreekt voor de moderne mens in seculiere, niet theologische termen te verhelderen.”

Verhelderd

Als wetenschapsfilosoof doceerde Stavenga ruim veertig jaar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaf colleges vooral aan bètastudenten en psychologiestudenten om hen inzicht te geven in wat wetenschap inhoudt en welke problemen ermee annex zijn. Stavenga promoveerde in 1991 op een studie over het thema ‘wetenschap en bevrijding’ (Science and Liberation. A blind spot in scientific research) en in 2011 verscheen zijn boek Verheldering van de werkelijkheid. ,,Mijn nieuwste boek is eigenlijk een vervolg daarop. Mijn bedoeling is om duidelijk te maken waar het in het christelijk geloof en in de theologie echt om gaat. Daarover heerst namelijk tegenwoordig veel verwarring en onbegrip. Dat móét verhelderd worden”, zegt hij stellig.

Als twintiger volgde hij een college dogmatiek bij prof. dr. A.F.N. Lekkerkerker (1913-1972). Zo hoorde hij voor het eerst van Barth. Daardoor en ook door het lezen van onder andere artikelen van de Nederlandse theoloog Miskotte (1894-1976), raakte hij in de loop der jaren steeds meer geïnteresseerd in de theologie van Karl Barth. Als bijzonder heeft Stavenga ervaren dat hij, tijdens een reis door Zwitserland in 2005, in Bazel de studeerkamer kon bezoeken waar Barth onder meer zijn belangrijkste theologische werk schreef: Die Kirchliche Dogmatik.

In zijn boek Het verborgen fundament begint Stavenga met oeroude filosofische vragen. Wat is de grond van ons bestaan? Waarom zijn wij mensen hier op aarde? Wat staat ons in deze gevaarvolle tijd te doen? ,,Volgens mij is typerend voor hedendaagse (postmoderne) filosofen, dat ze geen mogelijkheid zien om tot antwoorden op die vragen en tot omvattend inzicht in de werkelijkheid te komen. Ze beperken zich daarom doorgaans tot begripsanalyse of tot filosofische reflectie op speciale gebieden zoals de wetenschap, de ethiek, het recht of de kunst, of tot een nadenken over levenskunst.”

Sprakeloosheid

Volgens Stavenga leven we in een tijd waarin niet alleen de filosofie maar ook de wetenschap niet in staat lijken antwoord te geven op de vragen waar de mensheid van oudsher mee worstelt. Die sprakeloosheid is er ook op individueel niveau. Nederlanders zijn, volgens een recent CBS-rapport, in ons land inmiddels in de minderheid nog kerkelijk, maar velen noemen zich religieus of zijn zoekend. Woonwinkels verkopen massaal Boeddhabeelden, kloosterweekenden zitten vol. Het leidt allemaal tot heel diverse antwoorden op de fundamentele vragen over mens en wereld. ,,Alleen al in het christendom heerst grote verwarring over de vraag waar het in het christendom eigenlijk om gaat.”

Het vinden van antwoorden op de oervragen van de mens vereist niet minder dan inzicht in het fundament van mens en wereld, aldus Stavenga. ,,Het is juist dat verborgen fundament, die grondstructuur van de werkelijkheid, waarover de theologie en met name die van Karl Barth spreekt. Het bijzondere van de theologie van Barth is, dat hij niet (verdedigend) begint met zich af te vragen hoe in onze tijd openbaring en geloof mógelijk zijn in het licht van de wetenschap. Hij maakt dus niet bij voorbaat een knieval voor het moderne denken.”

Dat is volgens Karl Barth de grote verzoeking van alle theologie. ,,Daarin verschilt hij fundamenteel van de theologie van de negentiende eeuw, maar ook van veel hedendaagse theologen, zoals Kuitert en Pannenberg. Allereerst moeten we ons volgens Barth concentreren op de werkelijkheid waarvan de Bijbelteksten getuigen.”

Zuiver functioneren

Dat is, aldus Stavenga, de enig juiste wetenschappelijke benadering. Dat houdt onder andere in, dat wat volgens Barth onder ‘openbaring’, ‘god’, ‘geloof’, verstaan moet worden uitsluitend uit het empirisch materiaal van de discipline, dus uit de Bijbelteksten dient te worden afgeleid. Stavenga: ,,Dat is zoals het hoort.” Op die manier kan de theologie zuiver functioneren. In zijn boek laat Stavenga zien dat volgens hem Barth terecht beklemtoont dat het bij de christelijke openbaring gewoon gaat om kennis, maar het is wel uitzonderlijke kennis.

,,Wat profeten en apostelen meemaakten was niet zomaar iets. Ze ervoeren iets ‘aan den lijve’. Het betreft niet zomaar een gevoel, maar een realiteit die hun leven veranderde”, aldus Stavenga. ,,Het gaat dus in de Bijbelse verkondiging om een fundamentele werkelijkheid. Pas als helder is wat dat inhoudt, kunnen we nagaan wat de relatie ervan is met het moderne denken en onze gewone ervaringen.”

Karl Barth was ervan overtuigd dat zoiets als een tegenstelling tussen wetenschap en theologie helemaal niet bestaat. Stavenga: ,,Barth zegt zelf in het begin van zijn hoofdwerk, dat de theologie eigenlijk een noodmaatregel is. Ze bestaat omdat de huidige wetenschappen nog geen oog hebben voor de fundamentele werkelijkheid waar het in het christelijk geloof om gaat. Maar uiteindelijk zal dat zeker gebeuren.”

Onbegrip

Nu, vijftig jaar na het overlijden van Barth wordt zijn theologie door velen niet begrepen. Dat komt volgens Stavenga door allerlei vormen van misverstand en onbegrip. Hij hoopt met zijn boek in ieder geval dat uit de weg te ruimen.

Stavenga heeft zijn boek, dat niet heel eenvoudig is, beslist niet alleen geschreven voor theologen. ,,Het is bedoeld juist ook voor de moderne seculiere mens, waar ik me zelf ook toe reken. Het gaat erom te laten zien waar het in het christendom echt om gaat.” Uit reacties die hij gekregen heeft op zijn boek, merkt hij hoe bij sommigen de schellen van de ogen vallen. ,,Die zeggen: dit moet iedereen lezen en weten.”

Het verborgen fundament. De theologie van Barth en de grondstructuur van de werkelijkheid. Dr. Gerben J. Stavenga. Te bestellen bij g.j.stavenga@hetnet.nl voor 17,90 euro, inclusief verzendkosten