Goede gevoelens en feiten

Contrapunt

Sytze Faber

Voor de Tweede Wereldoorlog stond ook Nederland stijf van antisemitisme. Tijdens 1940-1945 deporteerde ons land de meeste Joden. Het handjevol dat de Holocaust overleefde, stuitte bij hun terugkeer vaak op een muur van onwelwillendheid. Ingepikte woningen, ontvreemde bezittingen, achterstallige belastingaanslagen over de oorlogsjaren. Afgelopen week was er weer zo’n spook.

Dinsdag gaf Selma Wijnberg (1922) de geest. Driekwart eeuw nadat ze, zoals 34.292 andere Nederlandse Joden, in het nazi-vernietigingskamp Sobibór vergast had moeten worden. Samen met haar man Chaim, een Poolse Jood, wist ze in 1943 te ontsnappen. Toen ze na vreselijke ontberingen twee jaar later ons land bereikten, bleken ze niet welkom te zijn. Selma was door haar huwelijk Poolse geworden en moest volgens de Nederlandse regering met haar man worden uitgezet naar het (communistische) Polen. De Poolse regering weigerde mee te werken, daarom werden ze tijdelijk gedoogd. Uiteindelijk belandden ze in de Verenigde Staten.

In 2010 bood minister Ab Klink namens de Nederlandse regering Selma Wijnberg – Chaim was zeven jaar eerder al overleden – excuses aan voor wat haar was aangedaan. Ze kon er niets mee. ‘Daarvoor is het nu te laat.’

Traditie

Prikkelende vraag: waarom verkopen de laatste tijd, behalve rechtspopulistisch volk, ook veel christelijke politici zo graag de lariekoek van een fraaie joods-christelijke traditie? Die is er immers niet. Er zijn twee redenen.

De eerste heeft te maken met het internettijdperk. Het aanpraten van goede gevoelens scoort tegenwoordig veel beter dan feiten. De suggestie van een mooie joods-christelijke traditie geeft een goed gevoel.

De tweede reden is vileiner. Het tamboereren op een vermeende joods-christelijke traditie pepert nieuwkomers in dat ze er nooit helemaal bij zullen horen. Joden gebruiken om vooral moslims bij voorbaat buiten te sluiten. Kan het cynischer?

Religie en kolonialisme

Vorige week bracht ik een dag door in de (bomvolle) Indische zaal van Bronbeek, dat behalve een museum ook een verzorgingstehuis is voor vooral oud-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL). Het ging over de relatie tussen het koloniale bewind in het vroegere Nederlands-Indië en de missie en zending daar. Mijn idee dat het daarbij grotendeels ging om twee handen op een buik werd jammer genoeg niet als vooroordeel ontmaskerd.

Eerder dit jaar verscheen Koloniale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing. Een standaardwerk van Piet Hagen, dat in de discussie ongenoemd bleef. Een cruciale zin uit het boek: ‘Het slagveld van de koloniale geschiedenis is bezaaid met lijken’.

Er vielen minstens drie à vier miljoen inheemse doden, aan Nederlandse kant hooguit een honderdste deel daarvan. Zo lagen de verhoudingen: onderdrukten en onderdrukkers. Ook hiervan is, net als bij de vermeende joods-christelijke traditie, tot voor kort een uiterst geflatteerd beeld geschetst. De christelijke religie was er vooral voor de geest en het moreel van de eigen troepen.

Ongelijkwaardigheid

Het nationaalsocialisme van Hitler was eveneens gebaseerd op ongelijkwaardigheid van mensen. Op superioriteit van het eigen witte volk ten opzichte van burgers van andere komaf. Ook dat ondervond toen weinig tegenspraak van de hoofdstroom van het christendom in Duitsland.

Men wil tegenwoordig graag geloven – geeft een goed gevoel! – dat wat Hitler c.s. aanrichtten een eenmalig gebeuren was. Wensdenken.

Antisemitisme, kolonialisme, nationaalsocialisme en fascisme hebben dezelfde rode draad: ze maken verschil tussen Uber- en Untermenschen. Vijanddenken zit in het menselijk genenpakket en kan elk moment de weg naar de hel opnieuw plaveien. Dat verdwijnt steeds meer uit het collectieve bewustzijn. Mede omdat er bijna geen getuigen meer zijn die uit eigen ervaring kunnen spreken. Zie het overlijden van Selma Wijnberg.