Geen stem? Dan telt vernieling

Tamarah Benima

De Duitse jurist Carl Schmitt schreef begin jaren twintig een verhandeling over soevereiniteit. De Weimar-democratie werd bedreigd door extreem-rechts en anarchisten. Welke maatregelen moesten er worden genomen, en door wie, om de democratie in stand te houden? Dat was zijn vraagstelling. Na de Tweede Wereldoorlog oefende hij grote invloed uit op westerse filosofen en politicologen. Dat hij een nazi was geweest en dat de nazi’s gretig van zijn ideeën gebruik hadden gemaakt, kon hen niet schelen. Schmitts remedie tegen het uiteenvallen van de staat was de uitzonderingstoestand. De constitutie wordt (tijdelijk) opgeheven door het staatshoofd. Die krijgt alle middelen om het geweld te onderdrukken.

Denk ik aan Frankrijk nu, dan denk ik aan Schmitt. Op 1 november 2017 hief president Macron, met poeha, de uitzonderingstoestand op. Ze was twee jaar daarvoor ingesteld na de moordpartij in het Bataclan-theater. Inmiddels kan Macron de uitzonderingstoestand wel weer instellen. Frankrijk wordt geteisterd door geweld van gewone burgers, die hun protestbeweging gekaapt zien worden door extreem-links, extreems-rechts en gewelddadige moslims tezamen. Allemaal met een geel hesje. Zo beginnen revoluties of burgeroorlogen.

Arm Frankrijk. Franse intellectuelen als Jean Paul Sartre en Michel Foucault verheerlijkten geweld. Zie wat er van komt. En de Franse politici hebben (net als talloze collegae in West-Europa en Noord-Amerika) minstens zo’n grote verachting voor de arme kanslozen als Hillary Clinton, die ze als ‘beklagenswaardigen’ afdeed. Dat het Front National van Marine Le Pen buiten de macht is gehouden, via Macron, is een van de oorzaken van de orgie van geweld. De ‘gele hesjes’ denken: als mijn stem niet telt, dan telt vernieling van de hoofdstad en andere binnensteden misschien wel.

Ondertussen poogt de Nederlandse politieke elite Wilders, zegsman van potentiële gelehesjesdragers, met een politiek proces de mond te snoeren. De paradox: als dat lukt, staat te zijner tijd misschien ook de polder in de fik.