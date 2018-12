Een uitweg uit de ontwrichtende greep van het neoliberalisme

Pieter Anko de Vries

Zo lang de neoliberale manier van politiek voeren en economie bedrijven blijft bestaan is er geen zicht op oplossingen voor de grote problemen waarmee de wereld tegenwoordig worstelt.

De wereld kampt op dit moment met een groot aantal problemen die zich tegelijkertijd voordoen en die ook deels met elkaar samenhangen. Dat zijn zaken als klimaatverandering, uitzonderlijke weersomstandigheden, vervuilde oceanen, een toenemende ongelijkheid in de verdeling van rijkdom, religieus fanatisme, massamigratie, eindeloze lokale oorlogen en een wijdverbreide mentale toestand waarin politieke overtuigingen op angst zijn gebaseerd.

Hoe kan het toch dat deze problemen zo moeilijk zijn aan te pakken, vragen de Britse auteurs John Bunzl en Nick Duffell zich af. Bunzl is bestuurder van een internationaal textielbedrijf en schrijft geregeld voor de Huffington Post. Hij heeft ook presentaties gehouden bij het Wereld Sociaal Forum. Duffell is psychotherapeut en psychohistoricus, die onder meer een psychologische analyse heeft geschreven van de Britse politiek.

De auteurs hebben een heldere analyse gemaakt van onze onmacht om de dringende problemen effectief aan te pakken. En ze wijzen het streven naar internationaal concurrentievermogen aan als de grote boosdoener. De noodzaak voor landen om hun economisch klimaat zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor bedrijven en beleggers – de noodzaak om internationaal concurrerend te blijven beletten om de eerste stap te zetten bij het oplossen van mondiale problemen. Deze negatieve kant van concurrentie wordt zelden onderkend. Die eerste stap – als die niet door anderen wordt nagevolgd – levert concurrentienadeel op en wordt daarom vrijwel nooit genomen.

Gelijktijdig

Bunzl en Duffell propageren een mondiale campagne om de negatieve spiraal te doorbreken, die ze SIMultaneous POLicy (gelijktijdig beleid) noemen. SimPol is erop gebaseerd om alle landen ertoe te brengen gelijktijdig beleidsmaatregelen door te voeren. Als dat gebeurt zijn er geen landen, bedrijven of burgers die hier concurrentienadeel van zullen ondervinden. Daarnaast moeten meerdere wereldwijde vraagstukken tegelijkertijd worden aangepast. Ook moeten burgers de mogelijkheid krijgen hun democratische stemrecht op twee manieren uit te voeren: nationaal, zoals nu al gebeur, maar met internationale effecten.

Er is op dit moment weinig stimulans voor politici om internationale akkoorden te sluiten of na te komen. Dat kan veranderen door ze een intentieverklaring van SimPol te laten tekenen waarin ze zich aansluiten bij de SimPol-campagne, in ruil voor de stem van alle kiezers die ook meedoen aan de campagne. De verkiezingen in Engeland van 2015 hebben laten zien dat in kiesdistricten waar één kandidaat de intentieverklaring ondertekende, ook de anderen zich aansloten uit angst om te verliezen. Als een belangrijke kandidaat tekent, hebben de overigen weinig keus. Dit model kan ook werken in stelsels met evenredige vertegenwoordiging. Politici zullen zich zo verbinden aan de intentie om aan de slag te gaan met mondiale problemen.

De oplossing is SimPol. John Bunzl en Nick Duffell. Lemniscaat, 18,95 euro