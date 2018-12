Aad van Egmond hoopt in de lijn van de profeten

Tjerk de Reus

Het gaat in het christelijk geloof om liefde en vrijheid, schrijft Aad van Egmond in zijn ‘introductie’: het dikke maar goed leesbare boek Het christelijk geloof.

Prachtig eigenlijk als iemand het aandurft om een boek over een véél bediscussieerd onderwerp – de aard en inhoud van christelijk geloven – een titel te geven die pontificaal begint met een bepaald lidwoord: Het christelijk geloof. Auteur ervan is Aad van Egmond (1939), voor wie hem niet kent: ‘Een witte man, gehuwd, vader, protestants, niet meer zo piep.’ En: ‘wie weet heeft hij een brede blik.’

Deze toonzetting is kenmerkend voor het ruim vierhonderd pagina’s tellende boek. Van Egmond, tijdens zijn werkzame leven predikant en hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit, weet wat er speelt in kerk en theologie, maar hij benadert hier het christelijk geloof op een nuchtere, relativerende manier, overigens niet zonder persoonlijke betrokkenheid. Laagdrempelig is misschien wel de beste kwalificatie voor dit boek: je hoeft zéker geen vakgenoot te zijn, om aan dit boek plezier te kunnen beleven.

Het boek telt maar liefst zesenzestig hoofdstukken, een knipoog naar het aantal Bijbelboeken. Je kunt uit al die hoofdstukjes – meestal zo’n vijf bladzijden – kiezen wat je interesseert, maar het omvattende ‘verhaal’ dat Van Egmond hier vertelt heeft een kop en een staart.

Radicale oplossing

Wie de auteur aandachtig volgt van hoofdstuk naar hoofdstuk, krijgt daar veel voor terug. Dan wordt de grote lijn zichtbaar in het Oude Testament, waar de initiatieven van God en de nieuwe ontwikkelingen in de geschiedenis van Israël niet hebben geleid tot ultieme gerechtigheid en tot het gewenste vrederijk.

Steeds sterker klinkt de roep om een meer radicale oplossing, wat ook het zicht opent op een werkelijkheid aan gene zijde: een uiteindelijke opstanding ‘bij God’.

In het Nieuwe Testament komen de hoofdlijnen uit het Oude Testament samen in het optreden van Jezus, en worden ook nieuwe accenten zichtbaar, zoals het vaderschap van God. Hoe dit allemaal ‘werkt’, wordt inzichtelijk doordat Van Egmond eerst zo’n honderd pagina’s de tijd neemt om het Oude (of Eerste) Testament te bespreken, als de godsdienstige denk- en leefwereld van Jezus Christus. De overkoepelende titel luidt hier: De wortels.

Teksttradities

Daarna volgt een deel dat Het koninkrijk heet, over het optreden van Jezus en het Nieuwe (of Tweede) Testament. In deel drie van het boek – Geloven – reikt Van Egmond de hand aan mensen van vandaag willen staan in de eeuwenoude traditie van christelijk geloven.

Wat typeert de theologie van Van Egmond? Hij beoogt uiteraard een introductie te geven en wil objectieve inzichten naar voren brengen – maar tegelijk is hij als mens, als theoloog én als gelovige helemaal aanwezig in dit boek.

Opvallend is zijn respect voor de Bijbelse teksttradities, van Genesis tot Openbaring. Hij is een geïnteresseerde Bijbellezer, die op zijn beurt tegen zijn lezers zegt: ‘Voor wie zich ervoor openstelt – en even van zijn verlichte eenentwintigste-eeuwse troon afkomt – is Tenách een fascinerend boek.’

Zondebegrip

Vervolgens houdt Van Egmond steeds het vizier gericht op de grote lijn, zoals ten aanzien van kruis en opstanding van Jezus. Bij alle discussie die je erover kunt voeren – hij schrijft er minstens vier hoofdstukken over – is zonneklaar dat kruis en opstanding ‘in hun samenhang heil heling en genezing voor de wereld’ betekenen. Dat Jezus de ‘toorn van God over de zonde’ droeg, gelooft Van Egmond niet, maar dit betekent niet dat voor hem de notie van ‘vergeving van zonden’ minder belangrijk zou zijn.

Dat geldt dus ook voor het zondebegrip, waarvan hij schrijft dat de mens zó kan handelen dat hij ‘van God los’ raakt en zijn ‘bestemming’ mist. ‘Je maakt jezelf niet populair door dat te zeggen’, weet Van Egmond, ‘Zeker niet als je het woord “zonde” in de mond durft te nemen.’ Maar: ‘om zoiets als zonde te bagatelliseren doet tekort aan de miljoenen enmiljoenen slachtoffers die mensen gemaakt hebben.’

Van Egmonds boek kan uitstekend gebruikt worden in leesgroepjes of gesprekskringen. Er valt veel te leren, ook als je het op bepaalde punten niet met zijn interpretaties eens bent. Van Egmond heeft in zijn benadering iets nuchters, dat het gemakkelijk maakt hem als gids serieus te nemen.

Tegelijk zit er ook een betrokken gelovige in dit boek, die wil uitleggen waarom hij hoop koestert, in de lijn van de profeten en de evangelisten van ooit. Die hoop gaat over een toekomst waaraan we nu al actief deelnemen. Maar onze inzet is niet de grond van de hoop. Zijn slotsom luidt: ‘Er is niet alleen sprake van mensheid die naar de Heer, maar ook van een Heer die naar de mensen op weg is.’ Vooral dit laatste lijkt de reden te zijn voor Van Egmond om, nu hij ‘niet meer zo piep’ is, dit boek te presenteren.